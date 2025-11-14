יום שישי, 14.11.2025 שעה 12:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
מצוקת גבוהים באליצור נתניה שמחפשת פתרונות

קרבאצ'ו נפצע מול מכבי תל אביב וייעדר כחודשיים, פילוננקו יחזור ככל הנראה רק בשבוע הבא ובון שוחרר רשמית. בקבוצה מחפשים שחקן נוסף שיסייע בצבע

|
אריס ליקויאניס (IMAGO)
אריס ליקויאניס (IMAGO)

באליצור נתניה החליפו השבוע מאמן, כשאריס ליקויאניס נחת בתחילת השבוע וידריך לראשונה את הקבוצה במשחק החוץ שלה מחר (שבת, 18:40) מול עירוני נס ציונה. 

המאמן היווני כבר יצטרך להסתדר עם קו קדמי דליל במיוחד, כשהגבוה הצ'יליאני, ניקו קרבאצ'ו נפצע במהלך המשחק מול מכבי ת״א ולאחר בדיקת ה-MRI שלו, אובחן קרע חלקי בשריר הגלוטאוס מדיוס, הדורש מנוחה של בין 6-8 שבועות. 

בנוסף, מקסים פילוננקו ימשיך להיעדר מהפרקט לפחות עוד שבוע בעקבות פציעתו בקרסול. כפי שפרסמנו באתר לראשונה, קיילב בון שוחרר רשמית מהקבוצה. הפורוורד (24, 2.06) ניסה להשתלב בנתניה, לאחר ששוחרר עוד לפני תחילת העונה מנס ציונה, אך לא הרשים את הצוות המקצועי גם בנתניה.

