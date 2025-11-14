חיפה תחכה לעיתוי אחר: אבו פאני לא יחזור לארץ

אם היו למכבי חיפה פנטזיות ורצונות להחזיר את מוחמד אבו פאני לשורות הקבוצה, מתברר שהירוקים יצטרכו לחכות לעיתוי אחר, שכן על פי מקורביו של השחקן, אין לו כל כוונה לחזור ולשחק בארץ.

בכל מקרה, לפחות עד ינואר, במכבי חיפה יצטרכו להסתדר עם הסגל הקיים מתוך מטרה להרים את הקבוצה מהבינוניות אליה נקלעה השנה, הרבה בגלל שהיא לא נבנתה טוב בתחילת העונה והלכה על כמות גדולה של זרים (7) ומתאזרחים (5), מה שגרם לה לאבד את הזהות. "כאשר אין זהות, יש פחות מחויבות, ואת זה נצטרך לשנות”, אמרו במועדון.

המאמן, ברק בכר, ניסה בשלושת המשחקים האחרונים לייצב את הקבוצה ולהביא ליותר תבניות התקפה, אבל לא הצליח כרגע לעצור את הסחף שקורה בכל משחק כאשר הקבוצה סופגת בדקות האחרונות שערים מכריעים שגורמים לאיבוד נקודות מיותר.

ברק בכר (עמרי שטיין)

לקראת המחנה הקצר שיתקיים בחיפה במתכונת של שני אימונים ושהייה בבית מלון, ינסה ברק בכר לצמצמם את הפערים ולגבש רעיונות חדשים על מנת שהקבוצה תלך ותשתדרג.

מלבד הסוגיות שנותרו תלויות באוויר לגבי הארכת חוזיהם ועתידם של עבדולאי סק, סוף פודגוראנו ושון גולדברג, שמסיימים חוזה בקיץ הקרוב, במועדון יצטרכו לדון עוד קודם לכן בעתידו של החלוץ עומר דהן, ששואף לשחק ולקבל דקות במקום אחר על מנת שלא לעצור את התקדמותו. מדובר בסוגיה מעט מורכבת בעיקר בשל העובדה שיש רצון כי גם גיא מלמד ימצא קבוצה כבר בינואר הקרוב, מה שיביא לצמצום במציבת החלוצים של הקבוצה.