"הייתה חסרה לי איכות, התוצאה פחות חשובה"

נבחרת ישראל סיימה הערב (חמישי) ב-0:0 מאכזב מול נבחרת ליטא, במשחק ידידות שנערך אצל היריבה. עוד בפגרה הנוכחית, החניכים בכחול לבן יפגשו את מולדובה (ראשון, 21:45) במסגרת המחזור האחרון של מוקדמות מונדיאל 2026.

בתום ההתמודדות נגד הליטאים, דיבר המאמן הלאומי רן בן שמעון: “אנחנו נשתדל להיראות טוב יותר נגד מולדובה, היה קרב חפירות קצת היום. במשחקים האלה צריך לדאוג לא לקבל גול במתפרצת ולהפסיד, ובמצבים שהגעת אליהם לתת את הגול. היה משחק קשה והרגשתי את הקושי על השחקנים.

כולנו רוצים לראות כדורגל יותר טוב, אין ספק. אני לוקח מהיום את זה שלא קיבלנו גול. היה מאמץ גדול, איכות פחות. נלך עם השחקנים למולדובה כדי לנצח במשחק הרשמי. הייתה אנרגיה, לא היה לי חסר מחויבות, אלא איכות. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, אבל התוצאה במשחקים כאלה פחות חשובה. אנחנו נראה יותר טוב נגד מולדובה”.

אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)

על ההזדמנות שנתן לשחקנים שלא קיבלו הרבה דקות עד כה: “הם עשו בסך הכל דברים טובים. לפעמים קשה, בטח במשחק כזה כשלא קל להניע את הכדור, אז קשה לראות איכות יוצאת דופן. כולם השתדלו. לכל שחקן יש את הדרך שלו מול המאמן, נתקן את כולם ונמשיך הלאה. הדבר החשוב ביותר בכינוסי הנבחרת זה הסווייץ’ המהיר”.

“היה חסר פעולות טובות בשליש הקדמי, דברים שבדרך כלל אנחנו רואים מהנבחרת. מצד שני, אנחנו רוצים להתמקד בטוב ובכל מיני ניצחונות קטנים. יש שחקנים שבדרך כלל בסוג משחקים כזה לא מצליחים להישאר חדים ומרוכזים. אז היום ראינו שהשחקנים האלה לא ירדו, זה לא הרגיש כמו משחק אימון, אך אין ספק שאנחנו רוצים להיראות הרבה יותר חדים ואנחנו נהיה כאלה”, סיכם בן שמעון.

עומרי גלזר דיבר גם הוא בסיום: “האמת שהיה משחק לא פשוט, היריבה באה אגרסיבית והמגרש לא היה הכי נוח, גם בלי קהל. באנו מחויבים וזה הכי חשוב, אך גם הייתה הזדמנות לשחקנים אחרים לקבל דקות. ברמה האישית אני כמו כל כדורגלן, יש לי קשיים בקבוצה ואני עובד קשה כל יום. בנבחרת אני עושה את הכי טוב שאני יכול, אני שמח ששמרתי על שער נקי. רוצים לנצח מול מולדובה”.

עומרי גלזר (IMAGO)

על כמה החוסר בדקות משפיע על המשחק שלו והאופציה לעבור מהכוכב האדום: “בינתיים זה לא משפיע, אני עובד קשה ואני שוער ותיק. אני שמח שאני יכול להראות את זה בנבחרת. מכבי ת”א? עוד מוקדם לדעת, בינואר אלוהים גדול ואני אחפש את המקום הנכון בשבילי. הייתי רוצה לחזור לארץ? מעדיף לא להגיב על זה”.

גבי קניקובסקי הוסיף: “היה משחק מאוד אינטנסיבי וקשה בלי קהל, היריבה עשתה הגנה ממש טוב. רצינו לסיים בטעם טוב, אך היה קצת קשה היום. נצטרך יותר איכות בסיומת מול מולדובה, לבוא יותר חדים ורעבים. כספורטאי ובמיוחד כשאתה לובש את חולצת הנבחרת, האנרגיות צריכות לבוא בעצמן. אני חושב שבאנו היום עם אנרגיות ותשוקה, היום זה לא צלח, אבל אני בטוח שמול מולדובה זה יהיה יותר טוב”.