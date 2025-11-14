הכיוון של גלזר למכבי ת"א, שתנסה כבר בינואר

הכיוון של עומרי גלזר בחלון ההעברות הקרוב צפוי להיות למכבי תל אביב. אחרי שלא הצליחה לצרף אותו בחודש ספטמבר האחרון, כפי שנחשף ב-ONE בשל סירובה של הכוכב האדום בלגרד לעסקה כלכלית הגיונית, האלופה פועלת כדי לסגור את הנושא הזה לחלון ההעברות של ינואר שבפתח.

במכבי ת”א נפלה ההחלטה להביא את גלזר לקראת סיום חלון ההעברות של הקיץ, זאת אחרי האכזבה שהייתה במהלך קמפיין מוקדמות ליגת האלופות מתפקוד שלושת השוערים של הקבוצה. אחרי שזה לא קרה, יצאה מכבי ת”א אל הדרך עם רועי משפתי כשוער הראשון שלה.

כעת, כאשר משפתי נכנס לחודשיו האחרונים בחוזה, הוחלט במכבי ת”א לחזור אל האופציה של גלזר. בקיץ זה נפל בעקבות דרישות גבוהות מדי של הכוכב האדום והצהובים מקווים כי עכשיו יהיה ניתן לסגור את זה מהר יותר ובקלות. אם זה לא יהיה המצב, יצטרכו במכבי ת”א לחכות לקיץ, אז הוא יהיה שחקן חופשי.

גלזר סיפר אתמול לאחר משחק הנבחרת כי יש בו התעניינות ממספר מקומות, ונראה כי ה-MLS בהחלט יכולה להיות כיוון, אך הצעה טובה ממכבי ת”א אמורה לסמן את הכיוון של השוער בחזרה לקריית שלום, שם שיחק במחלקת הנוער בצעירותו.