יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:23
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
33-33ישראל1
12-21הולנד2
11-11סלובניה3
10-01בוסניה4
00-00נורבגיה5

דקה 78: ישראל - נורבגיה 3:0

מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, מחזור 6: הנורבגים ביתרון משולש משערים של אודגור, אגלי וברוהולם. אבו רומי החמיץ פעמיים עוד במחצית הראשונה

|
סייד אבו פרחי עם הכדור (ההתאחדות לכדורגל)
סייד אבו פרחי עם הכדור (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי שרשמה קמפיין לא מוצלח אשתקד, הנבחרת הצעירה של ישראל כבר עם הפנים קדימה, ואחד חדש יצא לו לדרך לפני חודשיים. בשעה זו משוחק המשחק הרביעי בטורניר עבור גיא לוזון וחניכיו, שפוגשים את נורבגיה במסגרת מוקדמות יורו עד גיל 21.

המשחק הראשון במפעל עבור חניכיו של גיא לוזון היה מול בוסניה והכחולים-לבנים סיימו ב-0:0 די מאכזב, מחזור לאחר מכן, ישראל הצעירה פגשה את הולנד, הובילה 0:1, נקלעה לפיגור 2:1 ובתוספת הזמן השיגה 2:2 נהדר וטוב. בחלון הקודם, החבורה בכחול-לבן סיימה ב-1:1 עם סלובניה, כשתאי עבד כבש בדקה ה-53 והנבחרת ספגה שוויון שתי דקות מאוחר יותר, כך שכעת היא מקווה להשיג ניצחון בכורה.

עבור היריבה זה המשחק השני בלבד, כאשר הראשון היה רק לפני חודשיים, אך הסתיים בניצחון גדול, כשנורבגיה גברה 0:5 על סלובניה. בחלון הקודם, הנורבגים שיחקו רק משחק ידידות והפסידו 4:1 לספרד. אגב, יש לציין שמי שמסיימת במקום הראשון עולה לאליפות אירופה עד גיל 21, ומי שמסיימת במקום השני מעפילה לפלייאוף כדי להמשיך ולנסות להילחם על עלייה ליורו הצעירות.

מחצית ראשונה

שחקני הנבחרת הצעירה לפני המשחק (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 2: מצב נהדר לנבחרת כבר בפתיחה! הכדור נכנס למוחמד אבו רומי, שבעט עם רגל שמאל כדור שחלף ליד הקורה הרחוקה.

דקה 12, שער! נורבגיה עלתה ל-0:1: השופט שרק לפנדל שנוי במחלוקת נגד אבו פרחי, ניקלס אודגור ניגש לנקודה הלבנה וכבש בקלילות.

ניב יהושע מנסה לחטוף (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 28: סינדרה אגלי ניסה להפתיע את דור בנימיני עם בעיטה מרחוק, השוער הישראלי היה במקום.

דקה 34: זה היה חייב להיות השוויון! אבו פרחי קיבל את הכדור בצד ימין, העלה קרוס פשוט נהדר לאבו רומי, שנגח מעל המשקוף.

תאי עבד מנסה לעבור (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 44: הנורבגים כמעט עשו את ה-0:2, כששחקן מהאורחת מצא את עצמו פנוי ברחבה, נגח וסחט הצלה נהדרת של בנימיני, שהסיט את הכדור לעמוד.

מחצית שנייה

דקה 46, שער! נורבגיה עלתה ל-0:2: כמה חבל! כדור נכנס פנימה לסינדרה אגלי, שבקלילות שם אותו ברשת. 

דקה 52: כדור רוחב נכנס מצד שמאל למריוס בוהולם, שהטעה שחקן הגנה ישראלי ובעט מקרוב. שוב הקורה הצילה את הנבחרת.

גיא לוזון והצוות (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 63, שער! נורבגיה עלתה ל-0:3: שוב נשרק פנדל שנוי במחלוקת לנורבגים, הפעם ברוהולם ניגש לבעוט ושם את השלישי עבור האורחת.

הרכב ישראל הצעירה: דור בנימיני, נועם בן הרוש, יונתן לייש, ניקיטה סטוינוב, מאור ישילירמק, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, תאי עבד, רן בנימין, עדי יונה ומוחמד אבו רומי.

הרכב נורבגיה: מרטין בורשיים, ג’ספר רייטן-סונדה, הייבינד הלאנד, דניס ג’נגר, ניקלס אודגור, ג’נס דאחל, רמסוס הולטן, אדווין אסטבו, סברה ניפן, מריוס ברוהולם וסינדרה אגלי.

