הוד השרון ניצחה ושיפרה עמדות בצמרת הנוער

במשחק השלמה מהמחזור השביעי הצליחה האורחת לנצח 0:1 את בית"ר נורדיה. הפועל ירושלים אלופת החורף, יבנה נמצאת במצב רע כשהיא עמוק בירכתי הטבלה

שחקני הוד השרון במסעדה לאחר המשחק (באדיבות המועדון)
שבועיים לאחר שהפגנת הענק של הציבור החרדי גרמה לדחייתו של משחק במסגרת המחזור השביעי במחוז הדרומי של הליגה הלאומית לנוער, בין קבוצת "צו פיוס" של בית"ר נורדיה ירושלים להפועל הוד השרון, נערך אמש (חמישי) המשחק בין שתי הקבוצות, שהיווה את ההתמודדות האחרונה בליגה לפני היציאה המוחלטת לפגרת השזרוע ונגמר ב-0:1 להוד השרון.

האורחת ידעה שניצחון יעלה אותה למקום הרביעי בטבלה, בעוד שהמארחת מהבירה ידעה שכל תוצאה מלבד הפסד תעניק לה יתרון עם ניקוד על פני קבוצת "צו פיוס" של מכבי באר שבע.

הוד השרון, שהפסידה רק פעם אחת העונה ומיעטה לספוג שערים, הצליחה לחזור עם כל הקופה לביתה. על סף סיומה של המחצית הראשונה הקפטן חריג הגיל, עומרי ספיר, חטף בנחישות כדור כ-20 מטרים אלכסונית משערה של נורדיה, התקדם עם הכדור, חדר לרחבה ובעט לרשת, שער חמישי העונה למלך שערי הקבוצה, שסלל את דרכה של האורחת לניצחון 0:1, שהיה שלישי ברציפות מבחינתה.

הניצחון שהשיגה הוד השרון מציב אותה עם מספר נקודות זהה לזה של הפועל הרצליה, אותה היא מקדימה בזכות יחס שערים. הקבוצה מרוחקת נקודה אחת מהפועל מרמורק, השלישית בטבלה, שתי נקודות מסגנית המוליכה, הפועל כפר שלם. מפסגת הטבלה, בה השתכנה הפועל ירושלים, מרוחקת הוד השרון מרחק של שמונה נקודות ומשחק חסר.

לעומתה, בית"ר נורדיה ירושלים מקדימה בזכות יחס שערים ומשחק חסר את מכבי באר שבע, שמדורגת מתחת לקו האדום. בירכתי הטבלה מדורגת קבוצת "צו פיוס" של מכבי יבנה, שצברה נקודה אחת בלבד ומרוחקת מהקבוצה מהבירה מרחק של חמש נקודות, אך יחס השערים של הירושלמים טוב יותר בתשעה שערים.  

