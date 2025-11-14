יום שלישי, 18.11.2025 שעה 14:16
הפועל חולון ערכה טקס מרגש נערך לבר קופרשטיין

שורד השבי התארח במשחק של הסגולים מול הפועל ב"ש/דימונה, שהכנסותיו מוקדשות לשיקום שלו: "לעמוד כאן חופשי מולכם זה נס". צפו בתמונות המרגשות

|
בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)
בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)

בר קופרשטיין, שורד השבי, שחזר בעסקה האחרונה, הגיע לראשונה היום (שישי) למשחק של קבוצת הכדורסל שהוא אוהד, הפועל חולון, מול הפועל באר שבע/דימונה, וזכה לטקס מרגש לפני פתיחת המשחק, שהכנסותיו מוקדשות לשיקום שלו.

קופרשטיין כאמור שב בעסקה האחרונה משבי החמאס, בו היה 738 ימים. הוא התארח בטקס מרגש גם באצטדיון טדי, במשחק של הקבוצה האהודה עליו בכדורגל, בית”ר ירושלים, שאירחה את הפועל באר שבע.

קופרשטיין אמר בטקס: "אני עומד כאן היום אחרי 738 ימים בשבי החמאס. לעמוד כאן חופשי מולכם זה נס, ניצחון של כולנו. כשהייתי בשבי לא ידעתי מה קורה בחוץ ולא ידעתי על מה שכולם עושים, אבל עכשיו כשאני פה אני יודע שנלחמתם ודאגתם לי, ועכשיו, כשכל הכנסות המשחק מוקדשות לשיקום שלי, זה מסר של אחווה ואהבה אמיתית. אני מודה להפועל חולון על החיבוק והעזרה. עם ישראל חי".

בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)
בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)
אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)
בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)
