ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

הווידוי המפתיע של קרלס פויול לגבי הבנות שלו

הקפטן האגדי של ברצלונה לשעבר הפתיע וטען שמשפחתו לא יודעת עד כמה הוא מפורסם: "לא מדבר הרבה על כדורגל עם משפחתי, הן לא ידעו ששיחקתי בבארסה"

|
קרלס פויול (IMAGO)
קרלס פויול (IMAGO)

המסירות והנחישות של קרלס פויול על המגרש הפכו אותו לדוגמה המושלמת למה שמצופה מקפטן של ברצלונה. הוא לא היסס להקריב את פניו, את רגלו או כל חלק אחר בגופו כדי להציל שער, והנגיחות שלו ברחבת היריבה נחקקו בזיכרון של כל אוהד קולט.

כשהוא אחד הבודדים מהז'אנר “שחקן של קבוצה אחת” בכדורגל המודרני, פויול תלה את הנעליים ברגע שהרגיש שכבר אינו יכול לתרום יותר לקבוצה, ולא פנה לשום הרפתקה בחו"ל. הוא השלים קריירה שלמה בקאמפ נואו ונחשב לאחד השחקנים האהובים ביותר בתולדות המועדון.

עם זאת, התקופה המקצוענית שלו כבר מזמן מאחוריו, ומאז הוא נהנה מחיים שקטים בבית עם משפחתו, מלבד כמה הופעות במשחקי אגדות ברצלונה ותפקידו כשגריר של מספר פרויקטים צדקה. למרות כל השנים שעברו עליו ברמות הגבוהות ביותר, כדורגל כלל אינו נושא מרכזי בבית משפחת פויול. כך חשף הקפטן לשעבר בשיחה בפודקאסט "La Lengua".

קרלס פויול (רויטרס)קרלס פויול (רויטרס)

המראיין שאל אותו מהו השער שהוא זוכר הכי טוב ושגם בני משפחתו יזכרו, אך תשובת הקפטן הפתיעה רבים, במיוחד לאור החשיבות העצומה שלו במועדון. "עם המשפחה שלי אני לא מדבר הרבה על כדורגל. למעשה, שתי הבנות שלי רק לא מזמן גילו ששיחקתי בברצלונה, כי הגדולה נולדה בזמן שהייתי כבר בתהליך פרישה, והקטנה אחרי שכבר פרשתי", סיפר.

לגבי השערים הזכורים לו ביותר, לפויול יש שניים שמדורגים בראש הרשימה: "אין הרבה לבחור מהם, אבל כן, השער בחצי הגמר מול גרמניה (במונדיאל 2010) ושער דומה מאוד בברנבאו, ה־1:2 שנתן לנו כמעט בוודאות את האליפות (ב־2:6 של 2009)", אמר הבלם לשעבר.

קרלס פויול (רויטרס)קרלס פויול (רויטרס)

הדמיון בין שני השערים ברור, ופויול חשף שבמקרה של השער עם ברצלונה מדובר במהלך מתוכנן: "זה מהלך שתוכנן שתי דקות לפני שעלינו לשחק. טיטו וילאנובה קרא לג'רארד פיקה, לצ'אבי ולי, ואמר לנו לבצע את המהלך הזה אם תהיה בעיטה חופשית מהצד. וזה הצליח", ציין הקטלוני.

פויול שיחק במשך 15 עונות בקבוצה הבוגרת של ברצלונה, בין 1999 ל־2014, והיה אחד מעמודי התווך בקבוצת הטרבל, בנוסף לשלוש זכיות בליגת האלופות, שבהן פתח בהרכב בכל הגמרים.

