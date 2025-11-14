יום שישי, 14.11.2025 שעה 15:26
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
2711-2412פאריס סן-ז'רמן1
2511-2812מארסיי2
2511-2112לאנס3
2216-2412שטרסבורג4
2015-2312ליל5
2021-2412מונאקו6
2015-1812ליון7
1817-1912ראן8
1718-1712ניס9
1616-1812טולוז10
1421-1812פ.צ. פאריס11
1417-1312לה האבר12
1315-1012אנז'ה13
1127-1212מץ14
1021-1412ברסט15
1018-1112נאנט16
1026-1412לוריין17
719-712אוקזר18

עסקה יקרה: האותיות הקטנות בהשאלת אנדריק

ריאל מדריד מבקשת לכלול מספר סעיפים חשובים בהסכם עם ליון, שם ינסה הברזילאי לקבל דקות משחק: כל הסכומים וסעיף המחלוקת לגבי ביטול ההשאלה בפנים

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

עזיבתו של אנדריק את ריאל מדריד בינואר הקרוב היא כמעט עובדה מוגמרת. לאחר שלא קיבל הזדמנויות תחת צ'אבי אלונסו, החלוץ הברזילאי רוצה למצוא דקות משחק במקום אחר, בתקווה להשתלב בסגל של קרלו אנצ'לוטי לקראת מונדיאל 2026. גם היעד שלו כבר נקבע: החל מינואר אנדריק יחזק את ליון. ההסכמה עם השחקן מלאה, וכעת נותר לסגור את תנאי ההשאלה בין המועדונים.

למרות זאת, ריאל מדריד רוצה לכלול מספר סעיפים כדי לוודא שההשאלה תשיג את מטרתה. על פי Canal+, ליון תשלם כ־800 אלף אירו עבור ששת חודשי ההשאלה (ינואר עד יוני) ותישא בכ־50% משכרו של אנדריק, כלומר כ־200 אלף אירו לחודש, כשהשאר על חשבון ריאל מדריד. כמו כן, אין לליון אופציית רכישה, והעסקה היא השאלה בלבד.

הסעיף החשוב ביותר, שעדיין נמצא במשא ומתן, הוא קנס כספי לליון במקרה שאנדריק יופיע בפחות מ־25 משחקים בכל המסגרות במהלך שהותו בצרפת. סעיף זה נועד להבטיח את הדקות של השחקן, והוא דרישה משותפת של ריאל ושל אנדריק עצמו, שמבקש לוודא שלא יישאר על הספסל.

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

בנוסף, ריאל מדריד רוצה לכלול סעיף החזרה במקרה של פציעה של אחד מהחלוצים שלה. ליון מסכימה לכך עקרונית, אך דורשת שהסעיף יהיה פעיל רק בין 1 ל־15 בינואר, כדי שתישאר לה אפשרות להביא מחליף בשוק העברות במקרה שתאבד את אנדריק מוקדם. ריאל מדריד, מנגד, מתעקשת שהסעיף יהיה תקף עד 31 בינואר, כלומר עד לסיום החלון.

למרות "הפלונטר" הזה, אין תחושה שהעסקה עלולה ליפול. אנדריק כבר דיבר עם המאמן פאולו פונסקה והוא נרגש מאוד מהאתגר שממתין לו בליון. בעונה שעברה אנדריק בלט בכל הזדמנות שקיבל מקרלו אנצ'לוטי, בעיקר בגביע המלך, אך תחת צ'אבי אלונסו מצבו החמיר. הברזילאי שיחק רק 11 דקות, בדקות הסיום מול ולנסיה, ואינו בתוכניותיו של המאמן, המעדיף לפניו את קיליאן אמבפה ואת גונסאלו גארסיה לעמדת החלוץ.

