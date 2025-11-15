יום שבת, 15.11.2025 שעה 08:19
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
64%1253-129511אטלנטה הוקס
64%1310-133911קליבלנד קאבלירס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
50%1195-121710טורונטו ראפטורס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1344-119411אינדיאנה פייסרס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
58%1381-142312פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
40%1206-120310יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

דוראנט החמיא בענק: אבדיה משחק כמו אולסטאר

הכוכב של יוסטון שהצטיין בניצחון נגד פורטלנד שיבח את הישראלי במסיבת העיתונאים: "לגרום לו לאבד שבעה כדורים עזר לנו להשתלט. הוא שחקן נפלא"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

אחרי אחת ההופעות הדומיננטיות של יוסטון העונה, קווין דוראנט בחר להתמקד לא ביריבה כקבוצה, אלא בדני אבדיה. הכוכב הגדול של הרוקטס, שסיים את הערב עם 30 נקודות ב־35 דקות ביעילות מרשימה של 12 מ־19 מהשדה ו־3 מ־6 מחוץ לקשת, החמיא לישראלי במסיבת העיתונאים כשהדגיש עד כמה המשחק מולו היה אתגר משמעותי עבור קבוצתו.

"הכרחנו את דני לשבעה איבודים, וזה שחקן שמשחק כמו אולסטאר", אמר דוראנט. "לגרום לו לאבד שבעה כדורים ולקלוע רק ארבע נקודות במחצית הראשונה, זה מה שעזר לנו להשתלט. הוא שחקן נפלא, והוא הרים את הקצב בהמשך, אבל ניסינו לתת לו גוף לאורך כל הערב ולהיות פיזיים".

ב’בלייזרס אדג’’ ניתחו את ההופעה של הישראלי בסיום: “רחמים, דני. לאבדיה הייתה אחת המחציות הראשונות השקטות ביותר שלו העונה, כשסיים עם 4 נקודות בלבד. הוא פיצה על כך עם 13 נקודות ברבע השלישי, שרובן הגיעו לקראת סיום הרבע לאחר שיוסטון כבר פתחה פער של 23 נקודות. אבדיה קלע שלשות, קיבל אנד-וואנים מטורפים, ובגדול שלט במגרש במשך כ־10 דקות ברציפות. הוא סיים את המשחק עם 22 נקודות ו־10 ריבאונדים, כאשר רק 7 איבודים העיבו על ההופעה”.

אבדיה מול דוראנט (רויטרס)אבדיה מול דוראנט (רויטרס)

אבדיה, שהוביל את פורטלנד עם 22 נקודות ב־7 מ־15 מהשדה, 10 ריבאונדים ו־4 אסיסטים, הפך במידה רבה למוקד ההכנה ההגנתית של יוסטון. דוראנט הדגיש שלא מדובר במהלך מקרי: הבלייזרס נחשבים לאחת הקבוצות המסוכנות בליגה למרות הבעיות סביב מאמנם, ואבדיה תפס את מקומו כשחקן המרכזי בדרך לניצחונות הגדולים שלהם העונה מול דנבר, אוקלהומה, הלייקרס וגולדן סטייט. "הוא שחקן שיכול לשנות מומנטום לבד", הוסיף דוראנט, "אז היינו חייבים להקשות עליו מהרגע הראשון".

במקביל למחמאות האישיות, דוראנט והקבוצה שלו נתנו הצגה התקפית יוצאת דופן. שבעה שחקנים של יוסטון סיימו בספרות כפולות, כשהקבוצה קלעה 17 שלשות ושלטה בריבאונד ההתקפה עם 20 כאלו מתוך 56. אלפרן שנגון היה קרוב לטריפל דאבל עם 25 נקודות, 10 ריבאונדים ו־9 אסיסטים, ג'בארי סמית' ג'וניור הוסיף 22 נקודות ו־5 ריבאונדים, ואמן תומפסון תרם 19 נקודות. ריד שפרד המשיך את התקופה הנהדרת שלו עם 13 נקודות ו־4 חטיפות.

דוראנט (רויטרס)דוראנט (רויטרס)

אבל מעל הכל, מה שהכריע את המשחק היה הפער המטורף באיבודי הכדור: יוסטון איבדה רק 6 כדורים במשך כל הערב, לעומת 20 של פורטלנד, כולל 16 חטיפות של הרוקטס שהפכו ל־23 נקודות מתפרצות. אבדיה היה מהבודדים שהצליחו לייצר נקודות למרות הכאוס, אבל התמודדות מול הגנה כל כך אגרסיבית הובילה ל־7 איבודים אישיים, נתון שדוראנט עצמו הדגיש כהישג חשוב של יוסטון.

עבור אבדיה, המחמאות מדוראנט היו אולי הניצחון האישי הגדול של הערב. ההערכה הזו, המגיעה מאחד הכוכבים הגדולים בתולדות ה־NBA, היא סימן ברור למעמד שהישראלי ממשיך לבסס לעצמו, גם בימים שבהם היריבה מצליחה להאט אותו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */