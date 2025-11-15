"ביצים? חשבתי לזרוק על רוביאלס גם חטיפים"

הסאגה סביב משפחת רוביאלס ממשיכה לייצר כותרות, והפעם במה שהפך לאחד האירועים הביזאריים ביותר בספורט הספרדי בתקופה האחרונה. לואיס רובן רוביאלס, דודו של הנשיא לשעבר של התאחדות הכדורגל הספרדית, לואיס רוביאלס, התייחס לראשונה לתקרית יוצאת הדופן שבה השליך שלושה ביצים לעבר אחיינו במהלך מסיבת העיתונאים להשקת ספרו "להרוג את רוביאלס".

רוביאלס הדוד, שיצא אתמול (שישי) מבית המשפט בפלאסה דה קסטייה, טען כי הוא "מרגיש מצוין" ואף השווה את מצב רוחו לזה של אדם "שחזר מחופשה של 15 ימים בבנידורם" (עיר חוף בספרד). לדבריו, הוא כמעט ואינו זוכר את פרטי האירוע, אך הדגיש כי הוא מלא "אנרגיה חיובית", ואף עשה זאת תוך צחוק קל כשהוא נראה רגוע במיוחד.

עוד הוסיף הדוד כי לא דיבר עם אמו - סבתו של לואיס רוביאלס - שלפי דיווחים עזבה את מקום מגוריה כדי להתרחק מהלחץ התקשורתי: "לא דיברתי איתה. זה לא דבר שמדברים עליו בטלפון".

לואיס רוביאלס (רויטרס)

למרות התקרית, לואיס רוביאלס עצמו החליט שלא להגיש תלונה, ודודו נשאל על כך והשיב בביטול: "למה שהוא יגיש תלונה?". בהמשך אף גילה כי התכוון ליותר מזריקת ביצים בלבד. "חשבתי לזרוק עליו גם מקלות לחם" (חטיף), אמר בצחוק.

אז האירוע ההזוי שתועד בכלי התקשורת וברשתות החברתיות, ממשיך לעורר התעניינות ציבורית נרחבת. ודודו של רוביאלס ממש לא הביע חרטה על כך שהשליך ביצים על אחיינו, אלא סיים את דבריו בהומור, כשהעניק "חיבוק לחואקין פראט", מגיש התוכנית "El tiempo justo" בספרד, אותו הגדיר כ"איש מקסים".

אגב, אחרי שהתפוצצה פרשת הנשיקה של לואיס רוביאלס את ג’ני הרמוסו בגמר מונדיאל הנשים, אמו של מי שהיה בזמנו נשיא ההתאחדות הספרדית הסתגרה בכנסייה ושבתה רעב.