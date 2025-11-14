מחפש את עצמו מחדש: הבצורת של גונסאלו

ריאל מדריד לא הצליחה לכבוש בשני משחקיה האחרונים, בהפסד לליברפול ובתיקו מול ראיו וייקאנו. אף על פי כן, גונסאלו גארסיה לא שיחק אפילו דקה. הוא גם לא שותף מול ולנסיה, ובשלושת המשחקים שלפניהם, מול חטאפה, יובנטוס וברצלונה, הנוכחות שלו הייתה מינימלית, ולא הגיעה אפילו לחמש דקות באף אחד מאותם משחקים.

היה צפוי שגונסאלו יתקשה לקבל דקות משחק בקביעות. הוא המחליף של קיליאן אמבפה, והצרפתי משאיר מעט מאוד מקום לרוטציה או לחילופים שנועדו לתת מנוחה. אבל מונדיאל המועדונים הנהדר שלו, שבו היה מלך השערים, העניק לו מקום בסגל, ובמשחקים הראשונים צ'אבי אלונסו נתן לו הזדמנויות, כולל בהרכב הפותח מול אספניול.

אבל מאז דקותיו התייבשו: הוא לא שיחק בארבעה מתוך ששת המשחקים האחרונים וצבר בסך הכול 108 דקות. החלוץ לא מאבד ריכוז וממשיך לעבוד קשה יותר מכולם, מודע לכך שעליו להתמיד עד שתגיע ההזדמנות. צ'אבי אלונסו הבהיר דבר אחד: האפשרות הראשונה שלו אחרי אמבפה היא גונסאלו, לא אנדריק, שסביר מאוד שיושאל בינואר.

אנדריק (IMAGO)

ההימור של גונסאלו

ובהקשר הזה, גונסאלו מגיע לנווה המדבר הפרטי שלו: נבחרת ספרד עד גיל 21. אחרי העונה הנהדרת שלו אשתקד (היה מלך השערים של הליגה השלישית עם קבוצת המילואים, 25 שערים, ולאחר מכן חזר על ההישג במונדיאל הקבוצות), הוא הפך לשחקן הרכב קבוע אצל דייויד גורדו. והוא מספק את הסחורה: בפגרת הנבחרות האחרונה, היה מכריע בקאמבק מול פינלנד במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21. כשספרד פיגרה 1:0, בדקה ה־90 בישל גונסאלו למיינדה את השוויון, ובדקה ה־93 כבש בעצמו את שער הניצחון.

זה היה שערו הראשון העונה, עונה שבה הוא מקווה להתחיל לכבוש גם בלבן. בקיץ, אחרי הטורניר המרשים שהיה לו, הוא קיבל מספר הצעות ממועדוני צמרת, בעיקר באנגליה. אבל בסופו של דבר בחר בריאל מדריד ובאמון שצ'אבי אלונסו נתן בו. המצב הנוכחי של הקבוצה לא משחק לטובתו, אך גונסאלו ממשיך להיות אופטימי ובינתיים משיב לעצמו את החדות בנבחרת הצעירה.