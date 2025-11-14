"האדום? אולי הצלחתי להיכנס לרונאלדו לראש"

זו כבר פעם שנייה ברצף בה פורטוגל מפספסת הזדמנות להעפיל באופן אוטומטי למונדיאל. אחרי התיקו הדרמטי בפגרת הנבחרות הקודמת, אמש (חמישי), הסלסאו נחלו הפסד 2:0 לאירלנד, במשחק בו כריסטיאנו רונאלדו הורחק באדום אחרי ששלח מרפק לפניו של דארה אושה.

לפני המשחק, הכוכב הפורטוגלי דיבר על מאמן היריבה, היימיר הלגרימסון, על כך שהוא מנסה להיכנס לראשו של השופט לאחר שהאיסלנדי התעקש שהשופט לא יושפע ממי שזכה בחמישה כדורי זהב, אחרי שההפסד של נבחרתו במפגש הקודם, בו רונאלדו החמיץ פנדל טען כי הוא “שלט על השופט”.

בירידה של כריסטיאנו מהמגרש, הוא ניגש אל מאמן אירלנד ונוצרו חילופי דברים, אליהם התייחס בסיום הלגרימסון: “הוא החמיא לי שהפעלתי לחץ על השופט”, במה שלבסוף הסתיים בלחיצת ידיים בין הצדדים. “זו הייתה הפעולה שלו במגרש שהובילה לכרטיס האדום. לי אין קשר לזה, אלא אם נכנסתי לו לראש. הייתי אומר שזה היה רגע עם מעט טיפשות מצידו”.

רוברטו מרטינס (IMAGO)

מי שנעמד לצידו של הכוכב הגדול הוא מאמנו בנבחרת פורטוגל, רוברטו מרטינס, שבאופן לא מפתיע החזיק בדעה אחרת מיריבו על הקווים: “הוא לא הורחק לפני כן ב-226 משחקים בנבחרת. אני חושב שרק על זה מגיע לו קרדיט, והיום, אני חושב שזה היה קצת קשה כי זה בעיקר הראה כמה אכפת לו מהנבחרת.

“הוא היה 60 דקות, או 58 דקות בתוך הרחבה, נתפס, נמשך או נדחף, כשבבירור הוא מנסה לברוח מהשומר שלו. אני חושב שהפעולה נראית רע יותר ממה שהיא הייתה באמת, אני לא חושב שזה מרפק, אבל מאיפה שהמצלמה ניצבת זה נראה כמו מרפק. אנחנו נקבל את זה”.

לבסוף, גם המאמן התייחס לאמירותיו של הלגרימסון לפני המשחק: “הדבר היחיד שמשאיר טעם מר בפה זה מסיבת העיתונאים שהתרחשה לפני המשחק, כשמאמן אירלנד דיבר על איך שהשופטים מושפעים, ואז בלם עצום פשוט נופל על הדשא בצורה דרמטית בזמן שכריסטיאנו הסתובב”.