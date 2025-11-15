ברוח טובה: מח"ט צנחנים התקשר למנכ"ל הפועל

אחרי שאתמול (שישי) פרסמנו כאן ב-ONE שבתרגיל של גדוד 890 מחטיבת הצנחנים החליטו שהשמות של יעדי הכיבוש יהיו על שמות שחקני הפועל תל אביב, נראה שבסוף יש סיום שמח לסאגה. כזכור, בחטיבה החליטו שהשמות של היעדים יהיו שמות של שחקנים כמו מוטלי, אוטורו, גינת ומדר, ולאחר פניית ONE לצה”ל השמות שונו.

מעבר לשינוי השמות, כעת ל-ONE מתגלים פרטים נוספים. מח”ט צנחנים הבין את גודל האירוע והחליט באופן עצמאי להתנצל על המהלך, ולכן הוא התקשר אמש למנכ”ל הפועל תל אביב צחי רייכנשטיין. המח”ט החליט לקיים שיחה בגדוד כדי להסביר להם שהדברים הללו לא יקרו שוב ולא צריכים לקרות.

השיחה בין המח”ט לבין רייכנשטיין התנהלה ברוח טובה, כך לפי גורמים בצה”ל, ואפילו בסופה מנכ”ל הפועל תל אביב הזמין אותו להגיע לדרבי נגד מכבי תל אביב ביום שני בהיכל מנורה מבטחים. בנוסף למח”ט, גם הסמח”ט ועוד מספר חיילים מהגדוד צפויים להגיע למשחק היוקרתי נגד הצהובים.

עופר ינאי וצחי רייכנשטיין (רדאד ג'בארה)

יתרה מכך, כל החיילים, הקצינים והחיילים, צפויים לשבת באחד מתאי הצפייה באולם ביד אליהו. אותו תא צפייה נתרם מראש בתחילת העונה על ידי אחד הספונסרים של המועדון, בדיוק עבור חיילים שרוצים להגיע למשחקים של מוליכת היורוליג.