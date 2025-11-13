רונאלדו הבטיח שיהיה "ילד טוב", וסיים עם אדום

כריסטיאנו רונאלדו קיווה להמשיך הערב (חמישי) את הספירה שלו לעבר 1,000 שערים בקריירה, שכרגע עומדת על 952, אך לצערו הפעם הדברים הלכו אחרת כשהוא הורחק מול אירלנד.

הפנומן שלח מרפק גס ללא כדור לדארה אושה אירי, ולאחר המהלך הלא ספורטיבי נשלח לחדר ההלבשה כבר בדקה ה-63 של המשחק במוקדמות מונדיאל 2026.

זה לא היה האירוע היחיד סביבו הערב: כריסטיאנו רונאלדו צולם חמש דקות לפני ההרחקה כשהוא עושה תנועה של בכי עם ידיו לעבר נייתן קולינס.

רונאלדו לועג לנייתן קולינס (IMAGO)

כל זאת מגיע על רקע מתיחות שהייתה לפני המשחק בין רונאלדו לקהל האירי. לאחר אירועים מהמשחק הקודם בין הצדדים, הכוכב ספג בוז מהאוהדים המקומיים, שאף קראו בשמו של מסי לאחר ההרחקה.

בראיון לפני המשחק, רונאלדו התייחס לסיטואציה הנפיצה והבטיח דבר שכנראה לא היה יכול לעמוד בו: “אני נשבע שאנסה להיות ילד טוב. אני אוהב את האוהדים פה, עבורי זה תענוג לחזור לכאן. אני מקווה שהם לא יקראו בוז יותר מדי”.