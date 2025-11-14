יום שישי, 14.11.2025 שעה 10:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הכיוון של גלזר למכבי ת"א, שתנסה כבר בינואר

האלופה שלא הצליחה לצרפו בקיץ בשל אי הסכמות עם הכוכב האדום בלגרד, תקווה לסגור זאת בתקופה הקרובה, אחרת תצטרך להמתין עם צירופו לסיום העונה

|
עומרי גלזר (IMAGO)
עומרי גלזר (IMAGO)

הכיוון של עומרי גלזר בחלון ההעברות הקרוב צפוי להיות למכבי תל אביב. אחרי שלא הצליחה לצרף אותו בחודש ספטמבר האחרון, כפי שנחשף ב-ONE בשל סירובה של הכוכב האדום בלגרד לעסקה כלכלית הגיונית, האלופה פועלת כדי לסגור את הנושא הזה לחלון ההעברות של ינואר שבפתח. 

במכבי ת”א נפלה ההחלטה להביא את גלזר לקראת סיום חלון ההעברות של הקיץ, זאת אחרי האכזבה שהייתה במהלך קמפיין מוקדמות ליגת האלופות מתפקוד שלושת השוערים של הקבוצה. אחרי שזה לא קרה, יצאה מכבי ת”א אל הדרך עם רועי משפתי כשוער הראשון שלה. 

כעת, כאשר משפתי נכנס לחודשיו האחרונים בחוזה, הוחלט במכבי ת”א לחזור אל האופציה של גלזר. בקיץ זה נפל בעקבות דרישות גבוהות מדי של הכוכב האדום והצהובים מקווים כי עכשיו יהיה ניתן לסגור את זה מהר יותר ובקלות. אם זה לא יהיה המצב, יצטרכו במכבי ת”א לחכות לקיץ, אז הוא יהיה שחקן חופשי. 

ולנו יש פלאפל! מנור השאיר לנו טעם לעוד

גלזר סיפר אתמול לאחר משחק הנבחרת כי יש בו התעניינות ממספר מקומות, ונראה כי ה-MLS בהחלט יכולה להיות כיוון, אך הצעה טובה ממכבי ת”א אמורה לסמן את הכיוון של השוער בחזרה לקריית שלום, שם שיחק במחלקת הנוער בצעירותו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */