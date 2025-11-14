ההתאחדות ונציגי דורטמונד במפגן תמיכה בגולן

מועדון הכדורגל של בני ממב"ע - המייצג למעלה מעשור את כפרי הדרוזים בצפון הגולן - מסעאדה, מג'דל שמס, בוקעאתא ועין קניא, אירח אתמול (חמישי) נציגות נכבדת של מועדון הפאר הגרמני, בורוסיה דורטמונד ושל ההתאחדות לכדורגל, שיזמה את הביקור, שנועד להבעת סולידריות עם המועדון ועם משפחות האסון במג'דל שמס - שהתרחש ביולי 2024, בו קיפחו את חייהם 12 ילדים וילדות ונפצעו עשרות, כתוצאה מנפילה של טיל ששוגר מלבנון.

את בורוסיה דורטמונד ייצגו מאמנים מאקדמיית הנוער של המועדון וכן, יורג היינריך - כוכב העבר של המועדון, שרשם 37 הופעות במדי נבחרת גרמניה והיה שותף בכיר לזכיות של בורוסיה דורטמונד באליפות הבונדסליגה בשנים 1996 ו-2002 ובזכייה בליגת האלופות בשנת 1997.

את ההתאחדות לכדורגל ייצגו עו”ד מורן מאירי - סגן היו"ר והיועץ המשפטי של מכבי ת"א, רונית גלסמן - ראש אגף פיתוח עסקי וחדשנות. לביקור הצטרפו מוטל'ה שפיגלר - כוכב העבר הגדול של הכדורגל הישראלי, שכבש את השער ההיסטורי היחיד שכבשה נבחרת ישראל במונדיאל 70 במשחק מול שבדיה - שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1, אימן שנים רבות בליגה הבכירה ואף הוביל את מכבי נתניה לזכיות בשתי אליפויות וגביע המדינה, וכן מאמן הכדורגל אברהם גרנט - שהוביל את מכבי ת"א ומכבי חיפה לזכיות באליפות, אימן בעבר את נבחרת ישראל, אימן בליגה האנגלית ואף הוביל בשנת 2008 את צ'לסי לגמר ליגת האלופות. גרנט סיים לאחרונה פרק כמאמן נבחרת זמביה.

ילדי ממבע מניפים שלט לזכר קורבנות האסון (סולאף רבאח)

מוטלה שפיגלר, יורג היינריך ומאמנים מהאקדמיה של דורטמונד (סולאף רבאח)

יורג היינריך ומאמני ממבע (סולאף רבאח)

נציגי ההתאחדות ונציגי בורוסיה דורטמונד נפגשו עם מאמני מחלקת הנוער של בני ממב"ע והמנהל המקצועי, ווג'די אלקיש. מאמני האקדמיה של דורטמונד העבירו יחד עם מאמני ממב"ע אימון משותף לשלוש קבוצות הילדים של המועדון. כמו כן, נפגשו נציגי ההתאחדות ובורוסיה דורטמונד עם המשפחות השכולות מאסון מג'דל שמס, ביקרו בקרבת המגרש בו התרחש האסון, התארחו לארוחת צהריים במסעדה מקומית ונפגשו עם שני ראשי מועצות: וילאם אבו עוואד (בוקעאתא) ודולאן אבו סאלח (מג'דל שמס).

ווגדי אלקיש, רונית גלסמן ונציגי ממבע (סולאף רבאח)

אברהם גרנט ומורן מאירי מעניקים תשורה לאב שכול (סולאף רבאח)

ווג'די אלקיש, המנהל המקצועי של בני ממב"ע, לא הסתיר את התרגשותו: "אנו מודים להתאחדות לכדורגל ולבורוסיה דורטמונד על הביקור ועל הסולידריות הרבה. ההתאחדות לכדורגל תומכת בנו בצורה הדוקה. הילדים, המאמנים והמשפחות השכולות מאוד התרגשו מבואם. אלה הדברים שנותנים לנו דרייב להמשיך בעשייה".

עו"ד מורן מאירי שיתף בתחושותיו: "היה ביקור מרגש וכואב. אני וההתאחדות מחויבים לעשות הכל על מנת לעזור לילדי ומשפחות מג׳דל שמס להביט בתקווה קדימה. אני מייחל ליום שבו יהיה לנו שחקן נבחרת מאחינו הדרוזים. תודה ענקית לדורטמונד על היוזמה, והפעילות המדהימה".