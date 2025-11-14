צרפת הצטרפה: תמונת מצב בהעפלה למונדיאל

מוקדמות המונדיאל חזרו אמש (חמישי) לחלון הנבחרות האחרון במסגרת שלב הבתים באירופה, כאשר במקביל משוחקים משחקי פלייאוף רבים ביבשות השונות. מי שהצליחה להצטרף ל-28 הנבחרות שכבר העפילו היא צרפת, שהבטיחה את ראשות הבית שלה והפכה לנבחרת ה-29.

עד כה, מאסיה העפילו 8 הנבחרות להן מקומות מובטחים, מאפריקה העפילו 9 הנבחרות להן מקומות מובטחים, מצפון אמריקה עדיין לא הבטיחה אף נבחרת את מקומה מתוך השש, בדרום אמריקה הבטיחו את מקומן שש הנבחרות להן מקומות מובטחים, באוקיאניה הבטיחה ניו זילנד את המקום הבודד שהוקצה ובאירופה רק שתי נבחרות מתוך ה-16 שישתתפו הבטיחו את מקומן.

חשוב לציין כי עבור כל האיזורים שאינם אירופה יש משחקי פלייאוף בינלאומיים שיקבעו את זהות העולות, כשאלה טרם התרחשו. במשחקים יקחו חלק שתי נבחרות מצפון אמריקה, ומשאר האיזורים (מלבד אירופה כאמור) נבחרת אחת מכל איזור.

עבור הנבחרות האירופאיות, עוד 10 צפויות להצטרף לאנגליה וצרפת כראשי הבתים מהמוקדמות, בסך הכל 12 ראשי בתים. 4 הנוספות יגיעו ממשחקי הפלייאוף.

נבחרת אנגליה מאושרת, גם היא כבר העפילה (IMAGO)

רשימת 29 הנבחרות שהעפילו:

מארחות: קנדה, מקסיקו, ארצות הברית.

אסיה: אוסטרליה, איראן, יפן, ירדן, קוריאה הדרומית, קטר, ערב הסעודית, אוזבקיסטן.

אפריקה: אלג’יריה, קאפה ורדה, חוף השנהב, מצרים, גאנה, מרוקו, סנגל, דרום אפריקה, תוניסיה.

דרום אמריקה: ארגנטינה, ברזיל, קולומביה, אקוודור, פרגוואי, אורוגוואי.

אוקיאניה: ניו זילנד.

אירופה: אנגליה, צרפת.