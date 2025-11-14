דקה 84: אנגולה - ארגנטינה 2:0

בזמן שנותרו פחות מ-20 מקומות למונדיאל בקיץ הקרוב, מי שיכולה לנוח על זרי הדפנה אחרי שהבטיחה את השתתפותה בגביע היא ארגנטינה, שמתארחת בשעה זו באנגולה למשחק ידידות שלמעשה הוא גם האחרון שלה לשנת 2025.

אלופת העולם כבר החלה להתמקד במטרה לשמור על הכתר גם בקיץ הקרוב, ומגיעה למפגש אחרי קמפיין מוקדמות מצוין מבחינתה, בו סיימה ראשונה בדרום אמריקה - תשע נקודות יותר מהשנייה. כשהאלביסלסטה עם שבעה ניצחונות בתשעת משחקיה האחרונים, הם מחפשים להמשיך להתחבר עם ניצחון נוסף.

מנגד, המארחת, שחגגה את יום העצמאות החמישים שלה, קיבלה מתנה גדולה במיוחד בדמות משחק נגד אלופת העולם. למרות זאת, חגיגות היובל נאלצו להיות צנועות יותר, אחרי שכשלה בפעם השנייה בלבד אי פעם להעפיל לאליפות אפריקה, כשסיימה רביעית מתוך שש בבית שכלל בין היתר את קאבו ורדה וקמרון.

לאורך ההיסטוריה רק מפגש אחד התרחש בין הצדדים, לפני כמעט 20 שנים, ב-2006. מאמן נבחרת ארגנטינה, ליונל סקאלוני, אז שיחק במפגש כשמהספסל עלה הנציג היחיד בין הצדדים שעדיין משחק בנבחרת, ליאו מסי.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט שרק לפתיחה, המשחק באפריקה יצא לדרך.

דקה 9: רולי נאלץ למתוח את איבריו אחרי ערבוביה ברחבה בעקבות כדור קרן, כשהוא הדף בעיטה מקרוב של צ’יקו ב

דקה 14: אחרי פתיחה רגועה, לו סלסו הגיע למצב הראשון של אלופת העולם כשבעט חזק מרחוק, אך הוא נבלם על ידי הגנת המארחת.

דקה 19: ההזדמנות של המשחק עד כה. איבוד כדור של המארחת בחצי שלה סידר אחד על אחד ללאוטרו מרטינס מול השוער, אבל מרקז יצא על ידו על העליונה והדף לקרן.

דקה 32: שוב לאוטרו נשלח לאחד על אחד, הפעם החלוץ של אינטר השתלט רע והכדור ברח לו לעבר השוער. עוד צ’אנס שבוזבז.

דקה 39: המצב הראשון של מסי. הפרעוש שלח את טיאגו אלמאדה לעומק בצד שמאל, הראשון החזיר לקפטן שבתנועה אופיינית הצטרף לרחבה לדאבל פאס, אך מסי בעט מעל המשקוף מתוך הרחבה.

דקה 43, שער! ארגנטינה עלתה ל-0:1: בסוף זה נכנס. מסי קיבל כדור בצד ימין, שלח את לאוטרו מרטינס קדימה ובישל לו, כאשר החלוץ הצליח לברוח מהשומר שלו ולבעוט לרשת.

דקה 44: צהוב ראשון במשחק. פרדי עצר מתפצרת עם משיכת חולצה, השופט הוציא לו כרטיס.

מחצית שנייה

דקה 48: כמעט השוויון. אמבאלה אנזולה חטף כדור ליד הקרן, מסר לבאנזה והאחרון מצא את המסגרת, אך רולי הדף לקרן.

דקה 52: דה פול בצד ימין הרים ראש וראה בצד השני את חברו הטוב מסי, הקשר שלח חץ לכיוון הרחבה והקפטן בעט בוולה, אך מעל המשקוף.

דקה 62: צהוב ראשון של ארגנטינה, כשאלכסיס מקאליסטר הסתובב עם הכדור ושלח יד לפרצוף של שחקן יריב. השופט לא היסס והכניס אותו לפנקס.

דקה 70: קצב לא טוב באנגולה, כאשר שני הצדדים דקות ארוכות לא הצליחו לרשום אף איום על שער היריבה.

הרכב נבחרת אנגולה: הוגו מרקז (נבלו, 46’), ג’ונתן בואטו, רוי מודסטה, קיילונדה גספאר, טו קרניירו, צ’יקו באנזה (נוריו פורטונה, 70’), פרדי, אנטוניו מאסטרו, זיטו לובומבו, גלסון דאלה אמבאלה אנזולה (מאבולולו, 78’).

הרכב נבחרת ארגנטינה: ג’רונימו רולי, חואן פוית’, ניקולאס אוטמנדי, ניקולאס טאגליאפיקו, ניקולאס גונסאלס, רודריגו דה פול, אלכסיס מקאליסטר, ג’ובאני לו סלסו (קווין מקאליסטר, 59’), ליאו מסי, לאוטרו מרטינס וטיאגו אלמאדה (אמיליאנו בואנדיה, 69’).