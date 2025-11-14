יום שישי, 14.11.2025 שעה 15:17
אצטדיון רמת תן: החיה שמעסיקה את ההתאחדות

הטורף, שמסתובב במגרש, קרע את הרשתות, שהוחלפו ונעטפו, ואף חופר בדשא. בלוגיסטיקה פנו ל'תנו לחיות לחיות' ונענו: "מדובר בחיה מוגנת שאסור לגעת בה"

|
התן על הדשא (פרטי)
התן על הדשא (פרטי)

עתידו של אצטדיון ר"ג עולה לכותרות מדי כמה חודשים, אך באופן כללי, לאור הפסקת האירוח בו במשחקי נבחרת ישראל, נוצר מעין שקט סביב האצטדיון, שמארח רק משחקים בליגה הלאומית. אבל על השקט היחסי ששורר באצטדיון שבשנים האחרונות מארח רק משחקים בליגה הלאומית, "מאיים" לאחרונה בעל חיים אחד – התן. 

באי ההתאחדות לכדורגל למסיבות העיתונאים וההגרלות השונות התקשו שלא להבחין בטורף הבינוני, אשר פוקד את כר הדשא המצוחצח באצטדיון והפך לשיחת היום בשבועות האחרונים במסדרונות ההתאחדות. 

נתחיל בכך שעד לאחרונה, ניתן היה לראות בתוך האצטדיון משפחה של תנים. אך "הודות" להופעתו של עומר אדם,  כמה מהם ברחו דרך היציעים המזרחיים שהיו פתוחים ושם הם מתחבאים (יציעים שלא פתוחים במשחקי הכדורגל באצטדיון) וכיום נשאר אחד בודד. "האוהד המושבע", כך מכנים אותו בהומור בהתאחדות.

"האוהד המושבע". התן על המושבים באצטדיון רמת גן (פרטי)"האוהד המושבע". התן על המושבים באצטדיון רמת גן (פרטי)

אלא שבשקט בשקט, דמוי הכלב החביב, גורם ללא מעט צרות למחלקת הלוגיסטיקה, שלאחרונה אנשיה החלו לכסות את רשתות השערים ואף לקפל אותם, בשל העובדה שכבר פעמיים הוא קרע את הרשתות, מה שגרם להחלפה כפולה של השערים. בנוסף, הוא אף עולה למזנוני האוכל, אוכל שאריות מהפח ויוצר בלגן. 

אלא שהסיפור המשעשע לא נגמר כאן: כדי למצוא פתרון לסוגיה, פנו בהתאחדות לעמותת "תנו לחיות לחיות", אך שם נמסר כי מדובר בחיה מוגנת, שלא ניתן לגעת בה ואפילו כלוב שילכוד אותו לא ניתן להציב במקום מאותה הסיבה.

אגב, לא רק שחקני הפועל ר"ג ושחקני הפועל רעננה נאבקים על כר הדשא, אלא גם התן שמנסה לחפור בו במטרה לחפש לעצמו מים. בכל אופן, אירוני ככל שישמע, עובדי ההתאחדות מחכים להופעה הבאה שתתקיים באצטדיון הלאומי לשעבר, כדי שכפי שעשתה להקתו, גם הוא ייצא מהיציע המזרחי שיהיה פתוח רק בהופעות.

