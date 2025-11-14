יום שישי, 14.11.2025 שעה 07:16
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
70%798-85810אולימפיאקוס3
70%781-86210ז'לגיריס4
64%959-96911פנאתינייקוס5
60%866-86010ברצלונה6
55%942-96011מונאקו7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%805-82610אולימפיה מילאנו10
50%821-79010באיירן מינכן11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
45%977-98611פאריס13
45%907-92311ריאל מדריד14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
20%856-76710ליון וילרבאן20

"חשוב לביטחון, אך לא יכולים לצאת מגדרנו"

במכבי ת"א נשארים צנועים אחרי ה-83:89 על בסקוניה: "מודעים למצבנו, לא עושים מהניצחון יותר ממה שזה". מחמאות לסורקין, ליף, דאוטין, קלארק ובלאט

תמיר בלאט ואושיי בריסט (דרגאן טשיץ')
תמיר בלאט ואושיי בריסט (דרגאן טשיץ')

מכבי תל אביב השיגה אמש (חמישי) את ניצחונה השלישי העונה ביורוליג לאחר שגברה 83:89 על בסקוניה במסגרת המחזור ה-11 ובמועדון שמחים כמובן מהניצחון, אך באותה המידה, לאור מצבה של הקבוצה, שומרים על צניעות, גם בגלל המצב בטבלה וגם בגלל היריבה. במועדון הודו: "היה חשוב מאוד לנצח", כל ניצחון הוא חשוב, רק שהפעם הוא הגיעה אחרי ארבעה הפסדים רצופים וכשהקבוצה בתחתית הטבלה וכשהיא לא הצליחה להשיג ניצחון בשבוע משחקים כפול, עד אתמול כמובן. 

"במקום שבו אנחנו נמצאים, אין חשיבות לאיך משחקים אלא לתוצאה הסופית. היו משחקים ששיחקנו טוב והובלנו ובסוף הפסדנו והיה חשוב לנצח", אמרו אצל הצהובים. הרי לא פעם אחת ולא פעמיים עודד קטש וחניכיו סיפקו כדורסל טוב והובילו, ואפילו היו בשליטה, אך השליטה, הכדורסל הטוב וגם היתרון לא החזיקו והתוצאה הייתה הפסד עם מחמאות, שאין בכך כל רע כשזה קורה פעמיים-שלוש לאורך עונה שלמה, רק שהדבר הזה קרה נגד שתי היווניות, הוא קרה מול אנאדולו אפס ונגד מונאקו. למעשה, מתוך שמונת הפסדיה של מכבי תל אביב העונה בתחרות הבכירה של אירופה, פעמים בודדות היא לא היו אפילו באזור החיוג של המשחק או היריבה. 

הפסד עם מחמאות הוא כזה שיכול לתת ביטחון כי יש דברים שאפשר לבנות מהם וכאלה שצריך לשפר, אך כשהדברים קורים פעם אחר פעם החלק המנטלי מתחיל לשחק תפקיד, הביטחון העצמי והקבוצתי נפגעים כאחד ואז גם הלחץ מתעצם עשרות מונים ועל כך בדיוק דיברו במועדון, שם כבר אמרו מספר פעמים כי הם רוצים לנצח ולא לצאת עם המחמאות. "במצב שאנחנו נמצאים אנחנו לא יכולים לצאת מגדרנו בעקבות ניצחון כזה, אבל זה ניצחון מאוד חשוב לביטחון. מאוד קל כשקבוצה בלחץ וכשהמשחק צמוד לאבד את הראש והיו שחקנים שידעו לשים את הכדור בסל מתי שהיה צריך". 

גג'ף דאוטין ג'וניור קולע (דרגאן טשיץ')

בסקוניה בעצמה בעונה מאוד לא טובה, אך הצהובים היו פשוט חייבים את הניצחון, הרי הפסד יכול היה לשים כמעט חותמת רשמית על סוף עונה. אתמול שוב חניכיו של קטש הובילו ולא הרגו את המשחק בשלב מוקדם יותר, אך בשונה מפעמים קודמות, לא נתנו ליריבתם להשלים קאמבק ולקחת את המשחק. הפעם, חניכיו של קטש הצליחו לסגור משחק, כשבמועדון היו מרוצים יותר מההגנה, כשעצרו את חניכיו של פאולו גלביאטי על 83 נקודות. הבאסקים קלעו בממוצע בעשרת המחזורים הראשונים 86.7 נקודות ולמעשה 83 הנקודות שספגה מכבי תל אביב אמש היו למספר הנקודות הכי נמוך שהקבוצה ספגה העונה. בשמונה מתוך 11 מחזורים הצהובים ספגו 90 נקודות ומעלה.  

במועדון החמיאו לרומן סורקין וטי ג'יי ליף, שסיפק את משחקו הטוב ביותר במדים הצהובים, והמחמאות המשיכו גם לג'ימי קלארק, ג'ף דאוטין ג’וניור ותמיר בלאט, אך לצד המחמאות גם במועדון יודעים: “הכל טוב ויפה, אבל מעבר להכל, הכי חשוב היה לצאת עם ניצחון מפה. אנחנו עם הפנים לדרבי ומנסים להרים את עצמנו".

טי גטי ג'יי ליף עולה לסל (דרגאן טשיץ')

ההגנה מול בסקוניה, שמדורגת במקום השמיני במפעל מבחינת ההתקפה שלה, הייתה טובה יותר, אך עדיין צריכה להשתפר ובמועדון מסכמים: "אנחנו כבר במשחק הבא, לא עושים מהניצחון הזה יותר ממה שזה, מודעים למצבנו". בכל הנוגע ללוח המשחקים ביורוליג, עד כה הצהובים פגשו כמעט את כל המדורגות בעשיריה הראשונה (שבע מתוך עשר ערב חציו השני של שבוע המשחקים הכפול) והמשחקים הקרובים יפגישו אותם עם יריבות בדרגת קושי שונה מאלו ששיחקו מולן ב-11 המחזורים הראשונים של העונה.

