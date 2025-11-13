יום חמישי, 13.11.2025 שעה 23:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

מנוי או מיני מנוי: מכירת הכרטיסים בהפועל לדרבי

האדומים החליטו שלמעט חיילים, רק מי שיש לו מנוי יכול לקנות כרטיס למשחק נגד מכבי ת"א, או לעשות מיני מנוי ל-4 משחקים. וגם: התנאי למיני מנוי

|
עופר ינאי (רדאד ג'בארה)
עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

פנרבחצ’ה מאחוריה וכעת הפועל תל אביב עם הפנים למשחק הבא, ואיזה משחק זה יהיה, נגד מכבי תל אביב. אחרי ההפסד לצהובים ביורוליג, הפעם האדומים ינסו לנקום ספורטיבית במסגרת הליגה, במפגש אותו יארחו חניכיו של דימיטריס איטודיס, לעיני הקהל הביתי שלהם בשני (20:50).

השאלה שנותרה לשאול היא כמה אוהדים של הפועל תל אביב אכן יגיעו למפגש, כאשר המועדון בחר לבצע את מכירת הכרטיסים בדרך די שונה ממכירת כרטיסים רגילה שלה או של קבוצות אחרות. לפי המכירה, רק מי שמנוי לקבוצה במנורה יכול לקנות כרטיס.

יש לציין שזה לא דבר שקורה פעם ראשונה בספורט כאן בארץ, כאשר גם בית”ר ירושלים ביצעה מהלך דומה. הצהובים-שחורים בחרו בגמר גביע המדינה למכור כרטיסים רק למי שעושה מנוי לעונה שתגיע לאחר מכן, וגם הפועל ת”א החליטה שרק המנויים יכולים לקנות.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בנוסף, המועדון כן נותן אופציה לעשות מיני מנוי, והמיני מנוי הזה יכלול את הדרבי ועוד שלושה משחקים לבחירת הרוכש במהלך העונה הסדירה, לא כולל הפועל ירושלים.

יש לציין שכל מנוי יכול לקנות שני כרטיסים נוספים לדרבי, כך שמי שמכיר חבר מנוי יכול לבקש ממנו לקנות, ובנוסף מי שכן יכולים לקנות ואף במחיר מוזל הם חיילים. בכל מקרה, המטרה מאחורי החלטת המכירה היא שבהפועל ת”א רוצים למכור יותר מנויים לעונה הזו.

