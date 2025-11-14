יום שישי, 14.11.2025 שעה 10:32
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

הזמן אוזל? עירוני אשדוד בקריאה לאוהדים שלה

אחרי שנודע שהמועדון לא במצב טוב מבחינה כספית, ההנהלה קיימה עם הקהל פגישה דחופה שלא צלחה. הקבוצה בפוסט: "תקווה אחרונה שמישהו ירים את הכפפה"

|
שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

על שולחנה של מכבי עירוני אשדוד שעון חול. אין זמן, ככה מדגישים במועדון, כידוע ל-ONE. ברביעי האחרון פורסם ב-ONE כי מכבי עירוני אשדוד בסיטואציה לא נעימה, המעמידה המועדון במצב של פירוק או נס. לצד הפרסום, במועדון שהוקם בידי קהל אוהדים, פורסם כי ישיבה דחופה על הפרק. “שי אבו מזמין; נפגשים כולם, בלתי תירוצים, בלי דיבורים מיותרים”, נכתב.

הפגישה אומנם התקיימה בין נציגי ההנהלה לקהל האוהדים שהגיע למתנ"ס קופף, אלא שמשם לא יצאה בשורה של ממש, מה שהכריח את המועדון להוציא הודעה נוספת לקהל אוהדיה ולאלו שמכבי עירוני אשדוד חשובה להם. לא ברור מה הדד-ליין שהציב לעצמו המועדון, אבל אם בימים הקרובים לא יושג כסף כזה או אחר, הרי שהשחקנים צפויים להשתחרר ומכבי עירוני אשדוד עלולה להיעלם.

מכבי עירוני אשדוד עם תקווה אחרונה שמישהו ירים את הכפפה ויעזור למועדון להינצל ופרסמה פוסט ברשתות החברתיות: “מכבי עירוני אשדוד זקוקה לכם עכשיו יותר מתמיד. המועדון שכולנו אוהבים, שהחזיר את הגאווה לעיר ואת התשוקה לכדורגל אמיתי של קהילה ואוהדים, נמצא בימים לא פשוטים.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

“המציאות הכלכלית הקשה מאיימת על המשך הדרך, והגיע הזמן שכל מי שאכפת לו מכדורגל אמיתי, מהערכים של קבוצה שמיוסדת על לב ונשמה יתייצב לצידה. זו קריאה לכל אוהד, לכל מי שחי ונושם כדורגל, לכל מי שמאמין בכוח של קבוצה שצמחה מהעם”, נכתב.

“מכבי עירוני אשדוד חייבת את העזרה שלכם כדי לשרוד ולהמשיך להתקיים. כל תרומה, כל שיתוף, כל תמיכה יכולים לעשות את ההבדל. ביחד נשמור את האור הצהוב כחול דולק”, סיכמו בהודעה שהופצה ברשתות החברתיות.

מכבי עירוני אשדוד הוקמה בקיץ 2015. בעונתה הראשונה בליגה ג' דרום, העפילה לליגה ב', שם שיחקה במשך שלוש עונות רצופות עד שבעונת 2018/19 הקבוצה עלתה, היסטורית, לליגה א'. באותה עת דניאל טולמסוב, מאמנה הנוכחי, היה לשחקן הקבוצה. עונה שסיים בה עם 17 שערים בכל המסגרות. העונה? פתיחה לא רעה לו ולחבר'ה שלו, אלא שנדמה כי העתיד בערפל מוחלט.

