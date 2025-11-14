מחצית: הפועל חולון - הפועל ב"ש 42:38

המחזור השישי של ליגת ווינר סל יחל היום (שישי), כאשר בשעה זו מארחת הפועל חולון את הפועל באר שבע/דימונה בהיכל טוטו. ההיסטוריה בין השתיים נוטה באופן חד צדדי לטובת המארחת, כשגם מאזנה הנוכחי בליגה עד כה העונה טוב יותר, 1:3 חיובי לעומת 3:2 שלילי של היריבה.

דני פרנקו קיבל ביום שני האחרון את פרס מאמן חודש אוקטובר, אך דווקא באותו ערב נחלה קבוצתו הפסד ראשון בליגה, 98:90 ביתי מול עירוני קריית אתא. כעת, הסגולים מנסיפ להתאושש במשחקם השני השבוע בהיכל טוטו, שם מעולם לא הפסידו לקבוצה מבירת הנגב בליגה והמאזן במפגשים אלה עומד על 0:8 לטובתם.

בצד השני של המתרס, האדומים התאוששו השבוע מרצף של שני הפסדים עם ניצחון בכורה העונה בקונכייה, 84:88 על מכבי רעננה. שחקניו של רמי הדר ינסו לרשום רצף ניצחונות ראשון בליגה מאז מחזורים 25-26 של העונה שעברה, אז גברו על הפועל עפולה ועל הפועל גליל עליון בהפרש של ימים ספורים.

בנוסף, חשוב לציין שחולון ניצחה בכל עשרת מפגשי הליגה האחרונים מול באר שבע/דימונה, ומאזן כל הזמנים בין הקבוצות עומד על 1:14, כשהפעם היחידה שבה גברו הדרומיים על הסגולים הייתה לפני חמש שנים וחצי, ב-21 באפריל 2020, אז ניצחו 73:85, גם אז תחת הדרכתו של הדר. האם הרצף של הסגולים ימשיך או שנקבל ניצחון היסטורי?

רבע ראשון: 15:22 להפועל ב”ש/דימונה

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי וחסן מרטין.

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, סם איורו, יואב ויטלם וקודי דמפס.

האדומים השיגו את הכדור הראשון ואנג’ל קלע סל אנד וואן, ויטלם הוסיף לייאפ, מנפורד ומקריי הגיבו עם חמש משלהם ועשו 5:5, אך אז האורחת השלימה ריצת 1:10 וברחה ליתרון קטן, 6:15. הסגולים הגיבו עם ריצת 2:9 משלהם וצמצמו לשתיים הפרש, אך אנג’ל ופוסטר ג’וניור קלעו חמש נקודות והגדילו את ההפרש רגע לפני סוף הרבע.

דרק וולטון ג'וניור מול יואב ויטלם (רועי כפיר)

סי ג'יי אלבי במאבק (רועי כפיר)

רבע שני:

איורו פתח את הרבע עם סל אנד וואן, אלבי דייק מקו העונשין והשלים ריצת 0:10 מהרבע הקודם, יתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 15:25. זלמנסון ואנג’ל החליפו סלים, מקריי קלע ארבע נקודות רצופות והוריד לשמונה הפרש, אך אלבי צלך שלשה גדולה מהפינה ועשה 21:32.

סי ג'יי אלבי (רועי כפיר)

יואב ויטלם (רועי כפיר)

מרטין ו-וולטון ג’וניור קלעו ארבע נקודות, הקבוצות המשיכו להחליף סלים, כשאז וולטון ג’וניור צלף שלשה גדולה, אך אנג’ל עם לייאפ הרגיע את האדומים, 33:40. מקריי דייק פעמיים מהעונשין, דמפס וקררה החליפו סלים, כשלקראת סיום, קרביץ ניגש לקו, דייק פעם אחת וחתם את המחצית.

דרק וולטון ג'וניור (רועי כפיר)

רבע שלישי: