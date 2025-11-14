טורונטו הפתיעה בקליבלנד, אטלנטה ופיניקס ניצחו

ליגת ה-NBA בעיצומה וכמו בכל לילה, גם הלילה (בין חמישי לשישי) קיבלנו משחקים נהדרים עם כדורסל משובח. טורונטו הפתיעה את קליבלנד עם 113:126 בחוץ, פיניקס הביסה 98:133 את אינדיאנה ואטלנטה ניצחה 122:132 את יוטה.

קליבלנד קבאלירס (5:8) – טורונטו רפטורס (5:7) 126:113

אם בעונה הקודמת הקאבס שייטו כל הדרך לחצי הגמר האזורי, שם הופתעו מול הפייסרס, אחרי שסיימו את העונה הסדירה במקום הראשון, נראה שהעונה יהיה להם יותר קשה, כשספגו את ההפסד החמישי העונה, הפעם מול היריבה מקנדה. סקוטי בארנס (28 נקודות, 10 ריבאונדים, 8 אסיסטים), הצעיד את האורחת לניצחון, כש-31 מצד דונובן מיצ’ל לא הצילו את קליבלנד.

פיניקס סאנס (5:8) – אינדיאנה פייסרס (11:1) 98:133

דילון ברוקס חוגג (רויטרס)

הפייסרס ממשיכים לשקוע. אם בעונה שעברה הצליחו להגיע עד לגמר והיו רחוקים משחק אחד מטבעת, העונה הדברים נראים אחרת לחלוטין עם ניצחון אחד ב-12 משחקים, כשהפעם לא היה להם מענה לדווין בוקר (33 נק’, 7 אס’) ודילון ברוקס (32), בדרך לתבוסה בהפרש 35 נקודות. את המנצחת, שחיברה ניצחון חמישי ברציפות, הובילו אנדר נמבהארד (21) ופסקל סיאקם (19).

יוטה ג’אז (8:4) – אטלנטה הוקס (5:8) 132:122

ג'יילן ג'ונסון. טריפל דאבל מפלצתי (רויטרס)

המשחק של ג’יילן ג’ונסון. הפורוורד של ההוקס סיים עם טריפל דאבל אדיר לאחר שקלע 31 נקודות והוסיף 18 ריבאונדים ו-14 אסיסטים. אונייקה אוקונגו הצטרף אליו במשחק נהדר עם דאבל דאבל בו סייע עם 31 נק’ ו-11 ריב’. בצד המפסיד, גם לאורי מרקאנן הופיע בגדול להתמודדות כשסיים עם 40 נק’, אך קבוצתו נפלה מהרגליים מבחינה התקפית מול היריבה.