יום שבת, 15.11.2025 שעה 19:57
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
813-98קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

מחצית: גיאורגיה - ספרד 3:0

מוקדמות המונדיאל, מחזור 9: הלה רוחה חוגגים. אויארסבאל (פנדל), סובימנדי וטורס קירבו את נבחרתם לגביע העולם. במקביל: קפריסין - אוסטריה 1:0

|
פביאן רואיס (IMAGO)
פביאן רואיס (IMAGO)

נותרו פחות מעשרים מקומות ברחבי הגלובוס מהם אפשר להגיע לטורניר הכדורגל הגדול בעולם, המונדיאל, כשבשעה זו, עוד מספר נבחרות ינסו לרשום את שמם על כרטיסי הטיסה הממריאים לאמריקה בקיץ. במוקד, ספרד מתארחת אצל גאורגיה. בנוסף, טורקיה משחקת נגד בולגריה במשחק המקביל בבית, אוסטריה פוגשת את קפריסין וליכטנשטיין מארחת את ווילס. במשחק המוקדם, בלגיה פספסה הזדמנות להבטיח העפלה כבר הערב (שבת) עם 1:1 מאכזב מול קזחסטן.

גאורגיה – ספרד 3:0

הלה רוחה בלתי מנוצחים במשחק שוטף עד 120 דקות כבר 29 משחקים, עם 24 ניצחונות וחמש תוצאות תיקו (כולל הפסד בפנדלים לפורטוגל), לואיס דה לה פואנטה ושחקניו רוצים להבטיח העפלה כבר הערב, במטרה להשלים “דאבל” בתור מחזיקת היורו, ולהשיג גם את גביע העולם הנכסף. מנגד, המארחת רוצה להשאיר לעצמה סיכוי קטן להגיע לפחות לפלייאוף כשכל תוצאה מלבד ניצחון תסתום את הגולל, וגם זה אולי לא יספיק אם טורקיה תנצח במשחק המקביל.

דקה 11, שער! ספרד עלתה ליתרון מוקדם: הלה רוחה השתלטו בצורה מהירה על המשחק, כשהנעת הכדור הסתיימה בכדור רוחב של פראן טורס, שפגע בידו של שחקן גאורגי ברחבה. אחרי בדיקת VAR, מיקל אויארסבאל הצליח לדייק מהנקודה.

דקה 21, שער! ספרד כבר ב-0:2: כדור עומק אדיר של פביאן רואיס הותיר את מרטין סובימנדי לבדו ברחבה. קשרה של ארסנל לא התבלבל ובאמנות שלח את הכדור לחלקו העליון של השער כדי להכפיל את היתרון.

דקה 34, שער! ספרד חוגגת על גאורגיה: אויארסאל השיב לטורס אחרי שסחט עבורו את הפנדל, עם בישול שהותיר את שחקן ברצלונה מול שער חשוף, משם לא התקשה לגלגל לרשת.

טורקיה – בולגריה 0:1

על אף המשחק הנ”ל, עיני הקהל הביתי, כמו גם השחקנים והצוות המקצועי יהיו נשואות לפחות בחציים אל המשחק המקביל, שם יקוו כי גאורגיה תפתיע, זאת מתוך נקודת הנחה שהמארחת תצליח לגבור על נועלת בית ה’, כדי לשמור על סיכוי קטן אבל תיאורטי להעפיל ישירות למפעל, שכן הפרש השערים יכריע במקרה של תיקו בינה לבין ספרד. האורחת תנסה לרשום נקודות ראשונות, אחרי שמאזנה עומד על ארבעה הפסדים ויחס שערים של 16:1.

דקה 18 שער! טורקיה עלתה ל-0:1: בעיטה חופשית של הקאן צ’להאנולו פגעה ביד של שחקן הגנה בולגרי שעמד בחומה. הקפטן הטורקי ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה חזקה אל הרשת.

קפריסין – אוסטריה 1:0

נבחרת נוספת שיכולה להעפיל כבר הערב. אמנם הם ייאלצו לחכות למשחק המאוחר בין בוסניה הרצגובינה לרומניה, אבל ראלף רנגניק יודעים ששלוש נקודות ישימו אותם עם רגל וחצי באמריקה. מנגד, המדינה מהאי השכן לנו תסיים עם השריקה את הקמפיין שלה כשלא נותר לה על מה לשחק, אחרי שהצליחה להשיג שמונה נקודות.

דקה 18, שער! אוסטריה עלתה ראשונה על לוח התוצאות: כריסטוף באומגרטנר הוכשל ברחבה ומלך שערי הנבחרת, מרקו ארנאוטוביץ’, נשלח אל הנקודה הלבנה. משם, החלוץ הוותיק לא התבלבל והעלה את האורחת ליתרון משמעותי עבורה, שקירב אותה צעד נוסף למונדיאל.

מרקו ארנאוטוביץמרקו ארנאוטוביץ' בועט את הפנדל (IMAGO)
מרקו ארנאוטוביץמרקו ארנאוטוביץ'. האיש של אוסטריה (IMAGO)
שחקני אוסטריה ומרקו ארנאוטוביץשחקני אוסטריה ומרקו ארנאוטוביץ' חוגגים (IMAGO)

ליכטנשטיין – ווילס 0:0

הנבחרת מהממלכה תנצל את ההתמודדות הערב מול היריבה הכי חלשה בבית, שעדיין לא מצאה את הרשת וספגה 23 פעמים, כדי להגדיל את הפרש השערים שלה. הסיבה לכך טמונה בכך שהוולשים נמצאים כעת במקום השלישי, כשניצחון אמנם יצמיד אותם אל צפון מקדוניה במקום המוביל לפלייאוף, אבל עדיין תהיה תחתיה בעקבות אותו הפרש ולבוא למשחק הבא עם דחיפה, כשהיא פוגשת את אותה מקדוניה במשחק שככל הנראה יקבע את זהות המקום השני.

קזחסטן – בלגיה 1:1

זז'רמי דוקו תופס את הפנים (IMAGO)

השדים האדומים פספסו הזדמנות להבטיח העפלה למונדיאל כבר הערב, זאת בזכות הופעה אדירה של טמירלן אנרבקוב, שוער קייראט, בין קורות המארחת, שעצר לא פחות משמונה כדורים לשער, בעיקר בדקות הסיום. חברו לקבוצה, ילד הפלא הקזחי דסטאן סטפייב הצליח לנצל טעות בהגנה הבלגית כדי להכניע את מאט סלס, אבל האנס ונאקן הוותיק מנע סנסציה עם שוויון. למרות שמעל לרבע שעה שיחקה בעשרה שחקנים אחרי הרחקת איסלם צ’סנקוב, הקזחים סיימו את הקמפיין עם נקודה יקרה ומשחק שלישי ברצף ללא הפסד.

