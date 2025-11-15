יום שבת, 15.11.2025 שעה 19:58
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

רבע 3, 02:52: נס ציונה - אליצור נתניה 53:60

ליגת ווינר סל, מחזור 6: קצב טוב במושבה כאשר שתי צמודות ומחפשות ניצחון שני העונה. רודריגז בולט בצד של המארחת, פרייז'ר מוליך מנגד את היהלומים

|
לוטן אמסלם (רועי כפיר)
לוטן אמסלם (רועי כפיר)

ליגת ווינר סל ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע, כאשר הסגלים מתחילים להכיר לעומק והרמה עולה. המחזור השישי בליגה הבכירה בכדורסל בישראל נמשך בשעה זו, כאשר עירוני נס ציונה מארחת בלב המושבה את אליצור נתניה למפגש מסקרן במיוחד.

חניכיו של עמית שרף רשמו פתיחת עונה נוראית, אך הם ניצחו לראשונה במחזור הקודם עם 55:81 על הפועל גליל עליון, כשהם מקווים שהדבר הזה יוציא אותם לדרך חדשה. עדיין, הכתומים מתחת לקו האדום ויודעים שניצחון ישנה זאת, גם אם זה לפחות באופן זמני.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהשרון עם אותו מאזן בדיוק כמו זה של היריבה שלהם, עם ניצחון אחד וארבעה הפסדים בחמשת המחזורים הראשונים. בנוסף, מי שעורך בכורה על הקווים הוא המאמן היווני החדש, אריס ליקויאניס, שמונה במקום עידן אבשלום, והאחרון יישאר מנהל מקצועי.

רבע ראשון: 20:23 לאליצור נתניה

חמישיית עירוני נס ציונה: ברייס בראון, ספנסר וויס, אייזיה ווייטהד, אודוקה אזובוקיי ודסי רודריגז.

חמישיית אליצור נתניה: שאק ביוקנן, אור קרונליוס, סמאג'ה כריסטון, אוטיס פרייז'ר וקאליל ספיר.

המשחק נפתח עם שלשה של רודריגז, לפני שנתניה יצאה לריצת 0:9 שנעצרה בסל של רודריגז ושלשה של בראון, 8:9 לאורחים. הקבוצות המשיכו להישאר תמודות כאשר האורחת השיגה את נקודותיה בעיקר מהקו, אך חמש נקודות רצופות של בראון קבעו 16:18 לחבורה המקומית. פרייז’ר המשיך ללהוט אצל הנתנייתים שעם ריצת 2:7 ירדו להפסקה בין הרבעים ביתרון 20:23.

רבע שני: 40:47 לעירוני נס ציונה

קורנליוס פתח עם שלוש נקודות רצופות את הרבע, אך איתי מושקוביץ’ הגיב עם שלשה מצידו. חמש נקודות רצופות של נתניה, כולל שלשה של פרייז’ר שהגיע לדאבל פיגרס, גרמה לעמית שרף לקחת פסק זמן. 6 נקודות רצופות עליהן היה אחראי וייס בקליעה או במסירה השוו את התוצאה על 31:31. המשחק המשיך להיות צמוד כאשר אף קבוצה לא הצליחה לפתח מומנטום, והיתרון החליף ידיים מספר פעמים. ריצה של האורחת בהובלת רודריגז שהמשיך לבלוט קבעה יתרון 8 למקומיים, אך שלשה של פרייז’ר הורידה לחמש. הקבוצות ירדו לחדרי ההלבשה ביתרון מקומי, 40:47.

רבע שלישי:

נס ציונה פתחה טוב את החצי השני ועלתה ליתרון דו ספרתי כאשר וויטהד ואזובוקיי הוליכו אותה.

