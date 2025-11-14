יום חמישי, 19.02.2026 שעה 01:52
כדורסל עולמי  >> יורוליג

נצמדה להפועל: הכוכב האדום ניצחה את מונאקו

הסרבים הפצועים השיגו 79:91 מרשים על חניכיו של ספאנוליס, ונדבקו לאדומים בפסגת היורוליג. פנאתינייקוס לא התקשתה מול ריאל, פאריס גברה על ולנסיה

|
מייק ג'יימס חודר לסל (IMAGO)
מייק ג'יימס חודר לסל (IMAGO)

חוץ ממשחקי הקבוצות הישראליות, התקיימו להם היום (חמישי) שלושה מפגשים נוספים במסגרת המחזור ה-11 ביורוליג. על אף מכת הפציעות שלה, הכוכב האדום בלגרד סיפקה ניצחון מרשים אחרי שגברה 79:91 על מונאקו. בנוסף, פנאתינייקוס לא התקשתה בחוץ מול ריאל מדריד, ופאריס ניצחה את ולנסיה לאחר קאמבק בדקות הסיום.

הכוכב האדום בלגרד – מונאקו 79:91

הכוכב הגיעה למשחק פצועה וחבולה, כשהיא חסרה לא פחות מ-7 שחקנים, ביניהם צ’ימה מונקה וג’ורדן נוורה שמובילים אותה העונה בנקודות. לאחר פתיחת משחק צמודה, מונאקו הצליחה לברוח ברבע השני בהובלת מייק ג’יימס (16 נק’). הסרבים חזרו טוב מההפסקה, ושמרו על המשחק צמוד. ואז הגיע הרבע הרביעי, אוגניין דובריץ’ (22 נק’) והרכש החדש, ג’ארד באטלר (20 נק’) ברחו לצרפתים, השיגו את הניצחון, ועזרו לקבוצתם להיצמד להפועל ת”א בפסגת היורוליג עם מאזן 3:8.

קודי מילר-מקינטייר חוטף לניקולה מירוטיץקודי מילר-מקינטייר חוטף לניקולה מירוטיץ' (IMAGO)
סמי אוגסמי אוג'יליי בדרך להטבעה (IMAGO)
מייק גמייק ג'יימס (IMAGO)

ריאל מדריד – פנאתינייקוס 87:77

החבורה של ארגין עתמאן יצאה למדריד כשהיא עדיין ללא מתיאס לסור הפצוע, למפגש בין שתי אימפריות יורוליג ענקיות. אלא שהיכולת של הבלאנקוס לא הזכירה אפילו לא במעט את העבר המפואר של הקבוצה, מהפתיחה, המשחק היה במעמד צד אחד, כשהירוקים ירדו להפסקה ביתרון 14. גם אל החצי השני הספרדים לא הופיעו, ופאו שייטה כל הדרך לניצחון חוץ חשוב, שמעלה אותה למקום השישי בטבלה. טי ג’יי שורטס סוף סוף הופיע והוביל עם 19 נקודות, כשקנת’ פאריד, אקס דנבר נאגטס שהצטרף לירוקים לפני ארבעה ימים בלבד, היה נהדר עם 16. מהצד השני וולטר טבארס עוד ניסה אצל ריאל עם 20 משלו.

קנתקנת' פאריד בפעולה (IMAGO)
קוסטס סלוקאס מול סרחיו יוי. שתי אגדות יורוליג (IMAGO)קוסטס סלוקאס מול סרחיו יוי. שתי אגדות יורוליג (IMAGO)
טי גטי ג'יי שורטס מרוכז (IMAGO)

פאריס – ולנסיה 86:90

ההתמודדות נפתחה בקצב רגוע וסקור נמוך, עד שהספרדים ברחו ועלו ליתרון של 12 נקודות בסוף המחצית הראשונה. הקבוצה מבירת צרפת חזרה לא רע מההפסקה ודקות אחרונות נהדרות של נאדיר היפי העלו את פאריס ליתרון, כשנותרה קצת יותר מדקה על השעון. ולנסיה איבדה את הראש עם עבירת תוקף מהצד השני, ולאחר החלטה תמוהה שלה לא לעשות עבירה, ולהשיג הזדמנות לשלוח את המשחק להארכה, סבסטיאן הררה העניש עם שלשה וחתם את המשחק עם ניצחון צרפתי. נאדיר היפי הבריק כהרגלו עם 17 נקודות, מהצד השני, דאריוס תומפסון וקאמרון טיילור היו טובים עם 13 כל אחד.

/* LAST / NEXT ROUNDs */