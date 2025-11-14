דקה 3: פולין - הולנד 0:0

29 נבחרות מרחבי העולם כבר הבטיחו את העפלתן אל המפעל הגדול בעולם - המונדיאל. בשעה זו, מספר מדינות נוספות מאירופה ינסו להבטיח את מקומן בטורניר, כשבמוקד פולין מארחת את הולנד. בנוסף, גרמניה מתארחת אצל לוקסמבורג, קרואטיה פוגשת את איי פארו וסלובקיה מתמודדת נגד צפון אירלנד.

פולין – הולנד 0:0

המארחת מאיימת על פסגת הטבלה בבית ז’ ויודעת ששלוש נקודות הן קריטיות, אם היא רוצה לשמור על הסיכוי להעפיל אוטומטית לגביע העולם ולהשלים עלייה שלישית ברצף. מנגד, הכתומים, בהובלת רונאלד קומאן, מבינים שניצחון הערב יסגור סופית את המאבק על עלייה אוטומטית ויהפוך אותם לנבחרת הבאה בתור שמבטיחה את מקומה בטורניר הקיץ.

לוקסמבורג – גרמניה 0:0

נמושת בית א’ פוגשת את מי שעד לקמפיין הנוכחי, מעולם לא הפסידה בשלב מוקדמות המונדיאל. המנשאפט יושבים בפסגת הבית, אך בשוויון נקודות עם סלובקיה השנייה, לה הפסידו בתחילת המשחקים, ושלוש בלבד מעל צפון אירלנד, אותה הסלובנים פוגשים במשחק המקביל. ניצחון ישים את יוליאן נגלסמאן ושחקניו צעד אחד קרוב יותר אל עבר המטרה, כשבמשחק הבא הם יפגשו את אותה סלובקיה.

סלובקיה – צפון אירלנד 0:0

אחרי שהפסידה לה את ההפסד הראשון שלה בקמפיין, המארחת יודעת שהיא תלויה בעצמה בכל הקשור להעפלה למשחקי המונדיאל, ונקמה על אותו הפסד 2:0 לפני חודש תקרב אותה צעד נוסף אל עבר המטרה, כשנבחרת גרמניה בפתח המחזור האחרון. גם לאורחת נותר על מה לשחק, כששלוש נקודות נוספות מול היריבה שלה יציבו אותה בעמדה אידאלית לפלייאוף.

קרואטיה – איי פארו 0:0

אם בימים עברו זה היה משחק בו שלוש הנקודות היו הולכות בצורה וודאית אל הנבחרת מהבלקן, הפעם הסיפור מעט שונה, כשהאורחת מאיימת לעשות סנסציה וכבר אספה 12 נקודות למאזנה, כשהיא מקווה להפתיע ולאיבוד נקודות של צ’כיה במחזור האחרון שלה. מנגד, בגיל 40 לוקה מודריץ’ יכול להוביל את מדינתו לטורניר גדול נוסף במידה וינצחו הערב, ולתפוס עוד מקום בין 48 הנבחרות שישחקו בקיץ.

תוצאות נוספות:

פינלנד – מלטה 1:0

גיברלטר – מונטנגרו 0:0