מ.כ גיסין פ"ת ניצחה את מי שביקשה משחק חוזר

ביקשו משחק חוזר והפסידו אותו על כר הדשא. בית הדין המשמעתי קבע בסוף אוקטובר כי מ.כ גיסין פתח תקווה מקבלת לידיה ניצחון טכני בדמות 0:3 כנגד הכח גלי גיל רמת גן, נוכח אי הופעתה של האחרונה. אלא שגלי גיל רמת גן ערערו לבית הדין העליון, שקיבל טענותיהם וקבע משחק חוזר. היום (שישי), המשחק במסגרת המחזור השלישי בליגה ג' דן התקיים לו, גלי גיל רמת גן – הפסידה.

23 שחקנים התקבצו היום (שישי) ב"ספארי" ברמת גן בכדי לקיים את משחק ההשלמה מהמחזור השלישי בליגה ג' דן, בין הכח גלי גיל רמת גן למ.כ גיסין פתח תקווה. בגשם שוטף, החבר'ה של יונתן מרגונינסקי, תחת ניהולו המקצועי של עידן טל, השיגו בסופו של דבר ניצחון בדמות 0:2 על כר הדשא, זאת משערים של אנדשה מולה (66') ועידן שמש (78').

נוכח התוצאה, מ.כ גיסין פתח תקווה משיגה היום, לפני השבת, ובין לבין הגשמים הפוקדים הארץ, את ניצחונה השישי העונה בליגה. לרשותה 19 נקודות, שתי נקודות פחות מבני יהוד, המוליכה הטבלה עם שבעה ניצחונות רצופים. במסגרת המחזור השמיני בליגה, שצפוי להיערך ב-28.11, מ.כ גיסין פתחו תקווה תארח, לקרב ישיר על המקום הראשון, את בני יהוד.

"אי הופעתה למשחק מקורה בעובדה כי לא היה סיפק בידה לערוך בדיקות רפואיות חוזרות לחלק משחקניה, וזאת בעקבות פסילת הבדיקות שנערכו קודם לכן על ידי ד"ר עשור ומכון השלום בכפר קאסם", ציינו השופט (בדימוס) ד"ר עדי זרנקין (אב"ד) ופרופסור מיגל דויטש, בהקשר לטענותיה של הכח גלי גיל רמת גן.

באותה עת, כזכור, ההתאחדות לכדורגל הודיעה לעשרות שחקנים בקבוצות ליגה שונות על פסילת הבדיקות הנ"ל, כולל הצורך בעריכת בדיקות חדשות לשחקנים הנ"ל במכון מורשה אחר על ידי משרד הבריאות. "נציג ההתאחדות הסכים כי מכתבה מיום 21.09.25 אכן היה אמור להיות מנוסח בצורה ברורה יותר ומאחריותה של המערערת להתייצב למשחק עם יתר שחקניה", נכתב עוד.

"לאחר ששקלנו בעניין, נחה דעתנו כי בנסיבות המקרה יש מקום להתערבותנו בהחלטת בית הדין, בעיקר בנוגע לתוצאת המשחק. נראה לנו כי המערערת אכן פעלה על מנת לערוך בדיקות חוזרות לשחקניה והעובדה כי פנתה לערוך בדיקות אלו פעם נוספת במכון השלום מקורה, בין היתר, בחוסר הבהירות העונה ממכתב ההתאחדות שאכן נוסח באופן לא מוצלח", הדגישו הדיינים.

"בניגוד לקביעתו של בית הדין המשמעתי, אנו סבורים כי גם אם ההרשעה בעבירה על סעיף 20 א' לתקנון המשמעת בגין אי הופעה הינה "בלתי נמנעת", עדיין בסמכותו של בית הדין המשמעתי להורות על קיומו של משחק חוזר, וכך אנו מורים. קביעתנו זו משתלבת עם המדיניות העקרונית, לפיה יש לפעול ככל האפשר לכך כי ההכרעות הספורטיביות תקבענה בשדה המשחק", סיכמו.