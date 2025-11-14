קטש: אוהב את הדרך שבה הגבנו להפסד האחרון

מכבי תל אביב הצליחה לשים אמש (חמישי) סוף לרצף ההפסדים שלה ביורוליג. הצהובים פגשו את בסקוניה וניצחו 83:89, הפעם עם התמודדות טובה תחת הלחץ בדקות הסיום המותחות. מכאן, הקבוצה תנסה לצאת לדרך חדשה במפעל האירופי כשפניה כבר לדרבי התל אביבי במסגרת הליגה.

המאמן, עודד קטש, דיבר עם תום הניצחון על היריבה מספרד: “אני אוהב את הדרך שבה שיחקנו, את הדרך שהגבנו אחרי ההפסד בשבוע שעבר. לא היה פשוט עבורנו אחרי שהפסדנו כל כך הרבה משחקים בתוצאה צמודה, אבל נקווה שהמשחק הזה ייתן לנו ביטחון. רוב דקות המשחק ביצענו את תוכנית המשחק שלנו בדרך הנכונה”.

טי ג’יי ליף, שהצטיין בצד הצהוב עם 19 נקודות, שיתף גם הוא בתחושות לאחר המשחק נגד הבאסקים: “ייקח לנו זמן להתחבר, היו לנו גם היו רגעים שלא נראינו טוב, אבל בשורה התחתונה השגנו את הניצחון וזה הדבר הכי חשוב”.

רומן סורקין סיכם: “אני חושב ששלטנו ברוב חלקי המשחק והפגנו אופי, זה היה ניצחון חשוב עבורנו אחרי ארבעה הפסדים רצופים. אנחנו רוצים להשיג כמה שיותר ניצחונות ואני חושב שאנחנו יכולים להשיג עוד כמה, כי כל ניצחון הוא חשוב עבור הקבוצה. אנחנו רוצים להמשיך ולהיבנות מהניצחון הזה”.