דיווח: בברלי נעצר בחשד לתקיפת בן משפחה

הבלגן סביב פטריק בברלי, לשעבר כוכב ה-NBA ושחקנה של הפועל תל אביב, התפוצץ הלילה לאחר שנעצר לכאורה בטקסס בחשד לתקיפה, עבירת פשע מדרגה שלישית. על פי דיווח ב-’TMZ’, השחקן בן ה-37 נלקח למעצר במשרדי שריף מחוז פורט-בנד בעיר ריצ'מונד, כשבמסמכי המעצר מופיעה העבירה: תקיפת בן משפחה או אדם המתגורר באותו הבית תוך פגיעה בנשימה או בזרימת הדם. סכום הערבות נקבע על 40 אלף דולר, והוא כבר שולם.

בברלי, ששיחק בעונה שעברה בהפועל תל אביב, עלה לכותרות גם בזכות קריירת NBA מרובת תחנות, יוסטון, לוס אנג'לס קליפרס, מינסוטה, הלייקרס, שיקגו, פילדלפיה ומילווקי. לפני כן עבר באירופה וזכה בתארים כמו גביע רוסיה ו-MVP של היורוקאפ.

לאחר היוודע דבר המעצר, בברלי מסר תגובה קצרה ברשתות החברתיות וכתב: "בבקשה אל תאמינו לכל מה שאתם רואים באינטרנט. מקווה שהכל טוב, אהבה". עורכת דינו, לטיטיה קינונס-הולינס, הרחיבה ואמרה: "לפטריק בברלי אין עבר פלילי. הוא דואג מאוד לאחותו הקטנה, נערה קטינה. כשהגיע הביתה ומצא אותה לבד עם גבר בן 18 באמצע הלילה, הוא היה מודאג, כמו כל אח אחר. אבל אנו לא מאמינים שהאירועים התרחשו כפי שתוארו, ואנו מצפים להזדמנות להציג את העובדות בבית המשפט".

בשנים האחרונות בברלי הפך לדמות תקשורתית בולטת בארה״ב, כשהוא מרבה להתראיין ולהופיע בפודקאסטים. לא אחת עורר סערות, בהן גם שיחה מתוקשרת עם ג'ייסון וויליאמס על מייגן דה סטאליון וקליי תומפסון, והפעם מצא את עצמו במרכז פרשה שמטלטלת את תדמיתו האישית והמקצועית.

כעת ייאלץ השחקן לשעבר של הפועל תל אביב להתמודד עם ההליך המשפטי שממתין לו בטקסס, בתקווה שהעובדות יתבהרו ושעננת החשדות הכבדה תוסר מעליו.