יום חמישי, 13.11.2025 שעה 22:15
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
79-135איסלנד2
77-84אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
87-95הונגריה2
45-44אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

נקודה מהמונדיאל: נורבגיה גברה 1:4 על אסטוניה

הולאנד וחבריו המשיכו לפרק את הבית הישראלי ונמצאים במרחק נגיעה מהעפלה היסטורית, צמדים לשחקן סיטי ולסורולות'. ניצחונות חשובים להונגריה ואיסלנד

|
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

מוקדמות מונדיאל 2026 חזרו הערב (חמישי) לפעילות בפגרת הנבחרות שתכריע סופית את העולות הישירות מהבתים. במשחקים המוקדמים, נורבגיה המשיכה לפרק עם 1:4 מול אסטוניה, הונגריה ניצחה 0:1 את ארמניה ואיסלנד סיימה ב-0:2 מול אזרבייג’ן.

נורבגיה – אסטוניה 1:4

בבית הישראלי, הנבחרת המובילה המשיכה להראות דומיננטיות בבית. לאחר מחצית מאופסת היא יצאה לבליץ במחצית השנייה: אלכסנדר סורולות’ כבש צמד בשתי דקות (50’, 52’) וארלינג הולאנד הוסיף צמד משלו בדקות 56 ו-62. שער מצמק של רבו סארמה נתן שער ניחומים לאורחת בדרך ל-1:4.

בזכות הניצחון, נורבגיה נמצאת במרחק של נקודה בלבד מהעפלה היסטורית למונדיאל, שתהיה העפלה ראשונה לטורניר גדול מאז שנת 2000. מעשית היא כבר למעשה העפילה, מאחר והפרש השערים שלה גדול ב-19 מזה של איטליה השנייה. אסטוניה מנגד סיימה את המוקדמות כשהיא במקום הרביעי עם 4 נקודות.

ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)

ארמניה – הונגריה 1:0

במשחק במסגרת הבית הפורטוגלי, ההונגרים השיגו שלוש נקודות חשובות שקירבו אותם לפחות לפלייאוף, ואף הלחיצו את פורטוגל שנמצאת שתי נקודות לפניהם.

משחק החוץ לא היה פשוט, אך ברנבס וארגה הצליח להכריע בדקה ה-33 מבישול של דומיניק סובוסלאי מליברפול והעניק להונגריה 0:1 בסיום.

אזרבייג’ן – איסלנד 2:0

במשחק המוקדם האחרון השיגו האיסלנדים ניצחון קריטי. אלברן גודמונדסון מפיורנטינה כבש בדקה ה-20 את שער היתרון, סבריר אינגאסון הכפיל בדקה ה-39 וקבע את תוצאת הסיום, 0:2.

בזכות הניצחון, איסלנד נצמדה לאוקראינה במקום השני כשלשתיהן 7 נקודות, והיא נמצאת 3 נקודות מתחת לצרפת המוליכה.

