דקה 5: ברזיל - סנגל 0:0

לא מעט קבוצות כבר הבטיחו את העלייה שלהן למונדיאל 2026, ולכן חלקן גם מנצלות את פגרת הנבחרות כדי לערוך משחקי ידידות. שתיים מהנבחרות הללו הן נבחרת ברזיל ונבחרת סנגל, ושתיהן נפגשות בשעה זו למשחק הכנה שמתקיים באצטדיון האמריויות של ארסנל בלונדון.

הסלסאו הבטיחו עלייה לגביע העולם עם 0:1 על פראגוואי אי שם בחודש יוני, אבל הקמפיין לא היה כל כך מרשים. גם המינוי של קרלו אנצ’לוטי לא גרם לכדורגל לחזור להיות מבריק, כאשר המאמן האיטלקי עם שלושה ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים מאז שמונה.

מנגד, גם האריות הפעילו פעם נוספת לטורניר הכי יוקרתי בענף הכדורגל, והם גם בכושר נפלא עם חמישה ניצחונות ברציפות, עם 15 גולים במשחקים הללו ושלוש רשתות נקיות. בכל מקרה, השחקנים של פאפה ת’יו ינסו לשלוח הצהרת כוונות לקראת המונדיאל.

מחצית ראשונה

דקה 2: ויניסיוס ג’וניור הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של מנדי.

דקה 3: איסמעילה סאר ניסה את מזלו בצד השני עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת במעט.

הרכב נבחרת ברזיל: אדרסון, אדר מיליטאו גבריאל, מרקיניוס, אלכס סנדרו, קאסמירו, ברונו גימארייש, אסטבאו, מתיאס קוניה, ויניסיוס ג’וניור ורודריגו.

הרכב נבחרת סנגל: אדוארד מנדי, מוסא ניאקטה, קאלידו קוליבאלי, איסמעיל ג’ייקובס, אנטואן מנדי, אידריסה גיי, פפה גיי, פפה מטר סאר, סאדיו מאנה, איסמעילה סאר, אילמן אנדיאיי.