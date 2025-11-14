יום שישי, 14.11.2025 שעה 10:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

חיפה תחכה לעיתוי אחר: אבו פאני לא יחזור לארץ

מקורביו של השחקן טוענים כי אין לו כוונה לחזור לישראל. בכר ינסה לגבש רעיונות חדשים במחנה. וגם: הסוגיות הפתוחות עם סק, גולדברג, פודגוראנו ודהן

|
מוחמד אבו פאני (IMAGO)
מוחמד אבו פאני (IMAGO)

אם היו למכבי חיפה פנטזיות ורצונות להחזיר את מוחמד אבו פאני לשורות הקבוצה, מתברר שהירוקים יצטרכו לחכות לעיתוי אחר, שכן על פי מקורביו של השחקן, אין לו כל כוונה לחזור ולשחק בארץ.

בכל מקרה, לפחות עד ינואר, במכבי חיפה יצטרכו להסתדר עם הסגל הקיים מתוך מטרה להרים את הקבוצה מהבינוניות אליה נקלעה השנה, הרבה בגלל שהיא לא נבנתה טוב בתחילת העונה והלכה על כמות גדולה של זרים (7) ומתאזרחים (5), מה שגרם לה לאבד את הזהות. "כאשר אין זהות, יש פחות מחויבות, ואת זה נצטרך לשנות”, אמרו במועדון.

המאמן, ברק בכר, ניסה בשלושת המשחקים האחרונים לייצב את הקבוצה ולהביא ליותר תבניות התקפה, אבל לא הצליח כרגע לעצור את הסחף שקורה בכל משחק כאשר הקבוצה סופגת בדקות האחרונות שערים מכריעים שגורמים לאיבוד נקודות מיותר.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

לקראת המחנה הקצר שיתקיים בחיפה במתכונת של שני אימונים ושהייה בבית מלון, ינסה ברק בכר לצמצמם את הפערים ולגבש רעיונות חדשים על מנת שהקבוצה תלך ותשתדרג.

מלבד הסוגיות שנותרו תלויות באוויר לגבי הארכת חוזיהם ועתידם של עבדולאי סק, סוף פודגוראנו ושון גולדברג, שמסיימים חוזה בקיץ הקרוב, במועדון יצטרכו לדון עוד קודם לכן בעתידו של החלוץ עומר דהן, ששואף לשחק ולקבל דקות במקום אחר על מנת שלא לעצור את התקדמותו. מדובר בסוגיה מעט מורכבת בעיקר בשל העובדה שיש רצון כי גם גיא מלמד ימצא קבוצה כבר בינואר הקרוב, מה שיביא לצמצום במציבת החלוצים של הקבוצה.

