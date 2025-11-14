יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:51
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

מחפש את עצמו מחדש: הבצורת של גונסאלו

החלוץ, שלא שיחק אפילו דקה בשלושת משחקיה האחרונים של ריאל, מחפש את תחושת הביטחון והחשיבות שלו בנבחרת ספרד עד גיל 21, בזמן שהוא ממתין לאלונסו

|
גונסאלו גרארסיה (IMAGO)
גונסאלו גרארסיה (IMAGO)

ריאל מדריד לא הצליחה לכבוש בשני משחקיה האחרונים, בהפסד לליברפול ובתיקו מול ראיו וייקאנו. אף על פי כן, גונסאלו גארסיה לא שיחק אפילו דקה. הוא גם לא שותף מול ולנסיה, ובשלושת המשחקים שלפניהם, מול חטאפה, יובנטוס וברצלונה, הנוכחות שלו הייתה מינימלית, ולא הגיעה אפילו לחמש דקות באף אחד מאותם משחקים.

היה צפוי שגונסאלו יתקשה לקבל דקות משחק בקביעות. הוא המחליף של קיליאן אמבפה, והצרפתי משאיר מעט מאוד מקום לרוטציה או לחילופים שנועדו לתת מנוחה. אבל מונדיאל המועדונים הנהדר שלו, שבו היה מלך השערים, העניק לו מקום בסגל, ובמשחקים הראשונים צ'אבי אלונסו נתן לו הזדמנויות, כולל בהרכב הפותח מול אספניול.

אבל מאז דקותיו התייבשו: הוא לא שיחק בארבעה מתוך ששת המשחקים האחרונים וצבר בסך הכול 108 דקות. החלוץ לא מאבד ריכוז וממשיך לעבוד קשה יותר מכולם, מודע לכך שעליו להתמיד עד שתגיע ההזדמנות. צ'אבי אלונסו הבהיר דבר אחד: האפשרות הראשונה שלו אחרי אמבפה היא גונסאלו, לא אנדריק, שסביר מאוד שיושאל בינואר.

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

ההימור של גונסאלו

ובהקשר הזה, גונסאלו מגיע לנווה המדבר הפרטי שלו: נבחרת ספרד עד גיל 21. אחרי העונה הנהדרת שלו אשתקד (היה מלך השערים של הליגה השלישית עם קבוצת המילואים, 25 שערים, ולאחר מכן חזר על ההישג במונדיאל הקבוצות), הוא הפך לשחקן הרכב קבוע אצל דייויד גורדו. והוא מספק את הסחורה: בפגרת הנבחרות האחרונה, היה מכריע בקאמבק מול פינלנד במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21. כשספרד פיגרה 1:0, בדקה ה־90 בישל גונסאלו למיינדה את השוויון, ובדקה ה־93 כבש בעצמו את שער הניצחון.

זה היה שערו הראשון העונה, עונה שבה הוא מקווה להתחיל לכבוש גם בלבן. בקיץ, אחרי הטורניר המרשים שהיה לו, הוא קיבל מספר הצעות ממועדוני צמרת, בעיקר באנגליה. אבל בסופו של דבר בחר בריאל מדריד ובאמון שצ'אבי אלונסו נתן בו. המצב הנוכחי של הקבוצה לא משחק לטובתו, אך גונסאלו ממשיך להיות אופטימי ובינתיים משיב לעצמו את החדות בנבחרת הצעירה.

