קרואטיה ומודריץ' עלו למונדיאל, גרמניה מתקרבת

מוקדמות המונדיאל נכנסו לישורת האחרונה, וככל שהמשחקים מצטמצמים, ההתמודדות על הכרטיסים הופכת צמודה ומורכבת יותר. אחרי שאנגליה וצרפת הבטיחו מוקדם את מקומן בטורניר, הערב (שישי) הצטרפה גם קרואטיה לטורניר ב-2026, כש-30 נבחרות מתוך 48 הבטיחו את מקומן.

הערב שיבש כמה מהמאזנים והכניס מתח חדש למספר בתים, גרמניה התקרבה לגביע העולם, סלובקיה השיגה ניצחון יקר, מלטה הדהימה את פינלנד, הולנד התקרבה להעפלה, וקרואטיה של לוקה מודריץ’ כבר כאמור עם הכרטיס שלה ביד.

בית 1

גרמניה – 12 נקודות (ניצחה את לוקסמבורג 0:2)

סלובקיה – 12 נקודות (ניצחה את צפון אירלנד 0:1)

צפון אירלנד – 6 נקודות

לוקסמבורג – 0 נקודות

משחקים שנותרו:

17 בנובמבר: צפון אירלנד – לוקסמבורג, גרמניה – סלובקיה. גרמניה זקוקה לעוד ניצחון כדי להתקרב להבטחת העלייה, וסלובקיה נותרת בתמונת המקום הראשון. צפון אירלנד כמעט בחוץ וזקוקה לנס.

בית 2

שווייץ – 10

קוסובו – 7

סלובניה – 3

שבדיה – 1

שווייץ תעלה אם תנצח את שבדיה. קוסובו עדיין בתמונת הסיכוי התיאורתי. סלובניה לא יכולה לסיים במקום הראשון.

בית 3

דנמרק – 10

סקוטלנד – 10

יוון – 3

בלארוס – 3

דנמרק וסקוטלנד כבר בפלייאוף, ההכרעה על המקום הראשון במחזור הסיום.

בית 4

צרפת – 13

איסלנד – 7

אוקראינה – 7

אזרבייג'ן – 1

צרפת כבר העפילה. איסלנד תעלה לפלייאוף אם לא תפסיד לאוקראינה.

בית 5

ספרד – 12

טורקיה – 9

גאורגיה – 3

בולגריה – 0

ספרד תעלה בניצחון על גאורגיה ואיבוד נקודות בולגרי. הפרש השערים של הספרדים עדיף משמעותית על טורקיה.

בית 6

פורטוגל – 10

הונגריה – 8

אירלנד – 7

ארמניה – 3

פורטוגל קרובה להבטחת המקום הראשון. אירלנד תוכל לכל היותר פלייאוף.

בית 7

הולנד – 17 נקודות (1:1 מול פולין)

פולין – 14 נקודות

פינלנד – 10 נקודות

מלטה – 5 נקודות (ניצחה את פינלנד 0:1)

ליטא – 3 נקודות

הולנד לא עלתה רשמית, אך מעשית כמעט בפנים. פולין עדיין במאבק. פינלנד נפגעה משמעותית מההפסד למלטה.

בית 8

אוסטריה – 15

בוסניה – 13

רומניה – 10

קפריסין – 8

סן מרינו – 0

אוסטריה תעלה אם תנצח את קפריסין ובוסניה תמעד מול רומניה.

בית 9

נורבגיה – 21

איטליה – 18

ישראל – 9

אסטוניה – 4

מולדובה – 1

איטליה חייבת ניצחון של 9 שערים או יותר כדי לסיים ראשונה, תרחיש לא סביר.

בית 10

בלגיה – 14

צפון מקדוניה – 13

וויילס – 10

קזחסטן – 7

ליכטנשטיין – 0

בלגיה תעלה במקרה של ניצחון על קזחסטן.

בית 11

קרואטיה – 19 נקודות

צ'כיה – 13

איי פארו – 12

מונטנגרו – 9

גיברלטר – 0

הניצחון על איי פארו העלה את קרואטיה רשמית למונדיאל. צ'כיה בדרך למקום השני.

בית 12

אנגליה – 21

אלבניה – 14

סרביה – 10

לטביה – 5

אנדורה – 1

אנגליה כבר עלתה. אלבניה בפלייאוף. שלוש האחרות מחוץ לתמונה.

שאר העולות

אנגליה הייתה הראשונה לעלות מטעם אירופה, ואחריה הצטרפו צרפת של אמבפה וקרואטיה של מודריץ'. בדרום אמריקה כבר נקבעו העולות, ארגנטינה, ברזיל, אקוודור, אורוגוואי, קולומביה ופרגוואי. גם באסיה הושלמו שמונה עולות, ביניהן אוסטרליה, יפן, דרום קוריאה וערב הסעודית, כשירדן ואוזבקיסטן עושות היסטוריה עם הופעת בכורה. באפריקה נקבעו תשע נציגות, ובהן מצרים, מרוקו, סנגל ואלג'יריה, ובאוקיאניה ניו זילנד הבטיחה את מקומה.

לשלושים הנבחרות שכבר הבטיחו את השתתפותן מצטרפות גם שלוש המארחות, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, ובסך הכול 29 עולות מאושרות עוד לפני סיום המוקדמות האירופיות הנוכחיות. ב-5 בדצמבר תיערך בארה״ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של טורניר שייערך בין 11 ביוני ל־19 ביולי. המונדיאל מתקרב, והוא כבר מתחיל לקבל צורה ברורה.