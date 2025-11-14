יום שישי, 14.11.2025 שעה 19:27
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
33-33ישראל1
12-21הולנד2
11-11סלובניה3
10-01בוסניה4
00-00נורבגיה5

עדי יונה ואבו פרחי בהרכב הצעירה מול נורבגיה

קשר בית"ר ירושלים ושחקן ההתקפה של מכבי ת"א ב-11 של גיא לוזון למשחק המסקרן במוקדמות היורו עד גיל 21. תאי עבד פותח כקפטן, גם רן בנימין בהרכב

|
עדי יונה (רדאד ג'בארה)
עדי יונה (רדאד ג'בארה)

אחרי שרשמה קמפיין לא מוצלח אשתקד, הנבחרת הצעירה של ישראל כבר עם הפנים קדימה, ואחד חדש יצא לו לדרך לפני חודשיים. בשעה זו משוחק המשחק הרביעי בטורניר עבור גיא לוזון וחניכיו, שפוגשים את נורבגיה במסגרת מוקדמות יורו עד גיל 21.

הרכב הנבחרת הצעירה: דור בנימיני, נועם בן הרוש, יונתן לייש, ניקיטה סטוינוב, מאור ישילירמק, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, תאי עבד, רן בנימין, עדי יונה ומוחמד אבו רומי.

המשחק הראשון במפעל עבור חניכיו של גיא לוזון היה מול בוסניה והכחולים-לבנים סיימו ב-0:0 די מאכזב, מחזור לאחר מכן, ישראל הצעירה פגשה את הולנד, הובילה 0:1, נקלעה לפיגור 2:1 ובתוספת הזמן השיגה 2:2 נהדר וטוב. בחלון הקודם, החבורה בכחול-לבן סיימה ב-1:1 עם סלובניה, כשתאי עבד כבש בדקה ה-53 והנבחרת ספגה שוויון שתי דקות מאוחר יותר, כך שכעת היא מקווה להשיג ניצחון בכורה. 

סייד אבו פרחי (Picture by Pedja Milosavljevic)סייד אבו פרחי (Picture by Pedja Milosavljevic)

עבור היריבה זה המשחק השני בלבד, כאשר הראשון היה רק לפני חודשיים, אך הסתיים בניצחון גדול, כשנורבגיה גברה 0:5 על סלובניה. בחלון הקודם, הנורבגים שיחקו רק משחק ידידות והפסידו 4:1 לספרד. אגב, יש לציין שמי שמסיימת במקום הראשון עולה לאליפות אירופה עד גיל 21, ומי שמסיימת במקום השני מעפילה לפלייאוף כדי להמשיך ולנסות להילחם על עלייה ליורו הצעירות.

