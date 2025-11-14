הווידוי המפתיע של קרלס פויול לגבי הבנות שלו

המסירות והנחישות של קרלס פויול על המגרש הפכו אותו לדוגמה המושלמת למה שמצופה מקפטן של ברצלונה. הוא לא היסס להקריב את פניו, את רגלו או כל חלק אחר בגופו כדי להציל שער, והנגיחות שלו ברחבת היריבה נחקקו בזיכרון של כל אוהד קולט.

כשהוא אחד הבודדים מהז'אנר “שחקן של קבוצה אחת” בכדורגל המודרני, פויול תלה את הנעליים ברגע שהרגיש שכבר אינו יכול לתרום יותר לקבוצה, ולא פנה לשום הרפתקה בחו"ל. הוא השלים קריירה שלמה בקאמפ נואו ונחשב לאחד השחקנים האהובים ביותר בתולדות המועדון.

עם זאת, התקופה המקצוענית שלו כבר מזמן מאחוריו, ומאז הוא נהנה מחיים שקטים בבית עם משפחתו, מלבד כמה הופעות במשחקי אגדות ברצלונה ותפקידו כשגריר של מספר פרויקטים צדקה. למרות כל השנים שעברו עליו ברמות הגבוהות ביותר, כדורגל כלל אינו נושא מרכזי בבית משפחת פויול. כך חשף הקפטן לשעבר בשיחה בפודקאסט "La Lengua".

קרלס פויול (רויטרס)

המראיין שאל אותו מהו השער שהוא זוכר הכי טוב ושגם בני משפחתו יזכרו, אך תשובת הקפטן הפתיעה רבים, במיוחד לאור החשיבות העצומה שלו במועדון. "עם המשפחה שלי אני לא מדבר הרבה על כדורגל. למעשה, שתי הבנות שלי רק לא מזמן גילו ששיחקתי בברצלונה, כי הגדולה נולדה בזמן שהייתי כבר בתהליך פרישה, והקטנה אחרי שכבר פרשתי", סיפר.

לגבי השערים הזכורים לו ביותר, לפויול יש שניים שמדורגים בראש הרשימה: "אין הרבה לבחור מהם, אבל כן, השער בחצי הגמר מול גרמניה (במונדיאל 2010) ושער דומה מאוד בברנבאו, ה־1:2 שנתן לנו כמעט בוודאות את האליפות (ב־2:6 של 2009)", אמר הבלם לשעבר.

קרלס פויול (רויטרס)

הדמיון בין שני השערים ברור, ופויול חשף שבמקרה של השער עם ברצלונה מדובר במהלך מתוכנן: "זה מהלך שתוכנן שתי דקות לפני שעלינו לשחק. טיטו וילאנובה קרא לג'רארד פיקה, לצ'אבי ולי, ואמר לנו לבצע את המהלך הזה אם תהיה בעיטה חופשית מהצד. וזה הצליח", ציין הקטלוני.

פויול שיחק במשך 15 עונות בקבוצה הבוגרת של ברצלונה, בין 1999 ל־2014, והיה אחד מעמודי התווך בקבוצת הטרבל, בנוסף לשלוש זכיות בליגת האלופות, שבהן פתח בהרכב בכל הגמרים.