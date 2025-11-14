יום שישי, 14.11.2025 שעה 07:18
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
70%798-85810אולימפיאקוס3
70%781-86210ז'לגיריס4
64%959-96911פנאתינייקוס5
60%866-86010ברצלונה6
55%942-96011מונאקו7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%805-82610אולימפיה מילאנו10
50%821-79010באיירן מינכן11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
45%977-98611פאריס13
45%907-92311ריאל מדריד14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
20%856-76710ליון וילרבאן20

זה ניצחון, אבל לא כזה שמרגיע, כי חסרה איכות

פודקאסט מכבי ת"א מסכם את ה-83:89 על בסקוניה: הפער הגדול בין התוצאה ליכולת, החוסר במנהיג וחוסר הכישרון ביחס לטופ של היורוליג וההתקדמות של ליף

|
ג'ף דאוטין ג'וניור קולע (דרגאן טשיץ')
ג'ף דאוטין ג'וניור קולע (דרגאן טשיץ')

בעקבות ה־83:89 על בסקוניה, ניצחון חשוב שמעלה את המאזן אבל ממש לא מעלים את סימני השאלה. בפרק החדש של פודקאסט מכבי תל אביב בכדורסל עם משה ברדה, לי נוף ורועי לוין, דיברנו על הפער הגדול בין התוצאה לבין היכולת, ועל כך שגם אחרי ערב חיובי, ברור שמכבי תל אביב של העונה הנוכחית עדיין סובלת מחוסר כישרון ביחס לטופ של היורוליג. זה ניצחון, אבל לא כזה שמרגיע.

אחד הנושאים המרכזיים שעלו הוא ההתקדמות היציבה של טי ג’יי ליף, שהופך בהדרגה לאחד מנקודות האור היחידות בסגל. ליף מתחיל לספק תרומה התקפית עקבית ומשחק חכם, אבל ההצלחה האישית שלו רק מחדדת את הבעיה הבאה: חוסר העומק. גם מול בסקוניה היה ברור שמכבי קצרה ברוטציה, מתקשה לייצר פתרונות מהספסל, והעומס על השחקנים המרכזיים הולך וגדל.

דיברנו גם על החיפוש אחר מנהיג. השבוע שוב ראינו קבוצה ללא היררכיה ברורה – אין שחקן אחד שמוביל, שמייצר כיוון, שמציב סדר. מכבי נראית יותר כמו אוסף חלקים מאשר כמו קבוצה עם זהות, והדבר מורגש במיוחד ברגעי לחץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */