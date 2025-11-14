תתיישר עם אירופה: ה-MLS הודיעה על שינוי לו"ז

במשך מעל לעשור, ליגת ה-MLS נמצאת בצמיחה אדירה והצליחה למשוך אליה מספר כוכבי ענק, כשגם בעונה הקרובה ימשיכו ליאו מסי ורודריגו דה פול לשוטט ברחבי אמריקה ממשחק למשחק בין חודשי פברואר לנובמבר, יחד עם חמישה נציגים ישראלים. אך בקיץ 2027, הולך להתבצע שינוי היסטורי כשהליגה תעבור לשחק מאוגוסט עד מאי, כמו בליגות באירופה.

זאת אומרת שלראשונה מאז 1993, בה הליגה הוקמה, היא תעבור למתכונת שונה בתכלית, ויש לכך מספר סיבות, בין היתר למשוך יותר קהל שיצפה במשחקים, לערוך טורנירים עם קבוצות אירופיות בחודשי הפגרה ולהתאים את חלון העברות על מנת להמשיך להחתים שחקנים בעלי שם גדול.

“שינוי לוח הזמנים זה אחד הדברים החשובים ביותר בהיסטוריה שלנו”, אמר הקומישינר של הליגה, דון גארבר. “להתאים את הלו”ז שלנו עם הליגות הבכירות בעולם יחזק את הקבוצות ברמה העולמית, ייצור אפשרויות טובות יותר בחלון ההעברות ויוביל לכך שהפלייאוף בליגה יעבור ללא הפרעות. זה עידן חדש בצפון אמריקה”.

דון גארבר (IMAGO)

כדי להתאים את הלו”ז מבלי לוותר על עונה, היא תערוך בשנת 2027 עונה בת 14 משחקים בעונה הסדירה, פלייאוף וגביע בין פברואר למאי. בהמשך, גם להם תהיה מנוחת חורף בין אמצע דצמבר לפברואר, ללא משחקי כלל בחודש ינואר.