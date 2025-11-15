יום שבת, 15.11.2025 שעה 05:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
64%1253-129511אטלנטה הוקס
64%1310-133911קליבלנד קאבלירס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
50%1195-121710טורונטו ראפטורס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1344-119411אינדיאנה פייסרס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
58%1381-142312פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
40%1206-120310יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

דיווח: בברלי נעצר בחשד לתקיפת בן משפחה

ב-'TMZ' טוענים שאקס הפועל תל אביב תקף בן משפחה וסכום הערבות כבר שולם. הכדורסלן: "אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים באינטרנט". ג עורכת דינו הגיבה

|
פטריק בברלי (רועי כפיר)
פטריק בברלי (רועי כפיר)

הבלגן סביב פטריק בברלי, לשעבר כוכב ה-NBA ושחקנה של הפועל תל אביב, התפוצץ הלילה לאחר שנעצר לכאורה בטקסס בחשד לתקיפה, עבירת פשע מדרגה שלישית. על פי דיווח ב-’TMZ’, השחקן בן ה-37 נלקח למעצר במשרדי שריף מחוז פורט-בנד בעיר ריצ'מונד, כשבמסמכי המעצר מופיעה העבירה: תקיפת בן משפחה או אדם המתגורר באותו הבית תוך פגיעה בנשימה או בזרימת הדם. סכום הערבות נקבע על 40 אלף דולר, והוא כבר שולם.

בברלי, ששיחק בעונה שעברה בהפועל תל אביב, עלה לכותרות גם בזכות קריירת NBA מרובת תחנות, יוסטון, לוס אנג'לס קליפרס, מינסוטה, הלייקרס, שיקגו, פילדלפיה ומילווקי. לפני כן עבר באירופה וזכה בתארים כמו גביע רוסיה ו-MVP של היורוקאפ. 

לאחר היוודע דבר המעצר, בברלי מסר תגובה קצרה ברשתות החברתיות וכתב: "בבקשה אל תאמינו לכל מה שאתם רואים באינטרנט. מקווה שהכל טוב, אהבה". עורכת דינו, לטיטיה קינונס-הולינס, הרחיבה ואמרה: "לפטריק בברלי אין עבר פלילי. הוא דואג מאוד לאחותו הקטנה, נערה קטינה. כשהגיע הביתה ומצא אותה לבד עם גבר בן 18 באמצע הלילה, הוא היה מודאג, כמו כל אח אחר. אבל אנו לא מאמינים שהאירועים התרחשו כפי שתוארו, ואנו מצפים להזדמנות להציג את העובדות בבית המשפט".

בשנים האחרונות בברלי הפך לדמות תקשורתית בולטת בארה״ב, כשהוא מרבה להתראיין ולהופיע בפודקאסטים. לא אחת עורר סערות, בהן גם שיחה מתוקשרת עם ג'ייסון וויליאמס על מייגן דה סטאליון וקליי תומפסון, והפעם מצא את עצמו במרכז פרשה שמטלטלת את תדמיתו האישית והמקצועית.

כעת ייאלץ השחקן לשעבר של הפועל תל אביב להתמודד עם ההליך המשפטי שממתין לו בטקסס, בתקווה שהעובדות יתבהרו ושעננת החשדות הכבדה תוסר מעליו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */