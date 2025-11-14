"רף ה-1,000 של כריסטיאנו רונאלדו? לא מציאותי"

פגרת הנבחרות הציגה לנו אמש (חמישי) לא מעט משחקים, דרמות, הפתעות ואף הישגים. מלבד האדום של כריסטיאנו רונאלדו, במשחק של נבחרת גדולה נוספת, צרפת, היא ניצחה 0:4 מרשים את אוקראינה, הבטיחה סופית את הכרטיס למונדיאל, כשאף אמבפה כבש צמד ורשם פרק נוסף בקריירה.

כאמור, הטריקולור לא התקשו וחגגו על היריבה, הכוכב של ריאל מדריד השלים צמד והגיע ל-400 שערים בסך הכל בגיל 26 בלבד, כשהוא הפך לשחקן הצעיר ביותר שעושה זאת במאה ה-21 ולמעשה מדובר בשחקן הצעיר ביותר שמגיע לציון הדרך הזה מאז פלה. אגב, גם את השער ה-100 (נגד אנדורה) וה-300 (נגד גיברלטר), כבש החלוץ במדי צרפת וכעת הוא רחוק שני שערים בלבד ממלך שערים הנבחרת בכל הזמנים, אוליבייה ז’ירו עם 57.

כידוע, רוב השערים הגיעו במדי פאריס סן ז’רמן, ואחרי המשחק אמבפה דיבר והצטנע: “400 שערים? זה כבר לא מרשים אנשים. אם אתה רוצה להיות במעגל שמצליח להדהים אנשים, אתה צריך לכבוש עוד 400 לפחות. רף ה-1,000 של כריסטיאנו רונאלדו? זה לא מציאותי, אבל בואו ננסה את הבלתי מציאותי, צריך לנסות. יש לנו קריירה אחת”.

אמבפה כובש בפאננקה (IMAGO)

כאמור, הטריקולור חגגו והבטיחו את ההעפלה, על כך הכוכב אמר: “גאווה, אסור אף פעם להקל ראש בזה. הייתי צריך להיות הגרסה הכי טובה של עצמי כדי שנעלה למונדיאל, השנה שעברה הייתה קשה עבורי בנבחרת, העונה הייתי חייב להראות שהנבחרת חשובה לי. רק מי שהיה במונדיאל יודע כמה זה מיוחד, זו זכות לייצג את המדינה מול כל העולם”.

לאחר ההתמודדות, גם המאמן המנצחת, דידייה דשאן, דיבר: “צריך תמיד להעריך את הרגעים הטובים, זה לא תמיד מובן מאליו. אף נבחרת בבית של ארבע לא עולה כבר בנובמבר או אוקטובר, צריך לכבד את היריבות. אני נהנה מכל רגע, גם אם זה לא המונדיאל הראשון שלי, צרפת חייבת להיות שם בכל טורניר”.