מנוי או מיני מנוי: מכירת הכרטיסים בהפועל לדרבי

פנרבחצ’ה מאחוריה וכעת הפועל תל אביב עם הפנים למשחק הבא, ואיזה משחק זה יהיה, נגד מכבי תל אביב. אחרי ההפסד לצהובים ביורוליג, הפעם האדומים ינסו לנקום ספורטיבית במסגרת הליגה, במפגש אותו יארחו חניכיו של דימיטריס איטודיס, לעיני הקהל הביתי שלהם בשני (20:50).

השאלה שנותרה לשאול היא כמה אוהדים של הפועל תל אביב אכן יגיעו למפגש, כאשר המועדון בחר לבצע את מכירת הכרטיסים בדרך די שונה ממכירת כרטיסים רגילה שלה או של קבוצות אחרות. לפי המכירה, רק מי שמנוי לקבוצה במנורה יכול לקנות כרטיס.

יש לציין שזה לא דבר שקורה פעם ראשונה בספורט כאן בארץ, כאשר גם בית”ר ירושלים ביצעה מהלך דומה. הצהובים-שחורים בחרו בגמר גביע המדינה למכור כרטיסים רק למי שעושה מנוי לעונה שתגיע לאחר מכן, וגם הפועל ת”א החליטה שרק המנויים יכולים לקנות.

בנוסף, המועדון כן נותן אופציה לעשות מיני מנוי, והמיני מנוי הזה יכלול את הדרבי ועוד שלושה משחקים לבחירת הרוכש במהלך העונה הסדירה, לא כולל הפועל ירושלים.

יש לציין שכל מנוי יכול לקנות שני כרטיסים נוספים לדרבי, כך שמי שמכיר חבר מנוי יכול לבקש ממנו לקנות, ובנוסף מי שכן יכולים לקנות ואף במחיר מוזל הם חיילים. בכל מקרה, המטרה מאחורי החלטת המכירה היא שבהפועל ת”א רוצים למכור יותר מנויים לעונה הזו.