יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:51
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

דקה 3: פולין - הולנד 0:0

מוק' המונדיאל, מחזור 9: המארחת רוצה לאיים על הפסגה, הכתומים יקוו להבטיח העפלה בסיום. במקביל: לוקסמבורג - גרמניה 0:0, קרואטיה - איי פארו 0:0

קודי גאקפו (IMAGO)
קודי גאקפו (IMAGO)

29 נבחרות מרחבי העולם כבר הבטיחו את העפלתן אל המפעל הגדול בעולם - המונדיאל. בשעה זו, מספר מדינות נוספות מאירופה ינסו להבטיח את מקומן בטורניר, כשבמוקד פולין מארחת את הולנד. בנוסף, גרמניה מתארחת אצל לוקסמבורג, קרואטיה פוגשת את איי פארו וסלובקיה מתמודדת נגד צפון אירלנד.

פולין – הולנד 0:0

המארחת מאיימת על פסגת הטבלה בבית ז’ ויודעת ששלוש נקודות הן קריטיות, אם היא רוצה לשמור על הסיכוי להעפיל אוטומטית לגביע העולם ולהשלים עלייה שלישית ברצף. מנגד, הכתומים, בהובלת רונאלד קומאן, מבינים שניצחון הערב יסגור סופית את המאבק על עלייה אוטומטית ויהפוך אותם לנבחרת הבאה בתור שמבטיחה את מקומה בטורניר הקיץ.

לוקסמבורג – גרמניה 0:0

נמושת בית א’ פוגשת את מי שעד לקמפיין הנוכחי, מעולם לא הפסידה בשלב מוקדמות המונדיאל. המנשאפט יושבים בפסגת הבית, אך בשוויון נקודות עם סלובקיה השנייה, לה הפסידו בתחילת המשחקים, ושלוש בלבד מעל צפון אירלנד, אותה הסלובנים פוגשים במשחק המקביל. ניצחון ישים את יוליאן נגלסמאן ושחקניו צעד אחד קרוב יותר אל עבר המטרה, כשבמשחק הבא הם יפגשו את אותה סלובקיה.

סלובקיה – צפון אירלנד 0:0

אחרי שהפסידה לה את ההפסד הראשון שלה בקמפיין, המארחת יודעת שהיא תלויה בעצמה בכל הקשור להעפלה למשחקי המונדיאל, ונקמה על אותו הפסד 2:0 לפני חודש תקרב אותה צעד נוסף אל עבר המטרה, כשנבחרת גרמניה בפתח המחזור האחרון. גם לאורחת נותר על מה לשחק, כששלוש נקודות נוספות מול היריבה שלה יציבו אותה בעמדה אידאלית לפלייאוף.

קרואטיה – איי פארו 0:0

אם בימים עברו זה היה משחק בו שלוש הנקודות היו הולכות בצורה וודאית אל הנבחרת מהבלקן, הפעם הסיפור מעט שונה, כשהאורחת מאיימת לעשות סנסציה וכבר אספה 12 נקודות למאזנה, כשהיא מקווה להפתיע ולאיבוד נקודות של צ’כיה במחזור האחרון שלה. מנגד, בגיל 40 לוקה מודריץ’ יכול להוביל את מדינתו לטורניר גדול נוסף במידה וינצחו הערב, ולתפוס עוד מקום בין 48 הנבחרות שישחקו בקיץ.

תוצאות נוספות:

פינלנד – מלטה 1:0

גיברלטר – מונטנגרו 0:0

