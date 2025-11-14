יום שישי, 14.11.2025 שעה 00:35
כדורגל ישראלי

החטוף החלל מני גודארד ז"ל הושב לישראל

אחרי יותר משנתיים, גופתו של תושב בארי שהיה אוהד שרוף של הפועל ת"א הוחזרה מעזה. בתו נפגשה עם שחקני האדומים במסגרת פרויקט "הכיסא הריק" של ONE

בר גודארד עם זיו מורגן ועומרי אלטמן (רדאד ג'בארה)
בר גודארד עם זיו מורגן ועומרי אלטמן (רדאד ג'בארה)

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו אמש (חמישי) נציגי צה”ל למשפחתו של החטוף החלל, מני גודארד ז”ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם תהליך הזיהוי שלו. כעת, נותרו 3 חטופים חללים בעזה.

בהודעת הממשלה נמסר: “ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גודארד ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו”נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. יהי זכרו ברוך”.

מני, בן 73 במותו, היה אוהד שרוף של הפועל תל אביב. לציון שנתיים לשבעה באוקטובר רק לפני כמה חודשים, הצגנו כאן ב-ONE את פרויקט "הכיסא הריק" בו חזרנו עם משפחות החטופים ליציע, המקום בו היקרים שלהם הרגישו הכי בבית שיש ולא התמלא מאותו היום בו נחטפו. אז, הפגשנו באצטדיון בלומפילד את בתו של מני גודארד ז"ל, בר גודארד, עם שחקני הפועל תל אביב, עומרי אלטמן וזיו מורגן.

פרויקט הכיסא הריק: מני גודארד ז"ל

"אחרי השבעה באוקטובר שהלכנו לבית של ההורים שלי בפעם הראשונה הבית שרוף לחלוטין ולא נשאר שום דבר, אבל הדבר היחיד שנשאר זה בכניסה לבית שיצקו את הבטון של המדרכה הוא שם סמל מנירוסטה של הפועל הטביע אותו במדרכה, הוצאנו את זה והעברנו את זה לבית החדש שלנו", שיתפה בר.

בבוקר השבעה באוקטובר, חדרו מחבלים רבים לקיבוץ בארי שנשאר ללא הגנה למעט חברי כיתת הכוננות הגיבורים שניסו להדוף את גלי המרצחים במשך שעות עד שנכנעו. במהלך הפלישה, פרצו המחבלים לביתם של מני ואשתו איילת, רצחו את שניהם וחטפו את גופתו של מני לעזה. 

