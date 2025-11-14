"רונאלדו צריך להתבייש", "המינימום זה להתנצל"

נבחרת פורטוגל רשמה הפסד מפתיע 2:0 לאירלנד בדבלין, אבל מה שגנב את ההצגה לא היה התוצאה אלא הכרטיס האדום הדרמטי שספג כריסטיאנו רונאלדו בדקה ה-61, לראשונה בקריירה שלו במדים הלאומיים, אחרי 226 הופעות ויותר מ-22 שנים בנבחרת. רונאלדו היכה במרפקו את הבלם דארה אושיי במהלך מאבק על מיקום ברחבה, כשבתוך שניות האירוע התפתח לסערה.

השופט גלן נייברג שלף בתחילה צהוב, אך ה-VAR התערב, והוא שינה את החלטתו לאדום ישיר בגין התנהגות אלימה. לפי תקנות פיפ"א, הרחקה כזו עלולה להוביל לעונש של יותר ממשחק אחד, ובעקבות כללי הענישה, עונש שאי אפשר לרצות במהלך המוקדמות יועבר למונדיאל עצמו. משמעות הדבר היא שאם ייקבע עונש של שני משחקים או יותר, רונאלדו עלול להחמיץ את משחק הפתיחה של הטורניר ב-2026.

למרות ההפסד, פורטוגל נמצאת במצב מצוין לקראת ההעפלה, ודי בניצחון או אפילו בתיקו מול ארמניה כדי להבטיח את הכרטיס. אבל רגע ההרחקה שינה את מוקד הסיפור. רונאלדו נראה נסער, ולפני שירד לחדרי ההלבשה ניגש אל ספסל אירלנד כדי להחליף מילים עם המאמן היימיר האלגרימסון. עוזר המאמן ריקרדו קרבאליו מיהר להתערב מחשש שהמצב יידרדר, אך בסופו של דבר רונאלדו דווקא לחץ את ידו של המאמן האירי ונכנס בשקט אל המנהרה.

רונאלדו לועג לשחקן היריב אחרי ההרחקה (IMAGO)

מאוחר יותר סיפר האלגרימסון כי רונאלדו אפילו בירך אותו על כך שהפעיל לחץ על השופט, והוסיף בחיוך: "זו הייתה הפעולה שלו, לא שלי. אלא אם הצלחתי להיכנס לו לראש". הדברים הללו קיבלו ממד נוסף לאור דבריו של רונאלדו עצמו ערב המשחק, כשהאשים בעקיפין את המאמן האירי בניסיון להשפיע על השיפוט במשחק מכריע עבורם.

מאמן פורטוגל, רוברטו מרטינס, ניסה להגן על הכוכב שלו והדגיש כי לא ראה אלימות במהלך: "כריסטיאנו היה כל הזמן במגע פיזי עם שני מגנים. הוא רק ניסה להשתחרר. ה-VAR גרם לזה להיראות גרוע יותר ממה שהיה". מרטינס הופתע במיוחד מכך שזהו האדום הראשון של רונאלדו במדי הנבחרת, והבהיר כי שוחח איתו מיד לאחר המשחק.

עבור רונאלדו, זוהי ההרחקה ה־13 בקריירה, מתוכן תשע באדומים ישירים, החל מההרחקה הראשונה ב־2005/06 במדי מנצ’סטר יונייטד, דרך אדומים בספרד, בגביע המלך, בליגת האלופות ואפילו בסופר קאפ הסעודי בעונה שעברה.

כריסטיאנו רונאלדו יורד למקלחת מוקדמת (IMAGO)

בעולם, האירוע זכה להד תקשורתי נרחב. בעיתון הספרדי 'אס' הגדירו את משחקו של רונאלדו "מחפיר" וטענו כי טרוי פארוט, שכבש צמד, היה "בוגר" יותר ממנו. הם הדגישו כי ייתכן שיחמיץ את משחק הפתיחה בארה"ב, מקסיקו וקנדה. גם ב'מארקה' כינו אותו "אחד הגיבורים השליליים" וטענו שההרחקה "עלולה לסכן את השתתפותו בשלב הראשון של הטורניר".

בפורטוגל היו פשוט המומים ובכלי התקשורת המוביל ‘A Bola’ תקפו: "מה שעשה הקפטן הפורטוגלי היה מביש. ולא רק בגלל התקיפה, כי לאבד עשתונות ברגע של תסכול זה משהו שיכול לקרות, גם אם זה לא אמור. החלק הגרוע היה התגובה, כל ההצגה: מהבכי, כאילו האירי שספג את המרפק זייף, דרך הנענוע בראש, כאילו הוא לא מבין מה קורה, ועד למחיאות הכפיים לקהל, כאילו האשמה בהרחקה שלו מוטלת עליהם ולא עליו".

הוא המשיך: "כריסטיאנו רונאלדו בן 40. במסיבת העיתונאים ביום רביעי הוא בזבז את זמנו בפרובוקציות נגד היריבים שלו, המאמן האירי והאוהדים. הוא יצר אווירה שהוא לא היה מסוגל לשלוט בה. הוא עשה טעות. המינימום שהוא יכול לעשות הוא להתנצל, אבל מה שהוא באמת צריך לעשות זה להתבייש".

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

באנגליה, ב-’BBC’ הזכירו שמדובר בהרחקה הראשונה של רונאלדו בנבחרת, בעוד ב-‘Sky Sports’ הדגישו כי תקוותיה של פורטוגל לחזור למשחק נגד אירלנד קרסו עם יציאתו של הכוכב. באיטליה דיברו על "טירוף" ו"כישלון" מצד הקפטן, ובצרפת תיארו ב-’RMC Sport’ את המהלך כ"מחווה לא נעימה" שהגיעה ברגע שבו הניצחון כבר חמק מהנבחרת של מרטינס.

כעת נותר להמתין לקביעת ועדת המשמעת של פיפ"א, כשברקע דוגמה טרייה: ניקולאס אוטמנדי, שהורחק במשחק האחרון של מוקדמות ארגנטינה, ייעדר ממשחק הפתיחה של נבחרתו במונדיאל. עבור רונאלדו, שמקווה להופיע בטורניר נוסף בקריירה המפוארת שלו, ההכרעה הזו עלולה להיות דרמטית במיוחד.