22 נק' ו-10 ריבאונדים לדני אבדיה בהפסד ליוסטון

הפסד כואב לפורטלנד ביוסטון, והפעם במרכזו דני אבדיה, שהיה נקודת האור הבולטת של הבלייזרס. אבדיה סיפק משחק אישי מרשים של 22 נקודות, 10 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, אך גם 7 איבודים, ובהיעדר תמיכה מספקת מסביבו קבוצתו הובסה 140:116 במסגרת שלב הבתים של הגביע. פורטלנד ירדה ל־6:6 במאזן הכולל ו־1:1 במפעל, הפסד שעלול לפגוע בסיכוייה לעלות לשלב הבא, במיוחד נוכח חשיבות ההפרשים.

המשחק נפתח דווקא טוב עבור פורטלנד, שעלתה ליתרון מהיר של תשע נקודות ופתחה בקצב גבוה, כהרגלם העונה. אך מהר מאוד יוסטון, שנמצאת בכושר מצוין עם שמונה ניצחונות בתשעת המשחקים האחרונים, השתלטה על העניינים. קווין דוראנט ואלפֶרן שנגון הפעילו לחץ אדיר, והובילו רבע ראשון של 41 נקודות בדרך למהפך. במחצית עוד היה ניתן להרגיש תקווה, אך הסיפור השתנה לחלוטין בחצי השני.

פתיחת הרבע השלישי הייתה נקודת השבר. אבדיה פתח את המחצית עם חדירה אגרסיבית אופיינית, אך מצא עצמו נתקע באוויר ומוסר היישר החוצה, איבוד ראשון מתוך רצף של שישה איבודים תוך ארבע דקות בלבד. יוסטון הענישה מיד: שלשה של שנגון, איבוד נוסף של ג'רו הולידיי, ודאנק במתפרצת של ג'בארי סמית' ג'וניור. משם ההפרש זינק ל־23 ולמעשה סגר את הסיפור.

דני אבדיה (רויטרס)

יוסטון חגגה בכל פרמטר. דוראנט סיים עם 30 נקודות ב־12 מ־19 מהשדה, שנגון היה רחוק אסיסט אחד מטריפל דאבל אדיר של 25 נקודות, 10 ריבאונדים ו־9 אסיסטים, וסמית' תרם 22 נקודות כולל שלשה מול ספסל פורטלנד שלאחריה הטיח מילים לכיוונם. הרוקטס הפגינו משחק קבוצתי מושלם עם 26 אסיסטים ו־16 חטיפות, והכריחו את הבלייזרס ל־19 איבודים לעומת חמישה בלבד בצד השני, פער שהוביל גם ל־20 זריקות יותר של יוסטון וליתרון 23:9 בנקודות במתפרצות.

למרות התוצאה, אבדיה היה זה ששמר את פורטלנד בעניינים לפרקים. הוא נלחם מתחת לסלים, קלע ביעילות ולקח אחריות התקפית, אך ללא מטיס ת'ייבול ובלייק ווסלי, שהקבוצה כל כך מתגעגעת ללחץ ההגנתי שלהם, הבלייזרס פשוט לא הצליחו להתמודד עם המהירות והגיוון של יוסטון. שיידון שארפ הוסיף 19 נקודות ו־8 ריבאונדים, וטומאני קמארה קלע 16, אך גם זה לא הספיק.

אבדיה מול דוראנט (רויטרס)

ברבע האחרון ההפרש כבר טיפס ל־30, וזה הפך להפסד הגדול ביותר של פורטלנד העונה. מדובר בנפילה משמעותית, במיוחד לאחר ניצחונות מרשימים על גולדן סטייט, דנבר ואוקלהומה בשבועות האחרונים שהציגו קבוצה עם אופי. כעת הקבוצה של הישראלי חוזרת הביתה לחפש תשובות.

מעבר לכך, ההפסד פגע גם בעמדת הבלייזרס במאבק על העלייה מהבית בגביע ה־NBA. אחרי ניצחון דרמטי על דנבר, התבוסה ביוסטון מחזירה אותם לעמדת נחיתות, במיוחד בבית קשה שכולל גם את סן אנטוניו וגולדן סטייט. ועדיין, אם יש נקודת אור אחת שאפשר לקחת, זו ללא ספק היכולת של דני אבדיה, שממשיך לעלות רמה ולהפוך לשחקן מרכזי בקבוצה.

דוראנט (רויטרס)

יוסטון מנגד הוכיחה שוב שהיא מועמדת לגיטימית לצמרת המערב. פורטלנד מצידה תצטרך להתאושש מהר, ובעיקר, להוריד הילוך מהטעויות, אם היא רוצה להישאר תחרותית במשחקים הבאים ובמאבק על המשך דרכה בגביע.