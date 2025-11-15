רבע 2, 00:32: הפועל י-ם - גליל עליון 31:32

ליגת ווינר סל ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע, כאשר הסגלים מתחילים להכיר לעומק והרמה עולה. המחזור השישי בליגה הבכירה בכדורסל בישראל נמשך בשעה זו, כאשר הפועל ירושלים מארחת בארנה את הפועל גליל עליון למשחק מסקרן במיוחד.

חניכיו של יונתן אלון נמצאים בכושר מדהים ושכחו לגמרי מפתיחת עונה פחות מרשימה, כשהם ניצחו את אריס, את מכבי ראשון לציון, את בצ’חשהיר, את הפועל תל אביב וגם את נפטונאס, וכעת הם רוצים לרשום ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות.

מנגד, הצפוניים פתחו מדהים את העונה עם ניצחון בדרבי, מאז הספיקו להפסיד שני משחקים ברצף, לחזור לנצח מול נתניה, אבל לשוב למסלול ההפסדים במחזור הקודם נגד נס ציונה, וכעת גוני יזרעאלי והשחקנים שלו ינסו פעם נוספת לנצח דווקא באחד האולמות הקשים בישראל.

אגב, בפעם האחרונה ששני הצדדים נפגשו זה קרה באפריל האחרון בליגה, והצפוניים ניצחו בבית את הפועל ירושלים ורשמו הפתעה גדולה בכפר בלום. ג’ארד הארפר הבריק כמעט כמו תמיד במשחק ההוא עם 23 נק’ ו-10 אס’, אך 26 נק’ של מרקוס קאר הובילו את המארחת לניצחון נהדר.

רבע ראשון: 14:20 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: קשיוס ווינסטון, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס ואוסטין ווילי.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג'יוויין, יובל שניידרמן, ג'ורדן בון, רז אדם ויהל מלמד.

ווינסטון, מצטיין המחזור האחרון ביורוקאפ, פתח את המשחק עם שתי נקודות, אך לנג’יוויין הגיב מצידו. הקצב המשיך, כאשר מלמד קלע ארבע נקודות בצד אחד וזוסמן תפר שלשה בצד שלו. מספר מהלכים טובים של המארחת קבעו 6:11 ואילצו את מאמן היריבה גוני יזרעאלי לקחת פסק זמן. ווינסטון הלהוט עוד העלה את קבוצתו ליתרון 7, אך שחר עמיר רשם שתי שלשות שצימקו לנקודה בלבד ונתנו אוויר למאמנו. קרינגטון התעורר ונתן יתרון 6 בסיום הרבע, 14:20.

קשיוס ווינסטון עולה לזריקה (אורן בן חקון)

רבע שני:

עמיר פתח את הרבע עם השלשה השלישית שלו וצימק לשלוש בלבד. הקצב ירד בדקות הראשונות של הרבע ולאחר חמש כאלו התוצאה הראתה 5:5 בלבד. סם אלג'יקי רשם חמש נקודות רצופות שצימקו ל-24:27 וגרמו לאלון לקחת פסק זמן. מלמד המשיך את הריצה של האורחת וקבע שוויון עם שלשה מהפינה, ובון הפך את התוצאה עם סל במתפרצת לאחר חטיפה, ולנג'יוויין השלים ריצת 0:12 לאחר האלי הופ אדיר שהסתיים בהטבעה שלו.