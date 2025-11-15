היורש של בופון הוא בכלל חלוץ נבחרת צ'כיה

בופון כבש השבוע שלושער. המשפט הזה מוזר בפני עצמו, כי בתודעה הקולקטיבית השם בופון מזוהה עם שוערות, וזה לא יכול להיות אחרת. ואולם, בנו של ג'אנלואיג'י האגדי הוא חלוץ, ויש גם הפתעה נוספת בעלילה. את השלישייה הבקיע לואי בופון במדי נבחרת צ'כיה עד גיל 19, בניצחון 1:6 על אזרבייג'ן במסגרת מוקדמות אליפות אירופה.

למה צ'כיה? ובכן, אימו צ'כית. הדוגמנית אלנה שרדובה, שזכתה בתואר מלכת היופי במדינתה ב-1998, הגיעה לאיטליה ב-2001 כדי לפתח קריירה חדשה בטלוויזיה. פאבל נדבד בדיוק עבר אז מלאציו ליובנטוס, ושרדובה הגיעה באופן קבוע למשחקי הגברת הזקנה כדי לעודד את בן ארצה. היא התיידדה איתו, וכך הכירה גם את יתר שחקני יובה. לדבריה, חלק מהם ניסו להתחיל איתה, ורק הרומן עם בופון הצליח. הוא פרח במיוחד לקראת המונדיאל בו זכתה איטליה ב-2006, במהלכו נסעה אלנה ביחד עם חברתה הטובה ולנטינה, אשתו של המגן ג'יאנלוקה זמברוטה, בין כל הערים בגרמניה והזילה דמעות ביציע כאשר השוער הניף את גביע העולם.

בנם הראשון נולד שנה וחצי לאחר מכן, בדצמבר 2007. שמו הראשון הוא לואי, אבל יש גם שם פרטי שני – תומאס. בופון העניק לו את השם תומאס כאות הוקרה לשוער הקמרוני תומאס אנקונו, בו התאהב במהלך מונדיאל 1990, ובזכותו החליט להפוך מקשר לשוער. באופן טבעי, רצה ג'יג'י שבופון ג'וניור ילך בעקבותיו ויעמוד בין הקורות, וכך אכן היה בהתחלה. אלא שאז מרד לואי והבין שהוא נהנה הרבה יותר להבקיע. הוא תמיד היה ילד גבוה, הרי גם שרדובה מתנשאת ל-181 סנטימטרים, אבל ניחן במהירות וזריזות, ואהב לכדרר תוך כדי תנועה. זה מאפשר לו להיות חלוץ מרכזי או קיצוני שמאלי, והוא משתלב היטב בשתי העמדות. אביו היה שחקן שדה מוכשר עד גיל 14, אז יש לו גנים מצוינים גם בתחום זה.

משפחת בופון (IMAGO)

חוץ מזה, הזוגיות של הוריו התפרקה לרסיסים. מריבות קשות הובילו לגירושין ב-2014, כאשר לואי עדיין היה רק בן 6. ג'יג'י היה אז עסוק מאוד בקריירה על הדשא, ואלנה טיפלה באופן כמעט בלעדי בשני הבנים. היא עודדה את אהבתם לכדורגל, ואפילו לקחה קורסים בעצמה על מנת שתוכל לשחק איתם וללמד אותם משהו. לואי הלך לבית הספר שבבעלות פיאט, ואף בילה שנתיים באקדמיה של יובנטוס עצמה. באופן טבעי, כל הדלתות היו פתוחות בפניו, אבל הוא הוכיח את עצמו ללא קשר לאביו המפורסם. הבחירה בתפקיד בחוד הפכה את ההשוואות ללא רלוונטיות, וזה בהחלט הקל עליו מאוד. הוא נהנה מהייחוס המשפחתי, אך אין ציפיות לא מציאותיות.

על מנת לא לנפח את העניין התקשורתי, הוחלט גם להיענות להצעה של פיזה להצטרף לאקדמיה שלה ב-2023. המהלך לא היה טריוויאלי, כי הייתה זו קבוצת מרכז טבלה בליגה השנייה, אך בדיעבד העיתוי היה מושלם מכל הבחינות. כי בדיוק כאשר החל בופון לכבוש בתדירות לא רעה בקבוצת הנוער, מונה פיליפו אינזאגי למאמן של הקבוצה הבוגרת. פיפו מכיר את בופון האב מצוין עוד מימי פארמה העליזים. הוא שיתף איתו פעולה, כמובן, גם בסגל הנבחרת, כולל במונדיאל המיתולוגי ב-2006. בהיותו חלוץ, הוא יודע דבר או שניים על הכישורים הנדרשים בתחום. הוא הגיע למשחקים של קבוצת הנוער, התרשם אישית מהביצועים של בופון, ושמח מאוד לצרף אותו לאימונים. במרץ האחרון, הוא אף העניק לו הופעת בכורה קצרה כמחליף, אולי כסוג של מחווה לג'יג'י, אבל לא רק. "לואי ראוי בגלל האופן בו הוא מתאמן ובזכות הגישה שלו. הוא פשוט שחקן טוב", אמר פיפו.

ג'יאנלואיג'י בופון ופיליפו אינזאגי. חברות של שנים (IMAGO)

מרץ 2025 היה חודש חשוב מאוד בחייו של בופון ג'וניור, גם כי הוא קיבל החלטה לגבי הנבחרת. מאמני הנבחרות הצעירות של איטליה לא מיהרו להתקשר אליו, אבל ההתאחדות הצ'כית כן. את הרעיון הוביל דווקא נדבד. האיש בזכותו הכירו הוריו של לואי הוא גם זה שהחליט שהנער צריך לייצג את מולדתו, וגם קארל פובורסקי תרם את חלקו בשכנועים. בתחילת השנה זומן בופון לנבחרת צ'כיה גד גיל 18. שרדובה הייתה בעד, ובמהלך הדיון המשפחתי התברר שגם ג'יג'י בופון ממש לא פוסל את האפשרות. "לואי בחר בעצמו, כפי שהוא בחר ללכת לפיזה. אנחנו שמחים מאוד בשבילו. הוא צריך ללכת בדרכו בלי מגבלות, ובלי לחץ בגלל שקוראים לו בופון. את כל ההישגים שלו הוא מרוויח וירוויח בעצמו", אמר שוער העבר.

"דיברתי עם ההורים, והחלטנו שזו האופציה הטובה ביותר לקריירה שלי ולהתפתחות מקצועית. אמא שלי גאה מאוד, וגם אבא נלהב כי קיבלתי זימון בינלאומי ראשון. גם הוא המליץ לי ללכת לנבחרת צ'כיה כי שם יש לי מסלול טוב יותר", אמר לואי כאשר הסביר את הסכמתו. "נולדתי וגדלתי באיטליה, אבל אעשה את המקסימום עבור צ'כיה, גם אם אצטרך לשחק מול נבחרת איטליה בסופו של דבר" הוא הוסיף. נגד המולדת טרם יצא לו לשחק, אבל כבר בהופעתו השלישית הוא הבקיע שער נאה בניצחון 1:4 על צרפת.

בינתיים, עלתה פיזה לליגה הראשונה אחרי היעדרות בת 34 שנה. אינזאגי עזב, אך את מקומו תפס אלברטו ג'ילארדינו, גם הוא חלוץ עבר, גם הוא אלוף עולם מ-2006, גם הוא חבר טוב של ג'יג'י בופון. אצל פיפו זומן לואי בופון לסגל לפעמים בתור בונוס, אבל המאמן החדש הפך אותו לחלק אינטגרלי מהתוכניות, והושיב אותו על הספסל בכל המשחקים בליגה הבכירה. בספטמבר שיחק הנער במסגרת הגביע האיטלקי, ובתחילת אוקטובר קיבל 13 דקות בסרייה א’. הבכורה הזו התקיימה כשהוא בן 17 ו-281 ימים.

הספירה המדויקת הזו חשובה וסמלית, כי הבכורה של ג'יג'י בופון בליגה האיטלקית במדי פארמה ב-1995 התקיימה כשהוא בן 17 ו-295 ימים. בופון ג'וניור לא רק הפך לשחקן הצעיר בתולדות פיזה בליגה הבכירה, אלא גם עקף את אביו. מובן שההקבלה מסתיימת כאן, כי ג'יג'י פתח בהרכב במשחקו הראשון בשורות אחת הקבוצות החזקות בליגה דאז, הצטיין בתיקו 0:0 מול מילאן וקיבע מיד את מעמדו ככוכב. לואי בופון נמצא עדיין בשולי הסגל בקבוצת תחתית, אבל הפוטנציאל ברור לכולם, כולל לג'ילארדינו. בהחלט יש סיכוי כי המאמן ישלב אותו יותר בהמשך העונה, והעתיד עשוי להיות ורוד.

כבר רשם דקות בקבוצה הבוגרת. לואי בופון (IMAGO)

מי יודע, אולי בבוא העת גם נבחרת איטליה תתעניין בו. כל עוד לא שיחק בופון בנבחרת צ'כיה הבוגרת במשחק רשמי, הוא יכול לשנות את ההחלטה המקורית, ואם יהיה טוב מספיק הוא אף עשוי לעשות זאת. בינתיים, הוא ממש לא חושב בכיוון כי זה כלל לא רלוונטי. הצ'כים כבר קידמו אותו לנבחרת עד גיל 19, והשבוע הגיע משחקו הגדול ביותר.

אזרבייג'ן אמנם לא היוותה יריבה מאתגרת במיוחד, אבל שלושער הוא שלושער – ועוד מושלם. את שערו הראשון הבקיע בופון ברגלו השמאלית החזקה, את השני בבעיטה חדה לפינה הרחוקה ברגלו הימנית שאמורה להיות חלשה יותר לכאורה, ואת השלישי בנגיחה. איך שלא תסתכלו על זה, מדובר בסקורר מגוון, ושני ההורים מאושרים עד הגג. יש יורש לג'יג'י, גם אם מדובר בחלוץ צ'כי.