ברצלונה רואה החתמה של "סקורר על" כמעשית

החתמת חלוץ מהשורה הראשונה היא אחת הפעולות שברצלונה מחויבת לבחון, לנוכח מצבו של רוברט לבנדובסקי (בן 37), שחוזהו מסתיים בקיץ הבא. בהקשר זה, לפי גורמים בברצלונה שצוטטו ב’מונדו דפורטיבו’, מחלקת הכספים של המועדון סבורה כי ניתן לבצע את ההשקעה הנדרשת כדי לבצע החתמה גדולה.

למרות מצבו הכלכלי של המועדון, שעדיין נמצא בתהליך התאוששות, יוקם מתווה לביצוע השקעה משמעותית אם המנהל המקצועי יראה בכך צורך, ובתנאי שיושלמו מספר תנאים. חוליאן אלברס הוא החלוץ המועדף, אך קיימות אפשרויות נוספות.

השאלה הראשונה שדורשת מענה היא מצבו של לבנדובסקי. ההיגיון אומר שהוא ככל הנראה יעזוב, גם אם הוא ממשיך להפגין יכולת כיבוש גבוהה. אך כדי לבצע השקעה גדולה ולשמור על הפן הכלכלי, עזיבתו של החלוץ הפולני תהיה הכרחית, משום שהיא תפנה 40 מיליון אירו במסגרת חוקי הפייר פליי. מרחב זה יוכל לשמש את ברצלונה להחתמת חלוץ מרכזי מהטופ, תוך התחשבות בשכרו ובפחת ההעברה שלו בכל עונה.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

חזרה לכלל ה־1:1 הכרחית

כדי שהחתמה זו תהיה אפשרית, צריך שיתמלאו שני תנאים: הראשון הוא שהמועדון יחזור לכלל הפייר פליי של ה-1:1 בלה ליגה, כך ש-40 מיליון האירו שיתפנו מעזיבתו של לבנדובסקי יוכלו לשמש להחתמת השחקן החדש. נכון לעכשיו, לפי מקורות בברצלונה, המועדון עדיין קרוב להשיג את האיזון הזה, והוא ממתין לתשלום הבא של אחת מהחבילות של מושבי ה־VIP, שאמור להתבצע בדצמבר.

תשלומי ה־100 מיליון אירו מתבצעים לפי לוח הזמנים. חברת New Era עומדת בהתחייבויותיה, אם כי יש לה אפשרות לאתר משקיעים נוספים שייכנסו במקומה. בדו"ח הסופי של עונת 2024/25 לא נכלל ההכנסה החריגה של 100 מיליון אירו ממכירת המניות, אלא רק 70 מיליון האירו שכבר שולמו. 30 מיליון נוספים עדיין ממתינים לתשלום. עם ביצוע התשלום הזה, המועדון יהיה קרוב מאוד לעמידה בכלל ה-1:1.

גם הקאמפ נואו נכלל בחישובים

התנאי הנוסף הנדרש הוא בניית תשתית פיננסית שתאפשר את ההחתמה. גורמים במועדון הסבירו כי גידול הצפוי בהכנסות, לנוכח פתיחתו המלאה של אצטדיון קאמפ נואו, הופך את זה לאפשרי.

הקאמפ נואו, המנופים עוד כאן (IMAGO)

המועמדים

השחקן שמוערך ביותר כמועמד גם להווה וגם לעתיד הוא חוליאן אלברס (בן 25). כשנשאל על ידי ‘לאקיפ’ לגבי ברצלונה, אמר שחקנה של אתלטיקו כי הוא אינו פוסל את האפשרות לבחון את מצבו "בסוף העונה", אף שהגעתו של משקיע חדש למועדון, חברת אפולו, עשויה לסבך את האפשרות של הצעה מצד ברצלונה.

מאחר שאירלינג הולאנד הוא חלום בלתי אפשרי (חתום במנצ’סטר סיטי עד 2034), שמות נוספים נמצאים על השולחן. אחד מהם הוא הארי קיין (בן 32), בעל סעיף שחרור של 65 מיליון אירו, שמוערך גם על ידי האנזי פליק. הוא יהיה אפשרות דומה לזו של לבנדובסקי ב־2022. גם סרהו גיראסי (דורטמונד, בן 29) ו-ויקטור אוסימן (גלאטסראיי, בן 26) אהובים, בעוד אטה איונג מלבאנטה מוצע כאפשרות זולה יותר.