יום שבת, 15.11.2025 שעה 08:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"ביצים? חשבתי לזרוק על רוביאלס גם חטיפים"

ביזארי: אחרי שהופיע להשקת ספרו החדש של נשיא ההתאחדות הספרדית לשעבר והשליך עליו שלושה ביצים, דודו לא הביע חרטה: "מרגיש כאילו חזרתי מחופשה"

|
לואיס רוביאלס אחרי הביצים שנזרקו עליו (צילום מסך)
לואיס רוביאלס אחרי הביצים שנזרקו עליו (צילום מסך)

הסאגה סביב משפחת רוביאלס ממשיכה לייצר כותרות, והפעם במה שהפך לאחד האירועים הביזאריים ביותר בספורט הספרדי בתקופה האחרונה. לואיס רובן רוביאלס, דודו של הנשיא לשעבר של התאחדות הכדורגל הספרדית, לואיס רוביאלס, התייחס לראשונה לתקרית יוצאת הדופן שבה השליך שלושה ביצים לעבר אחיינו במהלך מסיבת העיתונאים להשקת ספרו "להרוג את רוביאלס".

רוביאלס הדוד, שיצא אתמול (שישי) מבית המשפט בפלאסה דה קסטייה, טען כי הוא "מרגיש מצוין" ואף השווה את מצב רוחו לזה של אדם "שחזר מחופשה של 15 ימים בבנידורם" (עיר חוף בספרד). לדבריו, הוא כמעט ואינו זוכר את פרטי האירוע, אך הדגיש כי הוא מלא "אנרגיה חיובית", ואף עשה זאת תוך צחוק קל כשהוא נראה רגוע במיוחד.

עוד הוסיף הדוד כי לא דיבר עם אמו - סבתו של לואיס רוביאלס - שלפי דיווחים עזבה את מקום מגוריה כדי להתרחק מהלחץ התקשורתי: "לא דיברתי איתה. זה לא דבר שמדברים עליו בטלפון".

לואיס רוביאלס (רויטרס)לואיס רוביאלס (רויטרס)

למרות התקרית, לואיס רוביאלס עצמו החליט שלא להגיש תלונה, ודודו נשאל על כך והשיב בביטול: "למה שהוא יגיש תלונה?". בהמשך אף גילה כי התכוון ליותר מזריקת ביצים בלבד. "חשבתי לזרוק עליו גם מקלות לחם" (חטיף), אמר בצחוק.

אז האירוע ההזוי שתועד בכלי התקשורת וברשתות החברתיות, ממשיך לעורר התעניינות ציבורית נרחבת. ודודו של רוביאלס ממש לא הביע חרטה על כך שהשליך ביצים על אחיינו, אלא סיים את דבריו בהומור, כשהעניק "חיבוק לחואקין פראט", מגיש התוכנית "El tiempo justo" בספרד, אותו הגדיר כ"איש מקסים".

אגב, אחרי שהתפוצצה פרשת הנשיקה של לואיס רוביאלס את ג’ני הרמוסו בגמר מונדיאל הנשים, אמו של מי שהיה בזמנו נשיא ההתאחדות הספרדית הסתגרה בכנסייה ושבתה רעב.

