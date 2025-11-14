יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:51
יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
70%798-85810אולימפיאקוס3
64%959-96911פנאתינייקוס4
64%876-95111ז'לגיריס5
60%866-86010ברצלונה6
55%942-96011מונאקו7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%805-82610אולימפיה מילאנו10
50%840-81610וירטוס בולוניה11
45%895-86211באיירן מינכן12
45%977-98611פאריס13
45%907-92311ריאל מדריד14
45%953-94911דובאי15
40%858-81810פרטיזן בלגרד16
36%944-90611אנדולו אפס17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
20%856-76710ליון וילרבאן 20

בשירות הפועל ת"א: 89:95 לדובאי על ז'לגיריס

הקבוצה מאסיה הנחילה הפסד שני ברציפות לליטאים, שלא ניצלו את הפסד האדומים כדי לעקוף אותם בחזרה בטבלה. בנוסף אנדולו רשמה 72:74 על באיירן מינכן

|
דוויין בייקון (IMAGO)
דוויין בייקון (IMAGO)

ביורוליג כל הקבוצות ממשיכות לצבור תאוצה והקצב עולה, כאשר היום (שישי) נחתם לו המחזור ה-11, עם המשחק השני של כל קבוצה בשבוע כפול נוסף. תחילה דובאי ניצחה את ז’לגיריס ואנדולו את באיירן, כשבהמשך וילרבאן תשחק נגד פרטיזן, ברצלונה מול בולוניה ואולימפיאקוס אצל מילאנו.

דובאי – ז’לגיריס 89:95

הקבוצה מאסיה השיגה ניצחון שני ברציפות, והנחילה לליטאים, שבתחילת השבוע היו בתיקו על המקום הראשון, הפסד שני ברציפות. המארחת עוד נקלעה לפיגור דו ספרתי בחצי הראשון, אך ידעה לחזור ורשמה ניצחון חמישי לצד שישה הפסדים בעונת הבכורה שלה במפעל. ז’לגיריס עם הפסד רביעי בלבד, וההפסד שלה קבע – הפועל ת”א עדיין מעליה. מפיונדו קבנגלה הבריק עם 21 נקודות ועשרה ריבאונדים.

אנדולו אפס – באיירן מינכן 72:74

קרב תחתית בטורקיה נגמר עם ניצחון מקומי, כאשר חניכיו של איגור קוקשקוב חזרו לחייך אחרי שלושה הפסדים רצופים והשיגו ניצחון רביעי העונה מתוך 11 משחקים. מנגד, הגרמנים רשמו הפסד שני ברציפות, דווקא אחרי תקופה נהדרת שלהם והם עם חמישה ניצחונות ושישה הפסדים. איזייאה קורדנייה הוביל את המנצחת עם 26 נקודות, אסייה מייק בלט עם 15 נקודות בצד של המפסידה.

