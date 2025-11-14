מחצית: הפועל חולון - הפועל ב"ש 42:38

המחזור השישי של ליגת ווינר סל יחל היום (שישי), כאשר בשעה זו מארחת הפועל חולון את הפועל באר שבע/דימונה בהיכל טוטו. ההיסטוריה בין השתיים נוטה באופן חד צדדי לטובת המארחת, כשגם מאזנה הנוכחי בליגה עד כה העונה טוב יותר, 1:3 חיובי לעומת 3:2 שלילי של היריבה.
דני פרנקו קיבל ביום שני האחרון את פרס מאמן חודש אוקטובר, אך דווקא באותו ערב נחלה קבוצתו הפסד ראשון בליגה, 98:90 ביתי מול עירוני קריית אתא. כעת, הסגולים מנסיפ להתאושש במשחקם השני השבוע בהיכל טוטו, שם מעולם לא הפסידו לקבוצה מבירת הנגב בליגה והמאזן במפגשים אלה עומד על 0:8 לטובתם.
בצד השני של המתרס, האדומים התאוששו השבוע מרצף של שני הפסדים עם ניצחון בכורה העונה בקונכייה, 84:88 על מכבי רעננה. שחקניו של רמי הדר ינסו לרשום רצף ניצחונות ראשון בליגה מאז מחזורים 25-26 של העונה שעברה, אז גברו על הפועל עפולה ועל הפועל גליל עליון בהפרש של ימים ספורים.
בנוסף, חשוב לציין שחולון ניצחה בכל עשרת מפגשי הליגה האחרונים מול באר שבע/דימונה, ומאזן כל הזמנים בין הקבוצות עומד על 1:14, כשהפעם היחידה שבה גברו הדרומיים על הסגולים הייתה לפני חמש שנים וחצי, ב-21 באפריל 2020, אז ניצחו 73:85, גם אז תחת הדרכתו של הדר. האם הרצף של הסגולים ימשיך או שנקבל ניצחון היסטורי?
רבע ראשון: 15:22 להפועל ב”ש/דימונה
חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי וחסן מרטין.
חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, סם איורו, יואב ויטלם וקודי דמפס.
האדומים השיגו את הכדור הראשון ואנג’ל קלע סל אנד וואן, ויטלם הוסיף לייאפ, מנפורד ומקריי הגיבו עם חמש משלהם ועשו 5:5, אך אז האורחת השלימה ריצת 1:10 וברחה ליתרון קטן, 6:15. הסגולים הגיבו עם ריצת 2:9 משלהם וצמצמו לשתיים הפרש, אך אנג’ל ופוסטר ג’וניור קלעו חמש נקודות והגדילו את ההפרש רגע לפני סוף הרבע.
רבע שני:
איורו פתח את הרבע עם סל אנד וואן, אלבי דייק מקו העונשין והשלים ריצת 0:10 מהרבע הקודם, יתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 15:25. זלמנסון ואנג’ל החליפו סלים, מקריי קלע ארבע נקודות רצופות והוריד לשמונה הפרש, אך אלבי צלך שלשה גדולה מהפינה ועשה 21:32.
מרטין ו-וולטון ג’וניור קלעו ארבע נקודות, הקבוצות המשיכו להחליף סלים, כשאז וולטון ג’וניור צלף שלשה גדולה, אך אנג’ל עם לייאפ הרגיע את האדומים, 33:40. מקריי דייק פעמיים מהעונשין, דמפס וקררה החליפו סלים, כשלקראת סיום, קרביץ ניגש לקו, דייק פעם אחת וחתם את המחצית.
רבע שלישי: