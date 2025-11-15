יום שבת, 15.11.2025 שעה 08:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ברצלונה רואה החתמה של "סקורר על" כמעשית

בספרד סבורים שהתקציב בקיץ יספיק לאלופה כדי להנחית שם גדול, כל זה בתנאי שלבנדובסקי יעזוב. אלברס הוא החלום הגדול (והרחוק), יתר המועמדים בפנים

|
הכותרת ב'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)
הכותרת ב'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)

החתמת חלוץ מהשורה הראשונה היא אחת הפעולות שברצלונה מחויבת לבחון, לנוכח מצבו של רוברט לבנדובסקי (בן 37), שחוזהו מסתיים בקיץ הבא. בהקשר זה, לפי גורמים בברצלונה שצוטטו ב’מונדו דפורטיבו’, מחלקת הכספים של המועדון סבורה כי ניתן לבצע את ההשקעה הנדרשת כדי לבצע החתמה גדולה.

למרות מצבו הכלכלי של המועדון, שעדיין נמצא בתהליך התאוששות, יוקם מתווה לביצוע השקעה משמעותית אם המנהל המקצועי יראה בכך צורך, ובתנאי שיושלמו מספר תנאים. חוליאן אלברס הוא החלוץ המועדף, אך קיימות אפשרויות נוספות.

השאלה הראשונה שדורשת מענה היא מצבו של לבנדובסקי. ההיגיון אומר שהוא ככל הנראה יעזוב, גם אם הוא ממשיך להפגין יכולת כיבוש גבוהה. אך כדי לבצע השקעה גדולה ולשמור על הפן הכלכלי, עזיבתו של החלוץ הפולני תהיה הכרחית, משום שהיא תפנה 40 מיליון אירו במסגרת חוקי הפייר פליי. מרחב זה יוכל לשמש את ברצלונה להחתמת חלוץ מרכזי מהטופ, תוך התחשבות בשכרו ובפחת ההעברה שלו בכל עונה.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

חזרה לכלל ה־1:1 הכרחית

כדי שהחתמה זו תהיה אפשרית, צריך שיתמלאו שני תנאים: הראשון הוא שהמועדון יחזור לכלל הפייר פליי של ה-1:1 בלה ליגה, כך ש-40 מיליון האירו שיתפנו מעזיבתו של לבנדובסקי יוכלו לשמש להחתמת השחקן החדש. נכון לעכשיו, לפי מקורות בברצלונה, המועדון עדיין קרוב להשיג את האיזון הזה, והוא ממתין לתשלום הבא של אחת מהחבילות של מושבי ה־VIP, שאמור להתבצע בדצמבר.

תשלומי ה־100 מיליון אירו מתבצעים לפי לוח הזמנים. חברת New Era עומדת בהתחייבויותיה, אם כי יש לה אפשרות לאתר משקיעים נוספים שייכנסו במקומה. בדו"ח הסופי של עונת 2024/25 לא נכלל ההכנסה החריגה של 100 מיליון אירו ממכירת המניות, אלא רק 70 מיליון האירו שכבר שולמו. 30 מיליון נוספים עדיין ממתינים לתשלום. עם ביצוע התשלום הזה, המועדון יהיה קרוב מאוד לעמידה בכלל ה-1:1.

גם הקאמפ נואו נכלל בחישובים

התנאי הנוסף הנדרש הוא בניית תשתית פיננסית שתאפשר את ההחתמה. גורמים במועדון הסבירו כי גידול הצפוי בהכנסות, לנוכח פתיחתו המלאה של אצטדיון קאמפ נואו, הופך את זה לאפשרי.

הקאמפ נואו, המנופים עוד כאן (IMAGO)הקאמפ נואו, המנופים עוד כאן (IMAGO)

המועמדים

השחקן שמוערך ביותר כמועמד גם להווה וגם לעתיד הוא חוליאן אלברס (בן 25). כשנשאל על ידי ‘לאקיפ’ לגבי ברצלונה, אמר שחקנה של אתלטיקו כי הוא אינו פוסל את האפשרות לבחון את מצבו "בסוף העונה", אף שהגעתו של משקיע חדש למועדון, חברת אפולו, עשויה לסבך את האפשרות של הצעה מצד ברצלונה.

מאחר שאירלינג הולאנד הוא חלום בלתי אפשרי (חתום במנצ’סטר סיטי עד 2034), שמות נוספים נמצאים על השולחן. אחד מהם הוא הארי קיין (בן 32), בעל סעיף שחרור של 65 מיליון אירו, שמוערך גם על ידי האנזי פליק. הוא יהיה אפשרות דומה לזו של לבנדובסקי ב־2022. גם סרהו גיראסי (דורטמונד, בן 29) ו-ויקטור אוסימן (גלאטסראיי, בן 26) אהובים, בעוד אטה איונג מלבאנטה מוצע כאפשרות זולה יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */