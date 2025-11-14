הפועל חולון ערכה טקס מרגש נערך לבר קופרשטיין

בר קופרשטיין, שורד השבי, שחזר בעסקה האחרונה, הגיע לראשונה היום (שישי) למשחק של קבוצת הכדורסל שהוא אוהד, הפועל חולון, מול הפועל באר שבע/דימונה, וזכה לטקס מרגש לפני פתיחת המשחק, שהכנסותיו מוקדשות לשיקום שלו.

קופרשטיין כאמור שב בעסקה האחרונה משבי החמאס, בו היה 738 ימים. הוא התארח בטקס מרגש גם באצטדיון טדי, במשחק של הקבוצה האהודה עליו בכדורגל, בית”ר ירושלים, שאירחה את הפועל באר שבע.

קופרשטיין אמר בטקס: "אני עומד כאן היום אחרי 738 ימים בשבי החמאס. לעמוד כאן חופשי מולכם זה נס, ניצחון של כולנו. כשהייתי בשבי לא ידעתי מה קורה בחוץ ולא ידעתי על מה שכולם עושים, אבל עכשיו כשאני פה אני יודע שנלחמתם ודאגתם לי, ועכשיו, כשכל הכנסות המשחק מוקדשות לשיקום שלי, זה מסר של אחווה ואהבה אמיתית. אני מודה להפועל חולון על החיבוק והעזרה. עם ישראל חי".

בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)