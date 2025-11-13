זמנית: אייל קרן יאמן את נבחרת הנשים בכדורמים

אייל קרן מונה באופן זמני למאמן נבחרת הנשים בכדורמים. לאחר הפרידה מהמאמן דימטריס מברוטאס לאחר תשע שנים בתפקיד, הנהלת האיגוד החליטה היום (חמישי) על מאמן חדש עד להחלטה סופית לגבי המחליף הקבוע.

האיגוד קבע כי אייל קרן ימונה למאמן זמני, כאשר עידו בינקוביץ’ ימשיך בתפקיד עוזר המאמן, בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית. כל זאת, עד שייבחר מאמן לאליפות אירופה שתיפתח ב-26 בינואר 2026.

בינתיים מונתה ועדת איתור שצפויה להתכנס בתחילת השבוע כדי לבחון את רשימת המועמדים הסופיים, כאשר לאיגוד הוצעו מועמדים מישראל ומאירופה. לפי ההערכות, בתוך כשבועיים תתקבל ההחלטה לגבי זהות המאמן הבא של נבחרת הנשים.