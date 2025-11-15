יום שבת, 15.11.2025 שעה 08:19
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
64%1253-129511אטלנטה הוקס
64%1310-133911קליבלנד קאבלירס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
50%1195-121710טורונטו ראפטורס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1344-119411אינדיאנה פייסרס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
58%1381-142312פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
40%1206-120310יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

22 נקודות לוולף ו-14 לבן שרף בהפסד בג'י ליג

בזמן שברוקלין הפסידה, הישראלים שלה בלטו במיוחד ב-116:92 של לונג איילנד נטס למיין סלטיקס, כששרף אף קלע סל מחצי מגרש. שניהם אף קלעו 3 שלשות

בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בעוד ברוקלין נטס הפסידה הלילה 105:98 לאורלנדו במסגרת ה-NBA, שני הישראלים של המועדון, בן שרף ודני וולף, המשיכו לבלוט בג’י ליג ורשמו הופעה שלישית מרשימה, אולי בדרך להזדמנות נוספת בליגה הבכירה.

דני וולף היה המצטיין בלונג איילנד נטס, בהפסד 116:92 למיין סלטיקס. הוא סיים עם 22 נקודות ב-8 מ-15 מהשדה, כולל 3 מ-7 מעבר לקשת ו-2 מ-3 מהקו, הוסיף 9 ריבאונדים, 3 אסיסטים (מול שני איבודים) וחסימה אחת.

בן שרף תרם 14 נקודות ב-5 מ-11 מהשדה, כשקלע 3 שלשות מתוך 8 ניסיונות, קלע פעם אחת מהעונשין, והוסיף 3 ריבאונדים, 3 אסיסטים (לצד 5 איבודים) וחטיפה.

הרגע שהזכיר לכולם את כישרונו של שרף הגיע בסיום הרבע הראשון, כששיגר שלשה משוגעת מחצי מגרש וקבר אותה עם הבאזר, מה שצימק את הפער ל-20:18. במחצית המארחת הובילה 46:50, כששרף עם 6 נקודות ו-וולף עם 10, ומשם מיין הצליחה לברוח ולהכריע.

שרף ו-וולף לא נחים: כבר בין שבת לראשון ב-02:00 (שעון ישראל) מחכה להם משחק נוסף מול מיין, הזדמנות להמשיך את המומנטום האישי ולהוכיח בברוקלין שמקומם ברוטציה העתידית של הקבוצה הבוגרת.

