כדורגל ישראלי  >> ליגת נוער שפלה
המיניבוס נתקע, קנס והפסד טכני לצעירי רהט

קבוצת הנוער לא הגיעה למשחק מול מכבי קריית מלאכי ונענשה, כשציפתה להתחשבות מצד בית הדין: "לא נוותר על חפותנו, זה בגלל שאנחנו קבוצה ערבית?"

שחקני קבוצת הנוער של צעירי רהט מחוץ למיניבוס (באדיבות המועדון)
שחקני קבוצת הנוער של צעירי רהט מחוץ למיניבוס (באדיבות המועדון)

המשחק בין מכבי קריית מלאכי לבין מועדון צעירי רהט, במסגרת המחזור השמיני בליגת נוער שפלה – לא התקיים. הסיבה? קבוצת צעירי רהט לא הגיעה להתמודדות. אלא שאז מסתבר כי לא הגיעו כי המיניבוס נתקע באמצע הדרך ולא יכול היה להמשיך לקריית מלאכי, שם הייתה אמורה להתקיים ההתמודדות. נוכח הסיטואציה, רהט עלתה לדין משמעתי.

בדו"ח השופט, ציין אדיר דמרי, שהגיע עד לקריית מלאכי בכדי להוביל ההתמודדות, יחד עם קווניו, שי דמרי ואוראל נחליאלי: "אי קיום משחק, אי הופעת קבוצה נגדית. צעירי רהט הגיעו עם ארבעה שחקנים לא לבושים ועוד חבר הנהלה, שהודיעה שהאוטובוס של הקבוצה נתקע בדרך. לאחר המתנה של 19 דקות, הוחלט שלא לקיים המשחק".

לאור המקרה, "הסעות רהט בע"מ – שירותי הסעות וטיולים לכל חלקי הארץ" העבירו מכתב להתאחדות לכדורגל ובו נכתב כך "הנידון; הסעת קבוצת הכדורגל מועדון צעירי רהט נוער שפלה נגד מכבי קריית מלאכי בתאריך 10/11/2025. במהלך הנסיעה, הנהג הבחין בתקלה. נדלקה נורה אדומה בלוח השעונים ומבדיקה נמצא שהחגורות במנוע קרועות.

המיניבוס התקוע (באדיבות המועדון)המיניבוס התקוע (באדיבות המועדון)

"עשינו כל המאמצים להחליף רכב חלופי ועד שהגיע לאיסוף השחקנים, חלף הזמן של המשחק. מבקשים התנצלות מכם וכחברת הסעות מבטיחים שדבר כזה לא יחזור על עצמו", סיכמו בחברת ההסעות. ובמועדון עצמו? מאוכזבים עד מאוד מההחלטה. "זה בגלל שאנחנו קבוצה ערבית? הבאנו צילומים של המיניבוס, היינו בדרכנו. לא נוותר על חפותנו ונפנה לכל העולם בנושא", ציינו.

התיק הובא בפני הדיינים עו"ד וופא זועבי-פאהום ועו"ד גיורא לנדאו. השניים קבעו כי מועדון צעירי רהט אשם בסעיף "אי הופעה למשחק" ועל כן קבע בית הדין המשמעתי הפסד טכני בדמות 3:0 ושלוש נקודות למכבי קריית מלאכי. מעבר לכך, מועדון צעירי רהט נקנסה בסכום כולל של 2,000 שקלים, בפועל, בגין אי הופעתה למשחק.

