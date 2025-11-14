עם אותו הסגל: נבחרת הנשים מול לוקסמבורג

נבחרת ישראל תפגוש מחר (שבת, 21:00) את נבחרת לוקסמבורג במשחק השני בשלב הבתים במוקדמות אליפות אירופה 2027. כזכור, הנבחרת מארחת את המשחק בריגה בדלתיים סגורות.

ישראל סיימה את האימון המסכם לפני המשחק. שירה העליון ולימור פלג החליטו כי גם הפעם יופיע אותו סגל, כך שאיילה אורן ונועה מגד לא תתלבשנה. אליסה ברון, שסובלת מפגיעה בהאמסטרינג, תתלבש וצפויה לשחק.

ישראל גברה במשחק הפתיחה על בוסניה 91:98 עם מחצית שנייה נהדר, בעיקר הגנתית. אבי מאיירס בלטה במשחק הבכורה שלה בנבחרת עם 21 נקודות, דניאל רבר הוסיפה 16 נקודות, 16 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. מעל כולן הייתה אליסה ברון. 27 הנקודות שלה הציבו אותה במקום ה-24 בקלעיות הנבחרת והיא חצתה את 200 הנקודות במדים הלאומיים.

נבחרת לוקסמבורג ניצחה גם כן במשחק הפתיחה שלה, 53:69 על נבחרת אירלנד בחוץ. אן סימון ואליסיה מאדג'ו בלטו בשורות לוקסמבורג עם 14 ו-13 נקודות בהתאמה. נבחרת לוקסמבורג לא הגיעה לטורניר גדול. מדובר במפגש הראשון בין הנבחרות.