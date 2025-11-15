22 נקודות לוולף ו-14 לבן שרף בהפסד בג'י ליג

בעוד ברוקלין נטס הפסידה הלילה 105:98 לאורלנדו במסגרת ה-NBA, שני הישראלים של המועדון, בן שרף ודני וולף, המשיכו לבלוט בג’י ליג ורשמו הופעה שלישית מרשימה, אולי בדרך להזדמנות נוספת בליגה הבכירה.

דני וולף היה המצטיין בלונג איילנד נטס, בהפסד 116:92 למיין סלטיקס. הוא סיים עם 22 נקודות ב-8 מ-15 מהשדה, כולל 3 מ-7 מעבר לקשת ו-2 מ-3 מהקו, הוסיף 9 ריבאונדים, 3 אסיסטים (מול שני איבודים) וחסימה אחת.

בן שרף תרם 14 נקודות ב-5 מ-11 מהשדה, כשקלע 3 שלשות מתוך 8 ניסיונות, קלע פעם אחת מהעונשין, והוסיף 3 ריבאונדים, 3 אסיסטים (לצד 5 איבודים) וחטיפה.

הרגע שהזכיר לכולם את כישרונו של שרף הגיע בסיום הרבע הראשון, כששיגר שלשה משוגעת מחצי מגרש וקבר אותה עם הבאזר, מה שצימק את הפער ל-20:18. במחצית המארחת הובילה 46:50, כששרף עם 6 נקודות ו-וולף עם 10, ומשם מיין הצליחה לברוח ולהכריע.

שרף ו-וולף לא נחים: כבר בין שבת לראשון ב-02:00 (שעון ישראל) מחכה להם משחק נוסף מול מיין, הזדמנות להמשיך את המומנטום האישי ולהוכיח בברוקלין שמקומם ברוטציה העתידית של הקבוצה הבוגרת.