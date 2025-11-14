נוער: התל אביבית שביצעה מהפך אדיר בבירה

פגרת השזרוע יצאה אמנם לדרך, אך מדי יום מתקיימים במגרשים סינטטיים ברחבי הארץ משחקי השלמה בליגות שונות. ביום רביעי בערב נערך במגרש הר חומה בירושלים משחק הנעילה של המחזור השמיני בליגת מרכז לנוער בהשתתפות שתי קבוצות "צו פיוס", משחק שעוד לפני שנערך זכה להגדרה המחייבת – המשחק המרכזי של המחזור.

הפועל רמת ישראל, נציגת העיר ת"א, ידעה שניצחון על מ.כ ירושלים, שאותה היא הקדימה בנקודה אחת, יחזיר אותה לפסגת הטבלה בזכות יחס שערים עדיף על פני הפועל לוד, בעוד שיריבתה ידעה שניצחון יקרב אותה כדי נקודה אחת מהפסגה. לא היה רגע דל במשחק, שהניב עשרה שערים ומהפך אדיר.

המחצית הראשונה לא היוותה פרומו אמין לבאות, שכן הקבוצה האורחת ביצעה טעויות משמעותיות במשחק ההגנה, שנוצלו במידה רבה ע"י המארחת. בדקה ה-10 מ.כ ירושלים עלתה ליתרון 0:1, משער שהבקיע בבעיטת פנדל, ירין פדידה, מלך שערי הקבוצה, שכעבור חמש דקות השלים צמד, ובשערו התשיעי העונה העלה את קבוצתו ליתרון 0:2. בדקה ה-19 שער שכבש טבאל נחום צימק את יתרונה של ירושלים ל-1:2, אך שערים שכבשו בהמשך נועם הראל (22) והדר משען (31) סללו את דרכה של מ.כ ירושלים ליתרון 1:4.

הפועל רמת ישראל (צילום: עידו טביב, רון בן דוד - מדיה הפועל רמת ישראל)

במחצית השנייה נרשם היפוך מגמה אדיר מצידה של הקבוצה התל אביבית, שלא רק שנעלה את שערה לספיגות נוספת - היא גם הגדילה לעשות וכבשה חמישה שערים ללא מענה מרגליהם של שניים משחקני ההתקפה הבולטים שלה: ג'פסון איפניצוק (55) צימק את התוצאה ל-4:2, צמד שערים של טבאל נחום (59,66) השלימו שלושער אישי ושער ליגה עשירי העונה לשחקן, שהצליח לקבוע שוויון 4:4. עוד צמד שערים של ג'פסון איניצוק (71,76) השלימו שלושער אישי למלך שערי הקבוצה - שהבקיע עד כה 12 שערים. בנוסף, שערים אלה חוללו מהפך והעניקו לתל אביבים ניצחון 4:6 מדהים, שמחזיר את רמת ישראל לפסגת הטבלה.

הפועל רמת ישראל (צילום: עידו טביב, רון בן דוד - מדיה הפועל רמת ישראל)

שי כהן, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של הפועל רמת ישראל, אמר בסיום: "לא הייתי מעולם במשחק עם תסריט כזה, לא כמאמן, לא כשחקן ולא כאוהד. במחצית הראשונה היינו בבלק אאוט, עשינו טעויות קשות - שנתנו ביטחון ליריבה, שהייתה יכולה להבקיע שערים נוספים ולמזלנו, ירדנו להפסקה בפיגור של שלושה שערים ולא יותר. המאמן ביצע חילופים ועשה שינויים טקטיים, עלינו למחצית השניה ממקום שלא הכל אבוד, השער הראשון נתן לנו את האמונה שאפשר להציל את המשחק הזה, לבסוף ביצענו מהפך והיינו יכולים גם לנצח בתוצאה גבוהה יותר".

על המטרות של הקבוצה להמשך הדרך, הוסיף שי כהן: "המועדון שלנו צעיר בנוף, הוא נבנה בהדרגה. לפני שתי עונות קבוצת הנוער סיימה במקום השמיני, בעונה שעברה במקום השלישי. אין ספק ששיתוף הפעולה שלנו עם הפועל כפר שלם, משורותיה עברו אלינו שחקנים, שדרג אותנו מאוד. בנוסף, יש לנו מאמן מצוין בדמותו של אייל לוי - שחקן עבר במועדון, שאימן בעונות קודמות בליגות בוגרים. יש לנו צוות שכולל גם את אריק זהבי - מאמן השוערים ועוזר המאמן, בן כהן - מאמן הכושר. מעטפת מאוד טובה ושחקנים מוכשרים. אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה כמועדון, שעוד שתי עונות קבוצת הבוגרים תשחק בליגה ב' וקבוצת הנוער תשחק בליגה הארצית. הלוואי שנצליח עם קבוצת הנוער להגיע ליעד כבר אחרי העונה הזו. המשימה לא תהיה קלה, אנחנו משחקים בליגה מאוד מאתגרת, מלבדנו יש בצמרת הגבוהה גם את הפועל לוד, מ.כ ירושלים ומ.כ ירמיהו חולון. נמשיך לעבוד קשה במטרה להצליח".