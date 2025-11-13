נקודה מהמונדיאל: נורבגיה גברה 1:4 על אסטוניה

מוקדמות מונדיאל 2026 חזרו הערב (חמישי) לפעילות בפגרת הנבחרות שתכריע סופית את העולות הישירות מהבתים. במשחקים המוקדמים, נורבגיה המשיכה לפרק עם 1:4 מול אסטוניה, הונגריה ניצחה 0:1 את ארמניה ואיסלנד סיימה ב-0:2 מול אזרבייג’ן.

נורבגיה – אסטוניה 1:4

בבית הישראלי, הנבחרת המובילה המשיכה להראות דומיננטיות בבית. לאחר מחצית מאופסת היא יצאה לבליץ במחצית השנייה: אלכסנדר סורולות’ כבש צמד בשתי דקות (50’, 52’) וארלינג הולאנד הוסיף צמד משלו בדקות 56 ו-62. שער מצמק של רבו סארמה נתן שער ניחומים לאורחת בדרך ל-1:4.

בזכות הניצחון, נורבגיה נמצאת במרחק של נקודה בלבד מהעפלה היסטורית למונדיאל, שתהיה העפלה ראשונה לטורניר גדול מאז שנת 2000. מעשית היא כבר למעשה העפילה, מאחר והפרש השערים שלה גדול ב-19 מזה של איטליה השנייה. אסטוניה מנגד סיימה את המוקדמות כשהיא במקום הרביעי עם 4 נקודות.

ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)

ארמניה – הונגריה 1:0

במשחק במסגרת הבית הפורטוגלי, ההונגרים השיגו שלוש נקודות חשובות שקירבו אותם לפחות לפלייאוף, ואף הלחיצו את פורטוגל שנמצאת שתי נקודות לפניהם.

משחק החוץ לא היה פשוט, אך ברנבס וארגה הצליח להכריע בדקה ה-33 מבישול של דומיניק סובוסלאי מליברפול והעניק להונגריה 0:1 בסיום.

אזרבייג’ן – איסלנד 2:0

במשחק המוקדם האחרון השיגו האיסלנדים ניצחון קריטי. אלברן גודמונדסון מפיורנטינה כבש בדקה ה-20 את שער היתרון, סבריר אינגאסון הכפיל בדקה ה-39 וקבע את תוצאת הסיום, 0:2.

בזכות הניצחון, איסלנד נצמדה לאוקראינה במקום השני כשלשתיהן 7 נקודות, והיא נמצאת 3 נקודות מתחת לצרפת המוליכה.