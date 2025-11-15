יום שבת, 15.11.2025 שעה 08:18
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
64%1253-129511אטלנטה הוקס
64%1310-133911קליבלנד קאבלירס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
50%1195-121710טורונטו ראפטורס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1344-119411אינדיאנה פייסרס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
58%1381-142312פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
40%1206-120310יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

22 נק' ו-10 ריבאונדים לדני אבדיה בהפסד ליוסטון

הישראלי סיים עם דאבל דאבל ובלט, אך הוסיף 7 איבודים ב-140:116 לרוקטס הלוהטים, בדרך להפסד הכי גדול העונה ולמאזן 1:1 בגביע. 30 נקודות לדוראנט

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הפסד כואב לפורטלנד ביוסטון, והפעם במרכזו דני אבדיה, שהיה נקודת האור הבולטת של הבלייזרס. אבדיה סיפק משחק אישי מרשים של 22 נקודות, 10 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, אך גם 7 איבודים, ובהיעדר תמיכה מספקת מסביבו קבוצתו הובסה 140:116 במסגרת שלב הבתים של הגביע. פורטלנד ירדה ל־6:6 במאזן הכולל ו־1:1 במפעל, הפסד שעלול לפגוע בסיכוייה לעלות לשלב הבא, במיוחד נוכח חשיבות ההפרשים.

המשחק נפתח דווקא טוב עבור פורטלנד, שעלתה ליתרון מהיר של תשע נקודות ופתחה בקצב גבוה, כהרגלם העונה. אך מהר מאוד יוסטון, שנמצאת בכושר מצוין עם שמונה ניצחונות בתשעת המשחקים האחרונים, השתלטה על העניינים. קווין דוראנט ואלפֶרן שנגון הפעילו לחץ אדיר, והובילו רבע ראשון של 41 נקודות בדרך למהפך. במחצית עוד היה ניתן להרגיש תקווה, אך הסיפור השתנה לחלוטין בחצי השני.

פתיחת הרבע השלישי הייתה נקודת השבר. אבדיה פתח את המחצית עם חדירה אגרסיבית אופיינית, אך מצא עצמו נתקע באוויר ומוסר היישר החוצה, איבוד ראשון מתוך רצף של שישה איבודים תוך ארבע דקות בלבד. יוסטון הענישה מיד: שלשה של שנגון, איבוד נוסף של ג'רו הולידיי, ודאנק במתפרצת של ג'בארי סמית' ג'וניור. משם ההפרש זינק ל־23 ולמעשה סגר את הסיפור.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

יוסטון חגגה בכל פרמטר. דוראנט סיים עם 30 נקודות ב־12 מ־19 מהשדה, שנגון היה רחוק אסיסט אחד מטריפל דאבל אדיר של 25 נקודות, 10 ריבאונדים ו־9 אסיסטים, וסמית' תרם 22 נקודות כולל שלשה מול ספסל פורטלנד שלאחריה הטיח מילים לכיוונם. הרוקטס הפגינו משחק קבוצתי מושלם עם 26 אסיסטים ו־16 חטיפות, והכריחו את הבלייזרס ל־19 איבודים לעומת חמישה בלבד בצד השני, פער שהוביל גם ל־20 זריקות יותר של יוסטון וליתרון 23:9 בנקודות במתפרצות.

למרות התוצאה, אבדיה היה זה ששמר את פורטלנד בעניינים לפרקים. הוא נלחם מתחת לסלים, קלע ביעילות ולקח אחריות התקפית, אך ללא מטיס ת'ייבול ובלייק ווסלי, שהקבוצה כל כך מתגעגעת ללחץ ההגנתי שלהם, הבלייזרס פשוט לא הצליחו להתמודד עם המהירות והגיוון של יוסטון. שיידון שארפ הוסיף 19 נקודות ו־8 ריבאונדים, וטומאני קמארה קלע 16, אך גם זה לא הספיק.

אבדיה מול דוראנט (רויטרס)אבדיה מול דוראנט (רויטרס)

ברבע האחרון ההפרש כבר טיפס ל־30, וזה הפך להפסד הגדול ביותר של פורטלנד העונה. מדובר בנפילה משמעותית, במיוחד לאחר ניצחונות מרשימים על גולדן סטייט, דנבר ואוקלהומה בשבועות האחרונים שהציגו קבוצה עם אופי. כעת הקבוצה של הישראלי חוזרת הביתה לחפש תשובות.

מעבר לכך, ההפסד פגע גם בעמדת הבלייזרס במאבק על העלייה מהבית בגביע ה־NBA. אחרי ניצחון דרמטי על דנבר, התבוסה ביוסטון מחזירה אותם לעמדת נחיתות, במיוחד בבית קשה שכולל גם את סן אנטוניו וגולדן סטייט. ועדיין, אם יש נקודת אור אחת שאפשר לקחת, זו ללא ספק היכולת של דני אבדיה, שממשיך לעלות רמה ולהפוך לשחקן מרכזי בקבוצה.

דוראנט (רויטרס)דוראנט (רויטרס)

יוסטון מנגד הוכיחה שוב שהיא מועמדת לגיטימית לצמרת המערב. פורטלנד מצידה תצטרך להתאושש מהר, ובעיקר, להוריד הילוך מהטעויות, אם היא רוצה להישאר תחרותית במשחקים הבאים ובמאבק על המשך דרכה בגביע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */